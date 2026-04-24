Главы международных конвенций поддержали экологические инициативы Казахстана

В казахстанской экспозиции приняли участие восемь ведущих отечественных университетов, которые представили разработки, направленные на решение экологических и климатических задач

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские университеты продемонстрировали научные разработки в области экологии, "зеленой" энергетики и устойчивого развития на международной выставке зеленых технологий RES 2026 EXPO. В экспозиции страны приняли участие восемь ведущих вузов, представивших решения для агропроизводства в засушливых регионах, управления водными ресурсами, переработки отходов, развития циркулярной экономики и внедрения цифровых технологий в экологические проекты, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.





Экспозицию посетили главы государств, участвующие в Региональном экологическом саммите. Делегации ознакомились с национальными павильонами, где были представлены приоритеты стран в области "зеленой" энергетики, управления природными ресурсами и устойчивого развития.





Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на панельной сессии саммита отметил, что развитие "зеленых" технологий требует сильной научной базы и подготовки специалистов нового поколения. По его словам, в стране модернизируется система образования с учетом запросов экономики, развиваются направления искусственного интеллекта, инженерии и климатических технологий, внедряется индустриальный PhD и расширяется международное научное сотрудничество.





Казахстанские университеты представили разработки, направленные на решение экологических и климатических задач - от фундаментальных исследований до готовых технологических решений для бизнеса и промышленности.





В частности, Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева продемонстрировал модель устойчивого агропроизводства для аридных территорий Прикаспия. Она включает технологии восстановления деградированных пастбищ, производство высокопротеиновых кормов и внедрение элементов "умного" животноводства.





Университет Шакарима представил цифровую платформу Agrosector, объединяющую научные разработки, образовательные ресурсы и аналитические инструменты для агропромышленного комплекса. Также были показаны проекты в сфере возобновляемой энергетики, переработки вторичных ресурсов и производства функциональных продуктов питания.





Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова представил исследования, направленные на решение экологических проблем Каспийского моря. Научная программа стоимостью 4 млрд тенге предусматривает разработку экологичных видов топлива для морского транспорта, моделирование судоходных маршрутов, технологии ликвидации нефтяных разливов и развитие водородной энергетики.





Жетысуский университет имени И. Жансугурова показал разработки в области биотехнологий и безотходных технологий, включая переработку органических отходов с использованием личинок черной львинки, а также проекты по сохранению биоразнообразия и созданию "умного" университета.





Казахский национальный аграрный исследовательский университет представил цифровую платформу DeepBas для управления водными ресурсами с использованием искусственного интеллекта. Платформа предназначена для интегрированного управления крупнейшими водными бассейнами страны.





Кроме того, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева продемонстрировал концепцию "зеленого" кампуса и проекты по мониторингу природных рисков, а Abai University - разработки в сфере управления отходами и альтернативной энергетики.





Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова представил проекты по экологизации городской среды, включая экоконструкционные модули для очистки воздуха и озеленения, технологии переработки промышленных отходов и разработки для водосбережения в сельском хозяйстве.





По данным министерства, представленные проекты демонстрируют высокий уровень интеграции науки, образования и инноваций и подтверждают растущую роль казахстанских университетов в развитии "зеленой" экономики и международного научного сотрудничества.





Напомним, ​международная выставка зеленых и устойчивых технологий RES 2026 EXPO проходит в Астане с 22 по 24 апреля.