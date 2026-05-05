Ребенок погиб под колесами авто в Астане

Пять человек пострадали

Усть-Каменогорск. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли, пятеро травмированы в результате взрыва на "Казцинке". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.





Сегодня утром на территории Усть-Каменогорской металлургической площадки произошла нештатная ситуация. По предварительной информации, в ходе проведения работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций. В результате инцидента погибли два человека, пятеро получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в пресс-службе.





На месте происшествия работают экстренные службы, осуществляется ликвидация последствий. Создана специальная комиссия для проведения всесторонней и объективной проверки. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по итогам расследования.





Отмечается, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, включая материальную и психологическую.





Параллельно уполномоченными органами проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм и без выделения опасных загрязняющих веществ", - уточнили в пресс-службе.



