10.09.2025, 11:49
В Кульсары обрушилась крыша строящейся школы
Фото: Ак Жайык
Атырау. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Атырау города Кульсары произошло частичное обрушение крыши строящейся школы, сообщает издание "Ак Жайык".
Причины обрушения и масштабы повреждений выясняются.
Инцидент прокомментировали в АО "Samruk-Kazyna Construction", которое реализует строительство 12 школ в рамках национального пилотного проекта на 2023-2025 годы.
Объект возводится ТОО "Turan Ascent" в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Срок сдачи школы запланирован до конца 2025 года. По предварительным данным, причиной обрушения стали нарушения условий складирования и хранения строительных материалов. В частности, на кровлю спортивного зала на ограниченный участок были размещены тяжелые кровельные материалы весом более 6 тонн, что привело к локальному повреждению конструкции. Заказчиком создана комиссия с участием руководства, технического и авторского надзоров для детального изучения ситуации. Дополнительно для проверки несущих способностей конструкций и соответствия проектным решениям привлечена специализированная организация по техническому обследованию. Окончательные выводы и решения будут приняты по результатам экспертизы. Все выявленные нарушения подрядчиком будут устранены", - сообщили в компании.
В управлении образования города уточнили, что объект возводится в рамках национального проекта "Жайлы мектеп" и рассчитан на 1200 мест.
До завершения строительства ответственным администратором программы является управление строительства Атырауской области", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Мангистау рухнула крыша в актовом зале сельской гимназии. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
10.09.2025, 17:21
На "Шымбулаке" сломалась канатная дорога: спасатели эвакуировали туристов
Фото: МЧС РК
Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На горнолыжном курорте "Шымбулак" сломалась канатная дорога "Комби-2", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сегодня на высоте 3200 метров над уровнем моря остановилась канатная дорога "Комби-2", - заявили в пресс-службе.
Спасатели и сотрудники курорта оперативно эвакуировали:
- 21 человек из кабин с помощью альпинистского снаряжения;
- более 100 гостей с Талгарского перевала с помощью транспортных средств курорта.
Также администрацией ГЛК "Шымбулак" были предоставлены горячие напитки и места, чтобы согреться для ожидающих. Пострадавших нет. Канатная дорога временно не работает - ведутся восстановительные работы", - добавили в МЧС.
Напомним, в мае все канатные дороги закрывали на плановые технические работы.
09.09.2025, 18:56
Двадцатилетний парень выбросился с балкона высотки в Алматинской области
По факту суицида жителя Алматы возбуждено уголовное дело
Конаев. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцатилетний юноша свел счеты с жизнью, выбросившись с балкона высотки в поселке Бесагаш Алматинской области.
По факту суицида жителя Алматы возбуждено уголовное дело.
В полиции сообщили, что трагедия произошла 8 сентября в одном из жилых комплексов поселка.
В настоящее время проводится полный комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, не исключается версия, что мужчина ранее уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями закона", - заявили в ДП Алматинской области.
Ранее в Алматы семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством, предположительно, из-за конфликта с учителями.
Ранее в Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
09.09.2025, 18:29
ЧС местного масштаба объявили в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Курмангазинском районе Атырауской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Atyrau Online.
Согласно решению, подписанному 31 июля 2025 года, в районе объявлена ЧС, ответственным за ликвидацию последствий назначен заместитель акима, а контроль за исполнением документа оставлен за главой района", - пишет издание.
Источник подчеркивает, что обычно подобные решения принимаются при паводках, сильных ветрах, засухе или других природных явлениях.
Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря акима области Руслана Жумагазиева сообщает, что причиной введения ЧС стало резкое ухудшение гидрологической ситуации - обмеление рек Кигач и Шарон, их каналов, а также морской части Каспийского моря.
Отсутствие воды в каналах осложняет орошение угодий и снабжение пастбищ", - пишет сайт.
Также обмеление негативно отражается на нересте и миграции рыбы и создает трудности для перемещения судов.
При акимате Курмангазинского района создан оперативный штаб, разрабатываются первоочередные меры, в числе которых - дноуглубление каналов-рыбоходов рек Кигач и Шарон, а также Жаркосинского и Ганюшкинского каналов в морской части Каспия.
