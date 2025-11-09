08.11.2025, 16:48 36091
В Астане при обрушении фасада жилого дома пострадали люди
Им оказана медицинская помощь
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алматы города Астаны произошло обрушение части фасада девятиэтажного жилого дома по адресу проспект Тәуелсіздік, 24б. В результате инцидента пострадали люди, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Сегодня в Астане, в районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24б, произошло частичное обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел вблизи входа в магазин, расположенный на первом этаже здания.
По прибытии подразделений спасателей было установлено, что разрушения затронули площадь около 150 квадратных метров. Силами оперативных служб были проведены аварийно-спасательные работы: извлечены пострадавшие, которым оказана медицинская помощь, и ликвидирована угроза дальнейшего обрушения конструкции.
Ранее сообщалось, что под завалами обрушившейся балки перекрытия в Павлодаре погиб мужчина.
09.11.2025, 19:09 8106
Два крупных пожара тушат в Алматы
Фото: МЧС РК
Алматы. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Второй за сутки крупный пожар тушат в Алмалинском районе Алматы.
По данным ДЧС, пожар тушат по повышенному рангу на улице Толе би. Открытым пламенем горит кровля 3-х этажного административного здания.
На месте создан штаб пожаротушения, подано 5 стволов, организована бесперебойная подачи воды", - рассказали в ДЧС.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее огнеборцы локализовали возгорание в здании, расположенном по ул. Алтын орда в Наурызбайском районе. По информации ДЧС, горела столовая на территории детского дома.
Воспитанники были своевременно эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.
Спасателям пришлось вскрыть кровлю для более эффективного тушения. К месту пожара прибыли все экстренные службы города.
Тушение осложнялось конструктивной особенностью здания, большой пожарной нагрузкой, а также тем, что кровля покрыта деревянной фанерой с резиновым покрытием.
По последним данным, пожар на площади 1000 кв.м. ликвидирован.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура.
09.11.2025, 12:56 17221
Фасад здания рухнул на людей в Астане: одна из пострадавших в реанимации
Фото: Depositphotos
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина-фельдшер попала в реанимацию в Астане, спасая людей из-под завалов обрушившейся кирпичной облицовки девятиэтажного здания.
В МЧС сообщили, что облицовка и кондиционер рухнули с высоты на вход в магазин, расположенный на первом этаже. Всего пострадали пять человек, двое из них - фельдшеры скорой помощи.
Спасатели извлекли пострадавших и ликвидировали угрозу дальнейшего обрушения облицовки. Пострадавшие переданы бригаде скорой помощи", - сообщили в МЧС.
Муж сотрудницы скорой помощи в соцсетях рассказал, что на голову 23-летней женщины упал с высоты кондиционер, когда она пыталась вытащить из-под завалов мужчину.
Они приехали на вызов: на людей упал фасад с 9 этажа. Ждали МЧС 5 минут - их не было. Там плакали маленькие дети, жена вбежала и вытащила детей. Пыталась вытащить мужчину, в тот момент кондиционер упал с 9 этажа на голову жены", - рассказал супруг пострадавшей.
По словам мужа, состояние женщины крайне тяжелое.
Она поступила в скорую без сознания. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Провели трепанацию черепа, удалили гематому, остановили кровотечение. Глазные, носовые кости, задняя часть головы - череп полностью был сломан. Ее, можно сказать, собрали заново", - рассказал супруг пострадавшей.
В столичном управлении здравоохранения сообщили, что травмы фельдшеров признаны производственными. Состояние женщины-фельдшера признано крайне тяжелым, ей проведена экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении, их состояние стабильное.
Все пострадавшие - под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация", - рассказали в упрздраве.
Это далеко не первый случай, когда со столичных ЖК падает облицовка. В сентябре женщина получила сотрясение после обрушения облицовочной плитки в одном из домов Астаны. Ранее облицовка одной из столичных новостроек рухнула на ребенка.
09.11.2025, 11:10 19786
Мощный взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе
Фото: кадр из видео
Тараз. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный взрыв произошел на складе Новоджамбулского фосфорного завода (НДФЗ) в Жамбылской области.
В распространенном в соцсетях видео видно, что над предприятием стоит столб белого дыма.
ЧП прокомментировали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
По данным завода НДФЗ, на складе по хранению желтого фосфора цеха при переливе вещества в емкость для транспортировки произошел его перелив. В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание. Возгорание оперативно ликвидировано силами работников предприятия. Пострадавших нет", - рассказали в департаменте.
На месте происшествия работают сотрудники ДЧС для выяснения и уточнения обстоятельств инцидента.
Информация передана в департамент экологии и соответствующие органы для принятия мер в установленном порядке. Угрозы для населения нет", - утверждают в ведомстве.
Между тем в комментариях жители жалуются, что из-за работы предприятия в городе невозможно дышать.
Резко увеличились онкозаболевания, все дети аллергики (...) Есть требования по экологии, которые не выполняются новыми инвесторами, жители задыхаются! Днем, если где то фильтруется дым и выхлопы, то ночью невозможно выйти на улицу особенно во время штиля", - пишут комментаторы.
Напомним, в августе на Новоджамбульском фосфорном заводе произошел похожий инцидент. Воспламенилась одна из цистерн с химикатами. В этот момент на ней находились 2 рабочих, одному удалось вырваться из огня и убежать. Оба работника получили химические ожоги, один из них попал в реанимацию. По предварительным данным, не соблюдалась техника безопасности. По факту ЧП была создана комиссия.
