Уголовное дело заведено в Мангистауской области после обрушения крыши в школьном актовом зале  

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Актау. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Курык специальная комиссия расследует обрушение крыши в актовом зале общеобразовательной школы-гимназии. Об этом - В селе Курык специальная комиссия расследует обрушение крыши в актовом зале общеобразовательной школы-гимназии. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.





По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан - Нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей. В настоящее время посторонним лицам временно запрещен вход на территорию школы", - проинформировали в акимате.





Сообщается, что в настоящее время на место происшествия направлены специальные эксперты, которые проводят технические проверки и экспертные работы. Была создана специальная комиссия с участием компетентных органов, начата работа по установлению точных причин и последствий чрезвычайной ситуации.





По данным акимата, школа была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года. Проектная мощность школы составляет 1200 учащихся.





Первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, специально прибывший на место происшествия, посетил актовый зал школы и лично ознакомился с ситуацией. Информация о предстоящих ремонтных работах и конкретных решениях будет официально объявлена позднее, отметили в пресс-службе.





акимат Мангистауской области





Напомним, 23 июля около 06.30 в актовом зале общеобразовательной школы-гимназии в селе Курык обрушилась кровля. В результате данного инцидента пострадавших не зафиксировано. Площадь обрушившейся кровли составляет около 250 квадратных метров.



