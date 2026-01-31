В Берлине обсуждены перспективы двустороннего партнерства между Казахстаном и Германией

Рассказать друзьям

В столице Германии состоялся Круглый стол на тему "Новые проекты по добыче сырья в Казахстане: актуальные, реалистичные и финансово осуществимые".

В мероприятии приняли участие более 50 представителей государственных органов ФРГ, научных и экспертных кругов, деловых ассоциаций, а также руководители финансовых учреждений - Deutsche Bank, Commerzbank, KfW и ведущих немецких профильных компаний.

Посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов в своем приветственном слове отметил, что Казахстан на протяжении многих лет является надежным партнером Германии и Европы в сфере энергетического сотрудничества. В условиях глобального энергетического перехода казахстанская сторона рассматривает возможности дальнейшего взаимодействия в сфере поставок критически важных видов сырья, востребованных для достижения целей по декарбонизации мировой экономики. Дипломат подчеркнул, что Казахстан располагает всем необходимым для формирования устойчивых цепочек поставок, включая диверсифицированную минерально-сырьевую базу, развитую инфраструктуру, квалифицированные кадры и промышленный потенциал.

В ходе дискуссии выступили руководитель Германского агентства по ресурсам (DERA) Петер Буххольц, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, исполнительный директор Ассоциации зарубежной горнодобывающей и международной сырьевой деятельности (FAB) Мартин Ведиг. Спикеры обратили внимание на актуальные вызовы в сфере ресурсной безопасности и отметили важность партнерства с Казахстаном, в частности необходимость развития совместных проектов в области переработки сырья, повышения прозрачности поставок и внедрения современных технологий.

В рамках мероприятия были проведены также три тематические сессии, посвященные вопросам добычи и переработки критических сырьевых материалов и финансирования сырьевых проектов. Представители экспертных и деловых кругов подчеркнули взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества по формуле "сырье в обмен на технологии", отметив, что Казахстан располагает благоприятным инвестиционным климатом и эффективной нормативно‑правовой базой для реализации таких инициатив.

Было особо подчеркнуто, что немецкая сторона активно участвует в индустриализации Казахстана, направляя свыше 90% своих инвестиций в перерабатывающий сектор. Такая взаимодополняемость формирует устойчивую основу для дальнейшего укрепления делового партнерства.

Круглый стол продемонстрировал стремление к реализации новых проектов и укреплению стратегического партнерства Казахстана и Германии.

Источник: МИД РК






