Токаев заявил о готовности углублять взаимодействие с ПА ОБСЕ

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана провел встречу с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, сообщили в Акорде.





В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан твердо привержен развитию партнерства с ОБСЕ и ее парламентской ассамблеей. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил последовательную поддержку парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны, направленных на продвижение устойчивого развития.





Президент проинформировал собеседника о реализуемых в Казахстане масштабных политических реформах. Он отметил, что обновленная Конституция направлена на обеспечение институциональной устойчивости государства, повышение эффективности системы управления и усиление механизмов защиты прав человека.





В свою очередь Пере Жоан Понс заявил об актуальности обсуждаемых на Региональном экологическом саммите вопросов. Он подчеркнул, что лично убедился в сплоченности стран Центральной Азии в продвижении региональной повестки и общих инициатив.





В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению сотрудничества с парламентской ассамблеей ОБСЕ и выразил уверенность в продолжении продуктивного взаимодействия.



