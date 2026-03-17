12 740 казахстанцев проголосовали на референдуме за рубежом

Рассказать друзьям

Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.





Из 12 миллионов 482 тысяч 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 миллионов 127 тысяч 192 человека, или 73,12%.





Число граждан, проголосовавших за принятие новой Конституции, составило 7 миллионов 954 тысячи 667 человек, или 87,15%. Против проголосовали 898 099 человек. Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответов, то есть признанными действительными, однако не учитываемыми при подсчете голосов, составило - 127 868.









Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции.





В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".





Поправки затронули более 80% текста Основного закона. Новая Конституция меняет структуру власти и обновляет политическую систему Казахстана. Среди ключевых изменений - введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту - Курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана. С текстом новой Конституции можно ознакомиться здесь



