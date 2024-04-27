Каждый из нас имеет право требовать надлежащее качество автодорог - эксперт Эксклюзив КТ
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Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Ежегодно владельцы автотранспортных средств в Республике Казахстан уплачивают транспортный налог. Согласно пункту 1 статьи 491 Налогового кодекса Республики Казахстан таким налогом облагаются все зарегистрированные транспортные средства в стране, за исключением прицепов. Некоторые категории транспортных средств, такие как автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше, специализированные медицинские транспортные средства, морские суда, спецавтомобили, освобождаются от уплаты такого вида налога. При сдаче машины в аренду налог платится непосредственно собственником, а не арендатором. Юридические же лица уплачивают налог на транспортные средства не только, когда выступают таковыми владельцами, но и при оперативном или хозяйственном управлении транспортным средством, например при лизинге", - сообщил эксперт.
Также, по его словам, физические лица, являющиеся владельцами транспортных средств, самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог за прошедший год, а юридические лица - ежегодно.
Сумма налога зависит от типа транспортного средства и объема его двигателя в кубических сантиметрах, а ставки определены Налоговым кодексом. Так, в 2024 году физические лица уплачивают налог за 2023 год по ставке МРП, установленного на 2023 год (3450 тенге), а юридические лица - за 2024 год по МРП 2024 года (3692 тенге). Период уплаты налога также разнится: для юридических лиц за 2024 год - не позднее 5 июля 2024 года, для физических лиц за 2023 год - не позднее 1 апреля 2024 года, а за 2024 год - до 1 апреля 2025 года", - проинформировал Петр Кодаш.
Эксперт уточнил, что транспортный налог поступает в местный бюджет и затем распределяется на различные приоритетные нужды, как, например, развития инфраструктуры, включая строительство и ремонт дорог.
Таким образом, даже если у вас нет автомобиля, вы также вносите свой вклад в улучшение дорог. Будучи гражданином, каждый из нас имеет право требовать качественную инфраструктуру и благоустройство, поскольку перечисляемые в бюджет налоги идут на такое развитие. Ни для кого ни секрет, что качество дорог является ключевым аспектом социально-экономического развития большинства стран. Для определения лучших дорог многим странам присвоен индекс качества дорог (QRI), определенный на основе мнений бизнес-лидеров из 144 стран, который позволяет оценить общее состояние дорожной инфраструктуры в различных странах мира. Так, по состоянию на в 2023 год Казахстан занимает только 93-е место с индексом качества дорог 3,5, уступая Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении", - заявил он.
По данным Петра Кодаша, каждый год в Казахстане ремонтируют до пяти тысяч километров дорог.
При этом качество этих работ постоянно вызывает у казахстанцев нескончаемый поток жалоб в уполномоченные органы. Только за ушедший год поступило свыше 30 тысяч официальных таких обращений и жалоб по состоянию автомобильных дорог. Местные акиматы повсеместно принимают улицы и трассы в эксплуатацию, несмотря на колоссальные недочеты, недоделки. В декабре 2012 года народу РК была представлена стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства, где главной целью было определено создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. В государстве, где провозглашена цель войти в тридцатку самых развитых стран мира, автомобильные дороги строятся не просто некачественно, так еще и дорого, и долго", - отмечает эксперт.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Как уже говорилось ранее, каждый из нас имеет право требования надлежащего качества автомобильных дорог. Если у кого-то появляются претензии, необходимо обратиться с жалобой напрямую в местный акимат. Для эффективности и быстроты реагирования разработан электронный сервис eOtinish. Если в удовлетворении жалобы отказали или оставили без рассмотрения, нужно обращаться с иском в суд. Ответчиком будет администратор дорог - обычно это госорган. А он в свою очередь как ответчик может предъявлять соответствующие претензии тому, кто строил или содержит эту дорогу, то есть подрядчику, которому за выполнение таких работ были уплачены денежные средства. Иными словами, при некачественном ремонте дороги предъявление претензий следует тому, кто этим занимался", - заявил эксперт.
Он также привел пример из судебной практики.
Районным судом № 2 Казыбекбийского района Караганды в 2022 году было рассмотрено гражданское дело по иску физического лица о возмещении материального ущерба и морального вреда к акиму Караганды, ГУ "Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды". Из материалов данного дела следует, что в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года на участке автомобильной дороги между заводом П. и озерами шахты в Караганде имелись колоссальные ямы. В результате попадания в яму в пути следования домой автомашине истца были причинены повреждения", - сообщил специалист.
Подчеркивается, что ненадлежащее исполнение ГУ "Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды" его целей, задач и обязанностей, бездействие последнего привело к тому, что дорога на указанном участке находилась в ненадлежащем состоянии, имеющиеся на нем повреждения на протяжении многих лет не устранялись, что привело к образованию на дороге ям, а впоследствии причинении истцу вреда.
Судом решено: взыскать с ГУ "Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды" в пользу истца в возмещение материального ущерба 104 368 тенге, также расходы по оплате услуг оценщика в сумме 11 000 тенге, расходы по оплате услуг юриста за составление искового заявления в сумме 8 000 тенге, расходы по оплате помощи представителя в сумме 10 437 тенге, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1 044 тенге, а в компенсации морального вреда отказать ввиду того, что моральный вред был причинен истцу в связи с повреждением принадлежащей ему автомашины, то есть в связи с нарушением его имущественных прав", - добавил он.
По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами".
Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.
С целью упорядочения дорожно-эксплуатационной деятельности можно ввести единого оператора, чтобы обеспечить наиболее качественное содержание и эксплуатацию автомобильных дорог. Построение качественной дорожной инфраструктуры и обеспечение лучших результатов для граждан - визитная карточка любого государства", - добавил Петр Кодаш.
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