28.01.2026
Реформа затронет 84% текста Конституции Казахстана
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки внесены в 77 статей Конституции, а это 84% текста Основного закона Казахстана, сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов в ходе презентации членам комиссии по конституционной реформе сводного проекта поправок.
Как отметил Бакыт Нурмуханов, в предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела - "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию". Еще 4 раздела переименованы.
В целом изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.
По словам Бакыта Нурмуханова, новеллы, обозначенные в сводном проекте, затрагивают базис конституционной материи Казахстана, они кардинально меняют облик Основного закона и содержат огромный потенциал для дальнейших институциональных и структурных преобразований.
Усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. При сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти", - сообщил зампредседателя Конституционного суда.
Он также перечислил ключевые изменения: вводится новая модель однопалатного парламента, расширяются формы участия граждан в управлении делами государства, повышается эффективность правозащитных механизмов и деятельности Конституционного суда по обеспечению верховенства права на основе Конституции.
Нурмуханов отметил, что предлагается полностью обновить преамбулу.
В проекте определяется статус государства - Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы", - перечислил Бакыт Нурмуханов.
В целом он подчеркнул, что в разделе "Основы конституционного строя" отражаются фундаментальные положения, определяющие организацию государства, закрепляющие суверенитет Казахстана, территориальную целостность и другие важнейшие принципы.
Вместе с тем по-новому сформулирована норма о принципе разделения властей и уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права страны.
С учетом современных вызовов уточнены конституционные нормы, регламентирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством.
Совершенствуются нормы о взаимодействии государства и религии, государственных символах и другие", - подчеркнул он.
28.01.2026
Народный совет Казахстана будет представлять интересы всех граждан страны - Бакыт Нурмуханов
Члены конституционной комиссии провели масштабную работу по подготовке изменений в ключевые разделы Конституции РК
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках подготовки изменений в ключевые разделы Конституции РК проведена серьезная ревизия полномочий и процедур парламента страны. Об этом на заседании комиссии сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.
Как отметил Бакыт Нурмуханов, в самостоятельном разделе сосредоточены положения о Народном совете Казахстана, который формируется из числа граждан республики. При этом закрепляется, что новый высший консультативный орган будет представлять интересы народа Казахстана и обладать правом законодательной инициативы.
Также были концептуально пересмотрены положения раздела "Президент" в отношении полномочий главы государства при взаимодействии с Курултаем, правительством и другими госорганами, а также в части кадровых вопросов и нормотворческих функций.
В раздел включена новая статья, посвященная правовому статусу и полномочиям вице-президента", - отметил Бакыт Нурмуханов.
По его словам, в рамках перехода к модели однопалатного парламента подготовлен проект масштабных поправок в раздел "Курултай". В частности, из него исключаются положения, касающиеся двухпалатного парламента и его деятельности при такой системе.
Обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая. Дополнен перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Расширен перечень важнейших общественных отношений, которые регулируются законами, принимаемыми Курултаем. Пересмотрены нормы, регулирующие процедуры рассмотрения и принятия проектов законов", - сказал зампредседателя Конституционного суда.
Наряду с этим положения о правовом статусе Конституционного суда, содержащиеся в отраслевом конституционном законе, также включены в проект Конституции.
Они предполагают закрепление его статуса как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны", - подчеркнул Бакыт Нурмуханов.
Также будут четко обозначены правовые последствия решений Конституционного суда.
Вместе с тем предлагается ввести новое положение о возможности установления специального правового режима в финансовой сфере или так называемых городов ускоренного развития на отдельных территориях страны. Бакыт Нурмуханов пояснил, что речь идет о деятельности Международного финансового центра "Астана", а также о развитии города Алатау. Данные меры направлены на обеспечение эффективного экономического развития республики.
При этом спикер подчеркнул, что предлагаемая норма должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагающими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.
Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной", - подчеркнул Бакыт Нурмуханов.
Ранее сообщалось, что конституционная реформа затронет 84% текста Конституции РК.
28.01.2026
В Казахстане ценности брака и семьи усилят на конституционном уровне
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Конституция Казахстана получит серьезное усиление норм в области человекоцентричности государства, неприкосновенности личности, защиты ключевых прав человека и независимости судебной власти. Это следует из сводного проекта поправок в Основной закон, который был рассмотрен на четвертом заседании конституционной комиссии.
Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что новое название раздела "Основные права, свободы и обязанности" наиболее полно отразит предусмотренные в нем положения. При этом предлагаемые в нем новеллы усилят и дополнят гарантии реализации и защиты прав и свобод исходя из принципа высшей ценности человека.
Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и "правил Миранды", защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности", - отметил Нурмуханов.
Он уточнил, что некоторые положения, предусмотренные сейчас в 7 разделе Конституции в качестве принципов правосудия, переносятся в данный раздел как гарантии прав человека и объединяются в самостоятельной статье.
