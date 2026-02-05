Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом

Рассказать друзьям

Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская компания Falcon EuroBus поставит в Пакистан 600 электроавтобусов, - Казахстанская компания Falcon EuroBus поставит в Пакистан 600 электроавтобусов, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.





Как отметили в ведомстве, соответствующая договоренность была достигнута между представителями бизнеса двух стран в ходе бизнес-форума "Казахстан - Пакистан", проходящего в Исламабаде.





Первые поставки автобусов планируется начать в апреле этого года. Общая стоимость коммерческого контракта составляет 108 млн долларов США. К 2027-2028 годам компания намерена увеличить объемы экспорта автобусов в Пакистан до 2000 единиц", - проинформировали в министерстве.





В Минторговли рассказали, что предприятие Falcon EuroBus, основанное в Алматы в 2018 году, сегодня выпускает широкий модельный ряд автобусов, соответствующих европейским стандартам качества. Производственная мощность завода составляет 1500 автобусов в год, при этом компания планирует увеличить выпуск до 3000 единиц. Отмечается, что высокий спрос на казахстанские электроавтобусы наблюдается не только в соседних странах, Узбекистане, Монголии и Пакистане, но и в государствах Европы.





По итогам бизнес-форума планируется подписание коммерческого соглашения между Falcon EuroBus и пакистанской компанией OGCC International, специализирующейся в транспортной сфере.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из главных проблем. Недавно Алматы вновь оказался в списке городов с самым загрязненным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов показали, что их суммарная нагрузка превышает 225 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на сам город. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате сообщили, что ежедневно в городе передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тысячу жителей, что требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будние дни, сопоставимо с автопарком целой страны. Ежедневно в город въезжает автотранспорт из областей, что по масштабам можно сравнить с "целой Латвией", а на местном уровне - с пятью Западно-Казахстанскими областями или двумя автопарками Астаны.





Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы, отметив, что эта проблема перешла в разряд приоритетных и требует незамедлительного решения. Ежедневно в городе передвигается более 600 тысяч автомобилей, и именно транспорт вносит основной вклад в выбросы диоксида азота (NO2), сообщили в фонде Almaty Air Initiative.