07.11.2025, 16:25 67066
В Алматы с начала года свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с начала 2025 года свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов, сообщает Polisia.kz.
По словам начальника управления административной полиции Асхата Кулбаева, количество ДТП с участием автобусов растет. В частности, с начала года зарегистрировано более 460 аварий. Кроме того, в ходе рейдов выявлено более 2 тысяч нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов.
Каждое ДТП - это угроза жизни людей. Безопасность пассажиров должна быть абсолютным приоритетом как для автопарков, так и для надзорных органов", - подчеркнул Асхат Кулбаев.
Напомним, в августе автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы. В начале июля в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса. А в октябре автобус врезался в остановку в районе барахолки.
07.11.2025, 11:58 74696
Восемь вагонов сошли с рельсов в Акмолинской области
В результате происшествия повреждены устройства контактной сети
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожная авария произошла 6 ноября на подъездном пути ТОО "Бота 2015", примыкающем к станции Макинка Акмолинской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Казахстан темір жолы".
По ее данным, допущен уход 12 вагонов с последующим сходом 8 из них на улавливающем тупике.
Локомотив, задействованный в маневровых операциях, принадлежит частной компании. Локомотивная бригада также является сотрудниками частной организации. В результате происшествия повреждены устройства контактной сети. Пострадавших нет. Имеются задержки в движении поездов", - уточнили в КТЖ.
Для ликвидации последствий и восстановления инфраструктуры на место аварии направлены аварийные бригады и восстановительные поезда КТЖ.
Ранее грузовые вагоны сошли с рельсов на станции в Жамбылской области.
06.11.2025, 13:08 106766
Массовая драка в Алматы: группа хулиганов напала на охранника и жителя ЖК
Фото: Кадр из видео
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы около 12 человек напали на охранника и жителя жилого комплекса.
Кадры нападения появились в социальных сетях.
По данным источника, массовая драка произошла в ЖК "Каспий".
Инцидент прокомментировали в ДП Алматы.
По факту хулиганства управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Шестеро участников инцидента установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий, направленных на привлечение подозреваемых к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.
Там подчеркнули, что подобные действия грубо нарушают общественный порядок и безопасность граждан.
Независимо от места и мотивов конфликта полиция будет принципиально реагировать на любые проявления хулиганства. Каждый участник подобных противоправных действий понесет ответственность в соответствии с законом", - резюмировал начальник управления Едилхан Байгараев.
Напомним, в Актобе произошла массовая драка среди подростков. В результате конфликта 16-летний мальчик лишился 75% зрения. По факту заведено уголовное дело.
Ранее в Алматы, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
06.11.2025, 11:57 109551
Мощную магнитную бурю прогнозируют завтра ученые
Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитная буря, которая, как ожидается, наступит в пятницу, может стать сильнейшей в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые сформировали первую модель движения выброшенных Солнцем облаков плазмы и предварительный прогноз геомагнитной активности. Пока прогноз не учитывает последний, самый сильный выброс, произошедший в ночь на 6 ноября, будет пересчитан в сторону усиления в течение суток.
Независимо от того, что показывают графики, Земле завтра, в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
По их данным, облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по планете и вызывают в данный момент сильные бури.
Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной, нервной систем, на пациентов, ослабленных серьезными вирусными инфекциями. К группе риска относят и людей, страдающих психическими расстройствами.
05.11.2025, 16:56 135561
Пилотов признали виновными по делу о крушении самолета Bek Air Дополнено
Фото: kazpravda.kz
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Турксибский районный суд Алматы признал виновными по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Обвиняемыми по делу проходили пилоты воздушного судна - Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов, погибшие в авиакатастрофе. Им вменили нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Суд признал двух пилотов виновными без назначения наказания в связи с их смертью", - говорится в сообщении.
Также государство оплатит процессуальные издержки на 1,7 миллиона тенге. Арест на имущество Bek Air останется в силе до рассмотрения гражданских исков. Общая сумма исков составляет 4,8 миллиарда тенге, пишет tengrinews.kz.
Дополнено 05.11.2025, 18.15
В Турксибском районном суде города Алматы разъяснили приговор в отношении погибших пилотов по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, передает корреспондент агентства.
Причиной катастрофы стали снежно-ледяные отложения на крыльях самолета, вызвавшие сваливание воздушного судна после взлета и столкновение с объектами за пределами аэропорта. Установлено, что пилоты допустили одиннадцать нарушений правил полетов, в том числе ненадлежащим образом провели предполетный осмотр, не выявили обледенение крыла и не приняли решение о проведении противообледенительной обработки", - заявили в суде.
Кроме того, сообщается, что при взлете ими были нарушены параметры взлетной конфигурации.
Эти ошибки, а также бездействие командира воздушного судна и второго пилота привели к катастрофе. Вина подсудимых доказана совокупностью собранных доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, их показаниями, вещественными доказательствами", - добавили в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
13 февраля 2023 года столичный департамент Агентства по противодействию коррупции сообщило расследовании уголовного дела в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации. Уголовное дело было заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). По информации ДП, в 2018 году КГА незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. В ноябре 2023 года стало известно, что по факту крушения самолета относительно сотрудников Комитета гражданской авиации уголовных дел не заводили.
В июле 2025 года министр транспорта РК сообщил, что расследование по авиакатастрофе возобновят.