Получило новое звучание право на свободу слова и творчества, выделены его отдельные виды с гарантиями защиты интеллектуальной собственности, что является непременным условием свободного развития личности в демократическом и правовом государстве", - отметил зампредседателя Конституционного суда.
По его словам, в Конституции будут усилены ценности брака и семьи, а также обязанность защиты окружающей среды.
Серьезные изменения предусмотрены в переименованном разделе "Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы". В него включены важные поправки по вопросам судебной власти, связанные с расширением форм судопроизводства, усилением конституционных принципов правосудия и независимости судей, кадровыми вопросами судебной системы", - сообщил Бакыт Нурмуханов.
Он также обратил внимание членов конституционной комиссии на отдельную статью, закрепляющую в Конституции правовой статус адвокатуры.
Кроме того, он добавил, что учреждение Курултая обусловило необходимость внесения точечных изменений в разделе "Местное государственное управление и самоуправление".
При этом новый раздел под названием "Внесение изменений и дополнений в Конституцию" позволит актуализировать текст Основного закона с учетом передового международного опыта.
Напомним, конституционная реформа затронет 84% текста Основного закона Казахстана.
15.01.2026
Недропользователи будут отчислять в бюджет 1% на науку
Соответствующий приказ приняли Минэнерго и МНВО РК
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК совместно с Министерством науки и высшего образования РК пересмотрели порядок финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) недропользователями, сообщили в пресс-службе МЭ РК.
Недропользователи, добывающие углеводороды и уран, теперь обязаны перечислять средства на финансирование науки напрямую в республиканский бюджет.
Для этого утвержден специальный код бюджетной классификации (КБК): 401103 - "Отчисления недропользователей на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан".
Соответствующие поправки были приняты 17 декабря 2025 года совместным приказом "О внесении изменений в совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 222 и Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 244 "Об утверждении правил финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ недропользователями в период добычи углеводородов и урана".
Перечисление средств недропользователем на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы осуществляется в республиканский бюджет в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года", - сказано в документе.
08.01.2026
МИД РК утвердил новые правила помощи казахстанцам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев подписал изменения в приказ "Об утверждении правил использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом", передает корреспондент агентства.
Теперь название документа будет звучать так: "Об утверждении правил реализации мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, в том числе вследствие форс-мажорных обстоятельств, а также принятия мер в отношении умерших граждан Республики Казахстан в государстве пребывания".
Под затруднительным положением понимаются ситуации, возникшие вследствие:
1) форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, в том числе стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение в государстве пребывания);
2) незаконного ввоза граждан Республики Казахстан в иностранное государство;
3) противоправных деяний, направленных против Республики Казахстан;
4) смерти граждан Республики Казахстан за границей.
К видам финансовой помощи относятся расходы на:
1) оплату транспортных расходов из иностранного государства в Республику Казахстан (не более стоимости авиабилета экономкласса);
2) единовременную материальную помощь на: питание (не более суммы, эквивалентной 80 долларам США на гражданина Республики Казахстан в день не более 3 суток; проживание не более суммы, эквивалентной 100 долларам США в день не более 3 (трех) суток; приобретение вещей первой необходимости в случае их отсутствия не более суммы, эквивалентной 280 долларам США;
3) оплату услуг по отправке багажа, транспортировке тела умершего гражданина Республики Казахстан (гробов и урн с прахом умерших) в Республику Казахстан, бальзамирование, хранение тела в морге, захоронение или кремация в государстве пребывания.
Документ также определят порядок реализации мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, а также порядок обжалования административного акта, административного действия (бездействия) должностного лица. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
18.12.2025
Сенаторы приняли поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", передает корреспондент агентства.
В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации" - пояснили в сенате.
При этом, как отметила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в ходе заседания палаты, запрет касается только публичной пропаганды ЛГБТ.
Международное право позволяет ограничивать право на высказывание мнения. Но при этом основанием должно быть обязательно закрепление этого ограничения в законе исходя из защиты интересов государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья", - пояснила вице-министр.
Напомним, 12 ноября норму о запрете пропаганды ЛГБТ ободрили в мажилисе. В начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей.
В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
17.12.2025
Перечень посольств и диппредставительств, в отношении которых осуществляется возврат НДС, утвердили в Казахстане
В перечень вошли 107 дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев утвердил перечень дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, консульских учреждений иностранного государства, аккредитованных в Республике Казахстан, в отношении которых осуществляется возврат налога на добавленную стоимость.
Согласно приказу главы МИД в перечень вошли 107 дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств:
1. Представительство Азиатского Банка Развития.
2. Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
3. Посольство Алжирской Народной Демократической Республики.
4. Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в городе Алматы.
5. Посольство Соединенных Штатов Америки.
6. Апостольская Нунциатура, Посольство Святого Престола (Ватикан).
7. Посольство Республики Армения.
