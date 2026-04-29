Сбои в перевыпуске удостоверения онлайн: в Минцифры назвали причину

Кокшетау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Системные проблемы в сфере строительства и ремонта школ обсудили на заседании общественного совета Акмолинской области, сообщает издание "Казинформ".





Срывы сроков, некачественные работы и непрозрачное расходование бюджетных средств при строительстве школ выявлены в Кокшетау.





Наиболее показательной стала ситуация с общеобразовательной школой № 14. Капитальный ремонт стоимостью 783 млн тенге, начатый в 2023 году, растянулся на три года и сопровождался нарушениями сроков и качества. По данным управления образования, подрядчик не завершил часть работ, включая фасад, благоустройство и пожарную сигнализацию, а также не предоставил необходимую исполнительную документацию. В результате была оплачена лишь часть суммы. Сейчас объект функционирует, а оставшиеся работы планируется завершить с привлечением другого подрядчика. Между сторонами продолжаются судебные разбирательства.





В подрядной компании в свою очередь заявили о недоработках проектной документации и необходимости ее корректировки уже в ходе строительства.





Внимание общественников также привлекла "комфортная школа" № 20 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка. На начальном этапе мониторинга здесь выявили 45 нарушений, включая проблемы с вентиляцией, сигнализацией и кровлей. По информации властей, на сегодняшний день замечания устранены, однако сам масштаб недочетов вызвал вопросы к качеству контроля.





Отдельно обсуждалась ситуация с объектом "Білім-Инновация", где проект школы на 1200 мест был пересмотрен в формат школы-интерната на 588 мест, что привело к удорожанию. Общественники заявили о несоответствиях между актами выполненных работ и фактическим состоянием объекта, а также об отсутствии подтверждающих документов на закупленные материалы. По данным аудита, выявлены нарушения на сумму 652 млн тенге, однако в управлении строительства утверждают, что замечания были устранены после предоставления документов.





Дополнительные вопросы вызвало качество строительных решений, в частности замена материалов без публично подтвержденных расчетов безопасности.





По итогам обсуждения участники отметили, что выявленные проблемы носят системный характер и требуют усиления контроля на всех этапах реализации образовательных инфраструктурных проектов.





Ранее в Минпросвещения рассказали , что проблему нехватки школ в густонаселенных районах планируют решать через новые требования к застройке и реализацию нацпроекта "Комфортная школа".





Проблема дефицита ученических мест в Казахстане остается системной и на протяжении последних лет затрагивает как крупные города, так и регионы. В стране фиксируется нехватка сотен тысяч школьных мест, а значительная часть учебных заведений работает в две смены, при этом сохраняются и школы с трехсменным обучением. Ранее сообщалось, что в школах страны не хватает более 288 тысяч ученических мест.



