Армянские эксперты рассматривают конституционную реформу Казахстана как важнейший этап устойчивого развития страны

Рассказать друзьям

Состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с представителями армянского экспертного сообщества - председателем армянской ассоциации политологов Миграном Шахзадеяном, координатором Евразийского экспертного клуба, руководителем общественной организации "Интеграция и развитие", политическим аналитиком Арамом Сафаряном и основателем армянского фонда "Ануш" А.Климчуком, сообщает пресс-служба МИД.





В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений между Казахстаном и Арменией, а также расширения взаимодействия между экспертными и аналитическими сообществами двух стран. Армянские эксперты были ознакомлены с ключевыми положениями конституционной реформы, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым, и направленной на формирование новой архитектуры государственной системы и дальнейшее укрепление демократических институтов, а также институционализацию диалога между государством и обществом. Участники сошлись во мнении, что данные преобразования имеют ключевое значение для устойчивого развития страны.





Представителями экспертного сообщества была особо отмечена последовательная политика Казахстана по укреплению доверия в региональном и международном измерениях. Было подчеркнуто, что внешнеполитический курс Астаны способствует созданию условий для дальнейшего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Арменией.





Учитывая важность системного диалога, армянские политологи выступили с инициативой организовать в Ереване экспертный круглый стол в целях обмена мнениями и выработки совместных предложений и рекомендаций по актуальным вопросам двусторонних отношений.