8. Посольство Республики Австрия.
9. Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау.
10. Посольство Азербайджанской Республики.
11. Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Алматы.
12. Посольство Республики Беларусь.
13. Посольство Королевства Бельгия.
14. Посольство Республики Болгария.
15. Посольство Боливарианской Республики Венесуэла.
16. Кластерное бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
17. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов.
18. Генеральное консульство Объединенных Арабских Эмиратов в городе Шымкенте.
19. Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций.
20. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
21. Программа развития Организации Объединенных Наций.
22. Посольство Социалистической Республики Вьетнам.
23. Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в городе Алматы.
24. Посольство Федеративной Республики Германия.
25. Посольство Греческой Республики.
26. Посольство Грузии.
27. Представительство Всемирного Банка.
28. Географически удаленный офис Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи.
29. Субрегиональный Координационный офис Всемирной организации здоровья животных по ящуру.
30. Представительство Евразийского банка развития.
31. Евразийский фонд стабилизации и развития.
32. Представительство Европейского Банка Реконструкции и Развития.
33. Представительство Европейского Союза.
34. Посольство Японии.
35. Посольство Государства Израиль.
36. Посольство Республики Индонезия.
37. Посольство Иорданского Хашимитского Королевства.
38. Посольство Республики Ирак.
39. Представительство Исламского Банка Развития.
40. Посольство Королевства Испания.
41. Посольство Итальянской Республики.
42. Посольство Канады.
43. Посольство Республики Кипр.
44. Генеральное консульство Республики Корея в городе Алматы.
45. Посольство Республики Корея.
46. Посольство Государства Кувейт.
47. Посольство Государства Катар.
48. Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Алматы.
49. Посольство Кыргызской Республики.
50. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Актобе.
51. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Алматы.
52. Посольство Китайской Народной Республики.
53. Посольство Латвийской Республики.
54. Посольство Ливанской Республики.
55. Посольство Государства Ливия.
56. Генеральное консульство Литовской Республики в городе Алматы.
57. Посольство Литовской Республики.
58. Посольство Венгрии.
59. Генеральное консульство Венгрии в городе Алматы.
60. Посольство Малайзии.
61. Посольство Королевства Марокко.
62. Посольство Республики Молдова.
63. Посольство Монголии.
64. Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
65. Посольство Королевства Нидерландов.
66. Посольство Султаната Оман.
67. Посольство Южно-Африканской Республики.
68. Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Актау.
69. Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Алматы.
70. Посольство Республики Узбекистан.
71. Посольство Государства Палестина.
72. Посольство Исламской Республики Пакистан.
73. Генеральное консульство Республики Польша в городе Алматы.
74. Посольство Республики Польша.
75. Посольство Португальской Республики.
76. Генеральное консульство Российской Федерации в городе Актау.
77. Генеральное консульство Российской Федерации в городе Алматы.
78. Посольство Российской Федерации.
79. Генеральное консульство Российской Федерации в городе Уральске.
80. Генеральное консульство Российской Федерации в городе Усть-Каменогорске.
81. Посольство Румынии.
82. Посольство Королевства Саудовской Аравии.
83. Посольство Республики Сербия.
84. Посольство Словацкой Республики.
85. Посольство Республики Северная Македония.
86. Посольство Королевства Таиланд.
87. Генеральное консульство Республики Таджикистан в городе Алматы.
88. Посольство Республики Таджикистан.
89. Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Актау.
90. Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Алматы.
91. Посольство Турецкой Республики.
92. Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Туркестане.
93. Тюркская академия.
94. Посольство Туркменистана.
95. Консульство Туркменистана в городе Актау.
96. Посольство Украины.
97. Посольство Республики Индия.
98. Посольство Финляндской Республики.
99. Посольство Французской Республики.
100. Представительство Международного Валютного Фонда.
101. Международная финансовая корпорация.
102. Представительство Международного Комитета Красного Креста.
103. Посольство Республики Хорватия.
104. Посольство Чешской Республики.
105. Посольство Швейцарской Конфедерации.
106. Посольство Королевства Швеция.
107. Посольство Эстонской Республики.
12.12.2025
КНБ Казахстана получит новые функции с 2027 года
Президент подписал указ
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения и дополнения в положение о Комитете национальной безопасности РК, передает корреспондент агентства.
Согласно указу президента, с 2027 года КНБ будет представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также ведомство будет осуществлять:
- внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных - ценностей государственного материального резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного материального резерва при изменении номенклатуры;
- по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;
- размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного материального резерва;
- принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
- по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами - получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
- по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;
- организацию хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;
- внесение предложений в правительство Республики Казахстан по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва.
10.12.2025
С 1 января 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание новых госплатформ вне QazTech
Фото: Акорда
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах цифровизации в Республике Казахстан", сообщает Акорда.
Согласно указу, с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы электронного правительства QazTech.
Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан.
