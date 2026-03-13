12.03.2026, 20:51 10716
Солдат-срочник погиб в Атырауской области
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Атырау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время проведения плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, сообщили в пресс-службе регионального гарнизона.
По предварительным данным, происшествие могло произойти вследствие неосторожного обращения с оружием.
Военнослужащий был незамедлительно доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.
По данному факту военно-следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее в Мангистауской области погиб солдат-срочник.
Напомним, Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
11.03.2026, 20:17
В Астане сильный ветер повредил фасад жилого комплекса
Фото: Кадр из видео
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за сильных порывов ветра обрушилась часть фасада одного из жилых комплексов, передает корреспондент агентства.
11 марта около 17.00 в результате сильного ветра произошло отслоение утеплителя от фасада ЖК "Айка". Дом 2015 года постройки. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе акимата Астаны.
По информации акимата, в настоящее время управляющая компания ЖК производит расчет стоимости и рассматривает вопрос найма промышленного альпиниста для проведения работ по восстановлению фасада.
В соответствии со статьей 34 закона РК "О жилищных отношениях" собственники квартир обязаны нести бремя содержания принадлежащего им общего имущества кондоминиума, к которому относятся фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование", - проинформировали в акимате.
В соцсетях распространилось видео с падающими фрагментами здания.
Напомним,8 ноября в Астане произошло обрушение части фасада 9-этажного жилого дома. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медика и еще одного пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию, через 10 дней фельдшер скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".
11.03.2026, 12:07
Сотрудник ДЧС области Жетысу погиб при спасении рыбака
Во время спасательных работы треснул лед
Талдыкорган. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 7 марта сотрудник ДЧС области Жетысу погиб при спасении рыбака на озере Алтынколь, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сельском округе Атамекен Панфиловского района рыбака на отколовшейся льдине унесло на середину озера Алтынколь.
На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Жетысуской области, сотрудники пожарной части № 11 города Жаркента, оперативно-спасательный отряд города Талдыкорган, а также спасатели республиканской спасательной службы "Барыс" МЧС Республики Казахстан и ДЧС Алматинской области.
В ходе проведения спасательных работ лед снова треснул. В результате этого погиб начальник караула пожарной части № 11 отдела по чрезвычайным ситуациям Панфиловского района, майор гражданской защиты Дамир Таиржанович Таранов", - сообщили в ДЧС.
11.03.2026, 09:35
В Аксу из-за сильного ветра обвалилась часть трубы на заводе
Пострадавших нет
Актау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксу из-за сильного ветра обвалилась часть дымовой трубы печи № 15 на территории завода ферросплавов, сообщает пресс-служба предприятия.
Пострадавших нет. Инцидент носит локальный характер и не повлиял на производственный процесс. Техническое обследование данного объекта проводилось в установленные сроки - в 2023 году", - заверили в пресс-службе.
Ранее в Конаеве сильный ветер повредил кровли домов и повалил деревья.
09.03.2026, 13:05
До 11 человек выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Еще двое пострадавших в результате взрыва в кафе в Щучинске скончались в больнице, сообщили корреспонденту ИА "Kazakhstan Today" в управлении здравоохранения Акмолинской области.
"Несмотря на все усилия врачей, скончались еще двое крайне тяжелых пациентов, пострадавших от взрыва в Щучинске: 8 марта скончался пациент в реанимации стационара "Авиценна-Бурабай", а 9 марта ушла из жизни пациентка, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице Кокшетау", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что врачи продолжают упорную борьбу за жизни остальных пострадавших.
Напомним, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.
Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших.
08.03.2026, 18:08
В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в многоэтажке
Фото: МЧС
Петропавловск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Вторая Первомайская, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе спасательных работ по лестничному маршу с применением спасательных колпаков из задымленного подъезда были спасены 27 человек, в том числе 15 детей. Кроме того, из дома были эвакуированы 76 человек, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Ранее спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре Северо-Казахстанской области.
05.03.2026, 21:06
Военнослужащий погиб в области Абай
Проводится досудебное расследование
Семей. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий контрактной службы погиб в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники, сообщает издание Arnapress.kz.
5 марта в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники военнослужащий контрактной службы получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают представители компетентных органов", - цитирует издание пресс-службу регионального гарнизона.
Ранее Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
05.03.2026, 16:06
Предварительную причину взрыва в кафе Щучинска назвали в МЧС
Фото: ДЧС
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.
Министр по ЧС отчитался перед премьер-министром Олжасом Бектеновым о расследовании инцидентов, произошедших в Щучинске и Семее.
По трагедии в Щучинске Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе является нарушение безопасной эксплуатации газовых бытовых баллонов. Семьям погибших оказана необходимая помощь. Работает межведомственная комиссия, по итогам заключения которой будут выработаны комплексные меры по недопущению аналогичных происшествий.
Что касается пожара в детском развлекательном центре Семея, силами МЧС оперативно ликвидировано возгорание, что позволило не допустить жертв среди населения.
Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел в Щучинске 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших, таким образом, число погибших в результате взрыва выросло до девяти.
3 марта пожар произошел в развлекательном детском центре в Семее. Люди эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.
05.03.2026, 12:10
На юге Казахстана четыре человека погибли от отравления газом Дополнено
Работает следственно-оперативная группа
Шымкент. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе четыре человека погибли в результате отравления газом, сообщил на брифинге в сенате вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.
В настоящее время мы возбудили уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса. Работает следственно-оперативная группа следственного управления департамента полиции города Шымкента", - заявил Санжар Адилов.
По его словам, вчера на место происшествия приезжали специалисты центра судебных экспертиз.
Мы назначили комплексную экспертизу, которая нам даст ответ на причину и далее мы определим круг подозреваемых лиц по данному делу", - добавил вице-министр.
Дополнено 05.03.2026, 16.50
В пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" рассказали, что причиной гибели четырех людей 2009, 2006, 2002 и 1994 годов рождения могло стать самовольно и с нарушениями установленный водонагреватель.
В ходе обследования аварийной бригадой предварительно установлено, что возможной основной причиной отравления угарным газом стало отсутствие тяги в дымоходе проточного водонагревателя, который был самовольно установлен без соответствующего разрешения. Также выявлено отсутствие вентиляционного канала. При этом договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), а также акт обследования дымовых и вентиляционных каналов не были предоставлены", - сказано в сообщении.
Ранее в прибывшем на станцию "Алматы-2" поезде 52 человека отравились газом.
