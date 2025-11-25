Запугивание людей, дискредитация госорганов: в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в Сети

С начала года выявлено 100,8 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с противоправным содержанием

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана ответили на запрос депутатов о борьбе с пранкерами, которые своими розыгрышами и использованием возможностей искусственного интеллекта запугивают людей, дискредитируют государственные органы и дестабилизируют общество.





В МВД заверили, что в соответствии с действующим законодательством применяются меры ответственности в отношении лиц, распространяющих противоправный контент или совершающих правонарушения посредством Сети.





Сообщается, что с начала года за мелкое хулиганство к административной ответственности привлечено более 22 тыс. лиц. К примеру, за нецензурную брань блогера арестовали на 15 суток, пранкеров, которые устроили розыгрыш с "трупом" и нападением с топором в лифте, взяли под арест на сроки от 15 до 30 суток.





Также ведомство проводит мониторинг социальных сетей и интернет-площадок на предмет выявления противоправного контента (призывы к насилию, распространение опасных челленджей, деструктивных идей и др.). Организовано взаимодействие с уполномоченными государственными органами и админами интернет-ресурсов по блокировке незаконных материалов и ограничению доступа к ним.





С начала года выявлено 100,8 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с противоправным содержанием (в том числе деятельность финансовой пирамиды - 15 301, порнографические материалы - 24 662, интернет-казино - 4 601, реклам электронного казино и интернет казино - 17 297, распространение ложной информации - 22 063, по линии наркопреступлений - 1 981, интернет-мошенничество (фишинговых сайтов) - 2894, оружие - 312, суицид - 426, нарушение норм закона "О связи" - 1400, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия - 1193 и другие - 8 673). На сегодняшний день из вышеуказанного количества противоправных ресурсов заблокировано 28 554 (в том числе распространение порнографии - 16 524, распространение ложной информации - 372, реклама электронного казино и (или) интернет казино - 5 576, деятельность финансовой пирамиды - 3 419, деятельность интернет-казино (или онлайн казино)-1 114, по линии наркопреступлений - 518, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия - 62, интернет-мошенничество (фишинговый сайт) - 513, распространение информации, пропагандирующей суицид -50, оружие - 25)", - привели данные в министерстве.





Кроме того, принимаются меры по обеспечению постоянного присутствия полиции в общественных местах. На наиболее криминогенных участках городов установлены 209 стационарных постов полиции. Патрульные несут службу на модульных постах в круглосуточном режиме, обеспечивая прием обращений и заявлений граждан.





В целом министерством на постоянной основе проводится профилактическая работа по предотвращению негативного влияния интернет-контента и принимаются соответствующие меры реагирования", - заключили в ведомстве.



