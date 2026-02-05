Декрет для неработающих отцов зачислят в трудовой стаж при назначении пенсии

Фото: Kaspi.kz

Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Если вы работаете на себя без ИП и сотрудников - ремонтируете, обучаете, сдаёте жильё, тренируете, фотографируете или оказываете другие частные услуги, то сервисы для самозанятых в приложении Kaspi.kz - для вас.





• Бесплатное открытие счёта самозанятого онлайн за 1 минуту





• Приём оплаты в приложении Kaspi.kz с автоматическим формированием чека





• Расчёт и подготовка к оплате отчислений и взносов





Счёт для самозанятых в суперприложении Kaspi.kz позволяет соблюдать требования законодательства и разделять доходы от частных услуг и личных переводов.





Новый специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых граждан предназначен для тех, кто работает на себя без сотрудников, с доходом до 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге) по 40 видам деятельности.





Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:





В сотрудничестве с государственными органами запустили новые удобные сервисы для самозанятых. Наши любимые клиенты, которые работают на себя, прямо в суперприложении Kaspi.kz могут бесплатно открыть счёт и начать принимать оплату с Kaspi QR или удалённо. Чеки формируются автоматически, по итогам месяца рассчитываются суммы отчислений и взносов. Благодарим государственные органы за сотрудничество, и каждого нашего клиента и партнера за то, что вы с нами!"





Сеилжан Ахметов, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК:





Введение специального налогового режима для самозанятых это важный шаг в поддержке граждан, работающих на себя. Новый режим позволяет легально вести деятельность, уплачивая только 4% социальных платежей и не платя ИПН, при доходе до 300 МРП в месяц. Таким образом, государство создаёт удобные и понятные условия для выхода из теневой экономики и вовлечения самозанятых в систему социальной защиты"





Откройте счёт самозанятого в Kaspi.kz и начните принимать оплату уже сегодня на выгодных условиях:





• Открытие и обслуживание счета: бесплатно





• Kaspi Бонус: 1% самозанятому от суммы оплаты с 4-го месяца





• Комиссия за прием оплаты: 0,95% с 4-го месяца





Подробная информация о новом сервисе и условиях работы доступна в Kaspi Гид.





