Мужчина погиб при обрушении плиты перекрытия в строящейся школе в Павлодаре

Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортные полицейские Казахстана ликвидировали канал поставки наркотиков на 3 млрд 150 млн тенге, - Транспортные полицейские Казахстана ликвидировали канал поставки наркотиков на 3 млрд 150 млн тенге, сообщает Polisia.kz.









C 1 июня по 31 октября 2025 года на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2025", в ходе которого пресечен крупный канал поставки и сбыта наркотиков на сумму 3,15 млрд тенге.





Также сообщается, что в ходе мероприятия выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, в том числе: 159 наркопреступлений в целом; 2 факта создания транснациональной организованной преступной группы; 22 факта сбыта наркотических средств; 8 фактов хранения в особо крупном размере; 4 факта контрабанды; 2 факта пропаганды наркотиков; 7 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.





По результатам оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 705 кг наркотических средств, в том числе 105 кг мефедрона. Изъятые наркотические средства предназначались для последующей реализации на черном рынке.





