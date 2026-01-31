Рассмотреть вопрос о новой Конституции предложили на заседании конституционной комиссии

Фото: t.me/consot_kz

Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании конституционной комиссии ее члены выступили с предложениями по ряду вопросов, которые были проработаны в рамках рабочих групп. Одно из предложений - рассмотреть вопрос о новой Конституции, - На очередном заседании конституционной комиссии ее члены выступили с предложениями по ряду вопросов, которые были проработаны в рамках рабочих групп. Одно из предложений - рассмотреть вопрос о новой Конституции, сообщает СЦК.





Члены комиссии, выступившие на пятом заседании, высказались по таким вопросам, как преимущество пропорциональной системы выборов в Курултай, название референдума, состав и полномочия Народного совета, укрепление института брака и семьи, закрепления нормы о светскости системы образования и воспитания, принципов "Слышащего государства", "Закона и порядка", "Таза Қазақстан" и др.





Как отметил государственный советник - заместитель председателя конституционной комиссии Ерлан Карин, в преамбуле Конституции впервые провозглашены права и свободы человека в качестве ключевых приоритетов государства. По его словам, впервые во вступительной части Основного закона страны четко обозначены исторический путь государственности и цивилизационные истоки нашей страны. Также центральной идеей обновленной Конституции становится образование, наука, культура и инновации.





Депутат мажилиса Сергей Пономарев высказался в поддержку закрепления в Конституции запрета на смертную казнь.





Справедливое государство измеряется не только качеством институтов участия, но, прежде всего, уровнем конституционной защиты базовых прав человека. Центральное место среди них занимает право на жизнь. Это высшая ценность и фундамент всей системы прав и свобод. В этой связи заслуживает поддержки позиция Уполномоченного по правам человека о необходимости конституционного закрепления абсолютного характера права на жизнь. Предлагается зафиксировать следующую норму: право на жизнь является абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. И что очень важно - смертная казнь запрещена. Такое конституционное закрепление усиливает гуманистический характер Основного закона и придает реальное содержание принципу Справедливого Казахстана", - сказал Сергей Пономарев.





В свою очередь заместитель председателя мажилиса Дания Еспаева акцентировала внимание на том, что обсуждаемые изменения выходят за рамки корректив в текст действующей Конституции.





Перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов Основного закона страны. И это не просто актуализация текста Конституции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня. Это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантии прав и свобод, механизмов взаимодействия институтов власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не к серии фрагментарных поправок. Эта логика также вытекает из статьи 26 закона РК о правовых актах, которая требует учитывать масштаб изменения нормативного документа. Закон прямо говорит, что при внесении изменений и дополнений в текст нормативно-правового акта в объеме, превышающем половину его текста, принимается новая редакция", - сказала Дания Еспаева.





Такого же мнения придерживается и председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев.





В течение последних двух дней мы всесторонне и тщательно обсуждали предлагаемые изменения. Вчера была представлена предварительная версия проекта. Я глубоко изучил все эти изменения. Здесь немало других важных нововведений, направленных на изменение содержательной концепции Конституции. Все они отвечают сегодняшним запросам общества, требованиям современности. В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть вопрос о новой Конституции в рамках Конституционной комиссии", - сказал юрист на заседании.





В поддержку предложения рассмотреть вопрос о новой Конституции на заседании высказались и другие члены комиссии.





Ранее сообщалось, что реформа затронет 84% текста Конституции Казахстана.



