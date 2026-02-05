Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом
Фото: gov.kz
Париж. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в Париже состоялся 11-й раунд казахско-французских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел РК Армана Исетова и директора департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Бриса Рокфея. В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов по дальнейшему углублению казахско-французского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы многостороннего взаимодействия.
Между тем посол Казахстана в Эфиопии, постоянный представитель Казахстана при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел встречу с Деджене Дади Дика, генеральным менеджером крупнейшего объединения производителей кофе в Эфиопии Oromia Coffee Farmer’s Cooperative Union. В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления торговых связей между Казахстаном и Эфиопией. Собеседники отметили имеющийся огромный потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который пока еще не в полной мере задействован.
Также в рамках рабочего визита в провинцию Льеж посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с губернатором провинции Эрве Жамаром. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и провинцией Льеж, уделив особое внимание возможностям расширения взаимодействия в торгово-экономической, промышленной, логистической, научно-образовательной и инновационной сферах.
Еще одна важная встреча состоялась в Китае, где генконсул Казахстана в Гуанчжоу Валихан Сарсембеков обсудил с руководителем канцелярии иностранных дел провинции Гуандун Ма Вэньфэном перспективы развития сотрудничества между РК и провинцией. Особое внимание было уделено взаимодействию в сферах искусственного интеллекта, цифровизации, привлечения инвестиций, расширению торгово-экономических и научно-технологических связей.
Тем временем в Казахстане состоялось заседании регионального инвестиционного штаба Кызылординской области. В ходе визита в регион заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров встретился с акимом области Нурлыбеком Налибаевым, с которым были обсуждены актуальные вопросы привлечения инвестиций, сопровождения инвестиционных проектов и развития промышленного потенциала Кызылординской области.
В Любляне состоялся концерт "В духе Бетховена", организованный Академией музыки Университета Любляны совместно с посольством Казахстана в Словении. В историческом зале Julij Betetto Hall всемирно известный виолончелист, профессор Эльдар Сапараев вместе с музыкантами Берлинской филармонии и Цюрихского камерного оркестра исполнили Септет ми-бемоль мажор Людвига ван Бетховена.
В штаб-квартире ИСЕСКО в Марокко открылась выставка казахстанского художника Жанузакa Мусапира "Детство и жизнь Аль-Фараби", организованная посольством Казахстана совместно с ИСЕСКО. Экспозиция прошла с участием представителей госорганов, дипломатического и научного сообщества и подчеркнула вклад Аль-Фараби в мировую и исламскую цивилизацию, а также роль Казахстана в продвижении его духовного наследия.
Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов провел встречу с министром юстиции Сербии Ненадом Вуичем, обсудив ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и направления развития правовой системы. Стороны обменялись опытом по международно-правовым вопросам, конституционным и правовым реформам в обеих странах, подтвердив готовность продолжать конструктивный диалог и развивать практическое взаимодействие.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев провел встречи с руководством фармацевтических компаний KRKA и Lek-Sandoz, обсудив развитие двустороннего инвестиционного сотрудничества и расширение присутствия их препаратов на рынке Казахстана. В ходе переговоров стороны рассмотрели возможности локализации производства, участия в госзакупках и использование Казахстана как регионального хаба для Центральной Азии и Кавказа. Компании представили актуальные данные о масштабах инвестиций, исследованиях и развитии бизнеса в Казахстане.
В МИД Узбекистана прошла встреча посла Казахстана Бейбута Атамкулова со спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым, на которой обсуждены взаимодействие с Афганистаном, гуманитарная помощь и реализация инвестиционных проектов. Стороны подчеркнули важность поддержки афганского народа, поэтапного вовлечения страны в региональные экономические связи и отметили эффективность Контактной группы спецпредставителей. Также подтверждена готовность к дальнейшему казахско-узбекскому сотрудничеству в интересах региональной безопасности и стабильности.
В Саарбрюккене (ФРГ) открылось почетное консульство Казахстана. Почетным консулом назначен Франк Томе, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Саара, который будет содействовать развитию торгово-экономических, инвестиционных, культурных и гуманитарных связей между Казахстаном и регионом Саар. На церемонии выступили посол Казахстана Нурлан Онжанов, премьер-министр Саара Анке Релингер и президент Торгово-промышленной палаты Ханно Дорнсайфер, отметившие значимость консульства для укрепления межрегионального сотрудничества и деловых контактов.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков встретился с генеральным секретарем Глобальной академии арабского языка имени Короля Салмана Абдаллой аль-Уашми, обсудив расширение сотрудничества в сфере образования и изучения арабского языка. Были отмечены уже реализованные проекты - меморандум с КазНУ имени Аль-Фараби, тренинг для преподавателей в мае 2025 года и "Месяц арабского языка" в ЕНУ. Стороны обсудили продолжение стажировок для казахстанских студентов и преподавателей, совместную разработку учебных материалов и проведение научных исследований. Посол также встретился со стажерами Академии, оценив их успехи в изучении арабского языка.
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев встретился с Государственным секретарем по иностранным и глобальным делам Диего Мартинесом Белио, обсудив актуальные вопросы двусторонней повестки и активизацию контактов на высоком уровне. Мусаев проинформировал о конституционных реформах в Казахстане, направленных на укрепление правового государства и расширение прав граждан. Испанская сторона положительно оценила процессы политической модернизации и выразила заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества с Казахстаном.
Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов встретился с министром здравоохранения Таджикистана Джамолиддином Абдуллозода, обсудив двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения. Стороны рассмотрели проведение Дней казахстанской медицины, обмен опытом между медицинскими учреждениями и повышение квалификации специалистов, а также отметили подписание плана сотрудничества на 2026–2027 годы. Обсуждалось и подготовка соглашения о сотрудничестве в здравоохранении, которое создаст нормативную основу для реализации совместных проектов и укрепления взаимодействия между странами.