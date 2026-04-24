Токаев обсудил решение экологических проблем с генсеком ОБСЕ

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, сообщает Акорда





Собеседники выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности.





По словам Токаева, Казахстан привержен укреплению сотрудничества во всех трех измерениях ОБСЕ. Было отмечено, что партнерство строится на принципах, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.





В свою очередь Феридун Синирлиоглу поблагодарил президента за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите и высоко оценил лидерство Казахстана в продвижении климатической и экологической повестки в Центральной Азии и за ее пределами. Кроме того, генеральный секретарь напомнил о ключевой роли Казахстана в деятельности организации.





Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.