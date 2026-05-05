В Казахстане разрешили изъятие редких видов рыб и каспийских тюленей для науки

Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана разрешило изъятие отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных животных в научных и воспроизводственных целях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.





Согласно документу, до конца 2026 года допускается изъятие 66 особей каспийского тюленя для проведения научных исследований и мечения с последующим выпуском в естественную среду. Работы будут проводиться на островах Мангистауской и Атырауской областей.





Также разрешен отлов аральского шипа в объеме до 500 килограммов и нельмы - до 300 килограммов. Эти виды будут использоваться для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства. Отлов планируется в реках Или, Каратал и Ертис, а также в озере Балхаш и Капшагайском водохранилище.





Постановлением установлены ставки платы за изъятие: за одну особь каспийского тюленя - 1,93 месячного расчетного показателя (МРП), за килограмм аральского шипа - 0,064 МРП, нельмы - 0,017 МРП.





Выдачу разрешений на изъятие будет осуществлять Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства. Право на проведение работ получат аккредитованные научные организации.





Документ вводится в действие со дня подписания.





Стоит отметить, что массовая гибель каспийских тюленей в последние годы остается одной из наиболее острых экологических проблем региона.





По данным экологических служб и научных организаций, только за последние четыре года на побережье Мангистауской области зафиксировано более 3,4 тыс. погибших животных. При этом специалисты отмечают, что реальные масштабы могут быть выше, поскольку учитываются лишь особи, выброшенные на берег.