Опасный инцидент с фейерверком произошел в парке Ганди в Алматы
Фото: скриншот из видео в соцетях, threads/zhaansiik
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция проверяет инцидент, произошедший 27 апреля при запуске фейерверка в парке Ганди. По данным очевидцев, во время запуска салюта пиротехнические заряды начали разлетаться в разные стороны среди находившихся в парке людей.
Подробности произошедшего рассказала пользователь Threads.
Сегодня вечером (21.30) мы с мужем были на пробежке в Парке Ганди. Уже собирались уходить от памятника после фото, как навстречу нам шли гости из кафе "Динара" с коробками салюта. Через несколько минут они начали запускать фейерверк прямо в парке. Но что-то пошло не так - коробка, похоже, перевернулась, и снаряды начали разлетаться в разные стороны, буквально обстреливая людей вокруг. Это было очень опасно. В парке в тот момент находились семьи, дети, люди просто отдыхали никто не ожидал такого", - отметила автор поста.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по факту запуска пиротехнических изделий в общественном месте управлением полиции Алмалинского района проводится проверка.
В настоящее время устанавливаются участники инцидента и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.
В департаменте призвали граждан в случае выявления подобных нарушений своевременно обращаться в полицию.
Ранее эксперты призвали ограничить использование пиротехники в жилых массивах. По словам специалистов, запуск фейерверков оказывает негативное воздействие на окружающую среду, здоровье людей, а также на флору и фауну. При сгорании пиротехники в атмосферу выделяются углекислый газ, угарный газ, твердые частицы и соединения тяжелых металлов, которые ухудшают качество воздуха и могут провоцировать заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Экологический аспект проблемы особенно остро стоит в Алматы, где уже фиксируются устойчивые проблемы с качеством воздуха. В этих условиях дополнительная нагрузка от запусков фейерверков усиливает загрязнение атмосферы. В южной столице предлагают принять дополнительные ограничения и усилить контроль за использованием фейерверков.
Кроме того, пиротехника становится причиной пожаров, ожогов и травм, а также представляет опасность для животных, реагирующих на шум и яркие вспышки. Стоит отметить, что ежегодно в период новогодних праздников фиксируются случаи травмирования людей при использовании пиротехнических изделий, в том числе из-за несоблюдения правил безопасности. Дополнительным фактором риска остается продажа некачественной или несертифицированной пиротехники, которая может представлять повышенную опасность при использовании.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос на тему использования фейерверков. Его результаты показали, что подавляющее большинство респондентов (62,75%) считают необходимым запретить использование фейерверков, 15,69% - считают необходимым разрешить их использование в специально отведенных местах, 15,69% - ответили, что ограничения на использование фейерверков не нужны, 5,88% - все равно.