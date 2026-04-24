Вопросы взаимодействия в поставках урана обсудил президент с главой Electricité de France

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя правления и главного исполнительного директора Electricité de France Бернара Фонтана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Казахстана с EDF - одним из мировых лидеров в области низкоуглеродной и атомной энергетики, сообщили в Акорде.





Касым-Жомарт Токаев отметил широкие возможности для совместной работы и подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению взаимодействия с французской компанией.





Со своей стороны Бернар Фонтана заявил о стремлении к дальнейшему наращиванию отношений в сфере устойчивой энергетики и современной энергетической инфраструктуры.





Президент подтвердил готовность Казахстана к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству с международными партнерами, включая EDF, на принципах транспарентности и паритета.





На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере поставок урана.



