Реформа затронет 84% текста Конституции Казахстана

Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки внесены в 77 статей Конституции, а это 84% текста Основного закона Казахстана, - Поправки внесены в 77 статей Конституции, а это 84% текста Основного закона Казахстана, сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов в ходе презентации членам комиссии по конституционной реформе сводного проекта поправок.





Как отметил Бакыт Нурмуханов, в предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела - "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию". Еще 4 раздела переименованы.





В целом изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.





По словам Бакыта Нурмуханова, новеллы, обозначенные в сводном проекте, затрагивают базис конституционной материи Казахстана, они кардинально меняют облик Основного закона и содержат огромный потенциал для дальнейших институциональных и структурных преобразований.





Усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. При сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти", - сообщил зампредседателя Конституционного суда.





Он также перечислил ключевые изменения: вводится новая модель однопалатного парламента, расширяются формы участия граждан в управлении делами государства, повышается эффективность правозащитных механизмов и деятельности Конституционного суда по обеспечению верховенства права на основе Конституции.





Нурмуханов отметил, что предлагается полностью обновить преамбулу.





В проекте определяется статус государства - Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы", - перечислил Бакыт Нурмуханов.





В целом он подчеркнул, что в разделе "Основы конституционного строя" отражаются фундаментальные положения, определяющие организацию государства, закрепляющие суверенитет Казахстана, территориальную целостность и другие важнейшие принципы.





Вместе с тем по-новому сформулирована норма о принципе разделения властей и уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права страны.





С учетом современных вызовов уточнены конституционные нормы, регламентирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством.





Совершенствуются нормы о взаимодействии государства и религии, государственных символах и другие", - подчеркнул он.