Это позволит восстановить судоходство, обеспечить проход рыб к местам нереста и снизить угрозу подтопления населенных пунктов паводковыми водами", - отметил Жумагазиев.
Напомним, о проблеме обмеления Каспия вчера в послании народу Казахстана высказался президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы.
09.09.2025, 16:11
Убийство в ночном клубе: в Астане задержали подозреваемого
В ходе драки подозреваемый нанес 19-летнему юноше смертельное ножевое ранение
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в ночном клубе убили 19-летнего юношу. Подозреваемый задержан, сообщили в департаменте полиции столицы.
По факту убийства в ночном клубе столицы полицейскими задержан подозреваемый и водворен в ИВС ДП города Астаны. Установлено, что между посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе инцидента подозреваемый нанес ножевое ранение, в результате чего 19-летний молодой человек скончался на месте от полученных травм", - сообщили в пресс-службе.
Полиция возбудила по факту уголовное дело, ведется следствие.
Ранее в Жезказгане задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери.
08.09.2025, 18:05
В Акмолинской области подросток пострадал на соревнованиях по казакша курес
Парня на вертолете забрали в столичную больницу
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области 15-летний подросток пострадал на соревнованиях по казакша курес, передает корреспондент агентства.
В Сети распространилась информация о несчастном случае, который произошел на республиканских соревнованиях по казакша курес в Ерейментау.
При неудачном броске на ковре пострадал пятнадцатилетний юноша из Актобе (...) Предварительный диагноз: перелом костей шейного отдела позвоночника", - сообщает инстаграм-паблик Nayza Kokshe.
В управлении здравоохранения Акмолинской области прокомментировали инцидент.
При первом осмотре он (подросток. - Прим. ред.) был без сознания, в состоянии клинической смерти, на месте оказана реанимационная помощь, далее экстренно транспортирован в Ерейментаускую РБ, оказана реанимационная помощь в виде непрямого массажа, адреналина, дефибрилляции, после чего восстановился ритм сердца, переведен на ИВЛ-аппарат", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что вчера санавиация забрала парня на вертолете во вторую больницу Астаны.
В департаменте полиции региона заявили, что по данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится досудебное расследование", - добавили в ДП.
07.09.2025, 10:45
В Актау аттракцион с детьми врезался в "Газель"
Один ребенок был госпитализирован
Актау. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несчастный случай произошел вечером 4 сентября. Во время запуска аттракциона рядом оказался припаркованный автомобиль "Газель", в который врезались дети, сообщает Lada.kz.
По словам очевидцев, контролер не обеспечил безопасность зоны работы карусели.
Один ребенок был госпитализирован, второй после осмотра врачей отпущен домой. Полиция возбудила уголовное дело.
Жители города отмечают, что уже на следующий день аттракцион продолжил работу в штатном режиме.
Напомним, в коне июля девочка получила тяжелые травмы на неисправном аттракционе "Вальс" в одном из парков Алматы. Она ударилась головой о металлическую конструкцию и упала, когда кабинка неожиданно начала вращаться еще до того, как ребенок успел сесть.
06.09.2025, 16:55
Двое полицейских погибли в ДТП в Северо-Казахстанской области
ДТП произошло на автодороге Чистополье - Шоптыколь
Петропавловск. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на автодороге Чистополье - Шоптыколь района имени Мусрепова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Toyota Camry, в результате которого погибли сотрудники полиции, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, устанавливаются детали происшествия.
С глубокой скорбью выражаю искренние соболезнования семьям и близким майора полиции Владимира Синицына и старшего лейтенанта полиции Даулетхана Казыхана. Их верность долгу, профессионализм и мужество навсегда останутся в нашей памяти", - отметил аким региона.
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов также выразил соболезнования родным и близким погибших полицейских.
Министерство внутренних дел окажет семьям погибших сотрудников всю необходимую помощь.
05.09.2025, 17:23
Школьница покончила с собой в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством в Алматы.
Информация о трагедии появилась в социальных сетях.
По словам автора поста, погибшая девушка была ее подругой. 2 сентября ученица частной школы пришла на линейку якобы в неподобающей одежде, из-за чего учителя и директор школы начали оказывать на школьницу моральное давление, а затем исключили ее из списка учащихся. 3 сентября девушка покончила с собой.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.
Ранее в Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа, на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
