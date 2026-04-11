10.04.2026, 15:45
В Алматинской области школьница заявила о принуждении к интимной близости: задержаны двое подозреваемых
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области двух подозреваемых задержали после заявления 15-летней школьницы о принуждении к интимной близости, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС. По остальным подозреваемым проводятся следственные мероприятия. На сегодняшний день проведен необходимый комплекс следственных действий. Доводы всех сторон тщательно проверяются. Каких-либо угроз потерпевшей либо давления на нее не оказывается", - заявили в полиции.
Кроме того, создана специальная следственно-оперативная группа.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - добавили в ДП.
По данным СМИ, 15-летняя девушка подверглась давлению и насилию после знакомства в соцсетях. По ее словам, ночью ей звонил знакомый, требовал выйти и угрожал, а затем передал ее номер своим друзьям, которые звонили ей и запугивали. Девушка утверждает, что в дальнейшем ее на протяжении двух месяцев принуждали к противоправным действиям.
Ранее пятнадцатилетняя сирота из Алматинской области заявила, что стала жертвой насилия. По словам школьницы, в течение двух месяцев ее регулярно принуждали к близости сразу восемь парней. Об этом сообщает телеканал КТК.
11.04.2026, 11:32
В Павлодаре студента осудили на 10 лет за изнасилование девочки
Материалы дела в закрытом режиме
Рассказать друзьям
Павлодар. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре студента колледжа осудили на 10 лет лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки, передает корреспондент агентства.
Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного часть 4 статьи 120 УК (Изнасилование) и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 10 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью и связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 2 года, - цитирует irbistv.kz судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлана Айтбаева.
Отмечается, что материалы в закрытом режиме рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Известно, что преступление было совершено в начале 2024 года. Студент был дома у девочки, где и познакомился с ней. Продолжил общение через соцсети, а спустя почти месяц явился к ней и стал приставать, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Школьница сопротивлялась, но все равно стала жертвой изнасилования. По версии следствия, был и второй случай, произошедший через несколько дней. Суд, изучив материалы, пришел к выводу, что вина доказана", - говорится в сообщении.
Напомним, в последние недели в информационном поле все чаще появляются сообщения о преступлениях сексуального характера. Особое возмущение общества вызывают случаи насилия в отношении несовершеннолетних, каждый из которых становится поводом для широкого обсуждения и требований усилить меры защиты детей.
К примеру, в конце февраля правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ. В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.
10.04.2026, 20:30
В Алматы изъяли килограмм синтетических наркотиков и боеприпасы
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пресекли незаконную деятельность, связанную с оборотом синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Задержаны двое подозреваемых. При осмотре транспортного средства, на котором они передвигались, в багажном отсеке обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, общий вес составил порядка 1 кг. Изъятая партия эквивалентна примерно тысяче разовым дозам общей стоимостью на "черном рынке" порядка 25 млн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, в автомобиле обнаружен и изъят обрез с признаками переделки, а также боеприпасы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование", - проинформировали в полиции.
Ранее в Караганде предпринимательницу осудили на семь лет за незаконный оборот наркотиков.
10.04.2026, 19:58
В Костанае конфликт перерос в поножовщину
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, по неосторожности, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что в декабре 2025 года на территории садоводческого кооператива "Горняк" во время распития спиртных напитков между потерпевшим и подсудимым возник конфликт, причиной которого стали нецензурные выражения первого в адрес второго, высказанные им в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта подсудимый нанес несколько ножевых ранений в область шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице Сатпаева", - проинформировали в суде.
Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы.
Приговором суда подсудимый осужден к 8 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Ранее в Актюбинской области вынесли приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде во время конфликта на почве алкогольного опьянения.
10.04.2026, 12:49
В Улытау расследуют убийство многодетной матери
По подозрению в преступлении задержан 33-летний сожитель убитой
Рассказать друзьям
Семей. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жайрем области Улытау убита 42-летняя женщина, у которой остались четверо детей. По подозрению в преступлении задержан ее 33-летний сожитель.
По информации телеканала КТК, гражданский муж пришел в магазин, который принадлежал убитой. Предполагается, что он пришел туда с ножом и во время ссоры нанес множественные удары, а после ранил и себя.
По словам родственников убитой, гражданский муж нанес ей 20 ножевых ранений. Также они рассказали, что пара часто ссорилась, подозреваемый в последнее время часто выпивал и жили они раздельно.
У женщины остались четверо детей, самой младшей из которых пять лет.
Подозреваемый после совершения преступления нанес себе ножевое ранение. В настоящее время он уже переведен из больницы в следственный изолятор временного содержания. Ход расследования находится на контроле", - прокомментировали в областном департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в области Жетысу сосед жестоко избил женщину лопатой.
10.04.2026, 12:04
Житель области Жетысу жестоко избил соседку лопатой
Проводится расследование
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу полиция расследует жестокое избиение женщины. Подозреваемый - ее сосед.
По информации, появившейся в соцсетях, инцидент произошел 3 марта, когда женщина, придя с работы на обеденный перерыв, подверглась нападению.
По словам очевидцев, конфликт начался на бытовой почве. Мужчина оскорбил несовершеннолетних детей женщины. Когда она сделала ему замечание, он схватил лопату, которой чистил снег, и набросился на нее. Люди говорят, что мужчина нанес порядка сорока ударов, в том числе по голове. Остановить нападавшего удалось только благодаря вмешательству школьных тренеров, прибежавших на крик о помощи", - говорится в публикации Telegram-канала Halyqstan.
Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытую рану головы, перелом левой кисти, рваные раны пальцев, а также ушиб грудной клетки и мягких тканей спины.
В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование, идут следственные действия. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе.
Напомним, в Костанае избили полицейского после сделанного им замечания.
10.04.2026, 10:53
Подозреваемого в хищении 4 млрд тенге экстрадировали из Грузии в Казахстан
Фото: скриншот из видео ГП
Рассказать друзьям
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства Казахстана в Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хищение вверенных финансовых средств путем растраты в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Указанное лицо, являясь руководителем компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств без применения норм государственных закупок заключило заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования. В результате преступных действий государству в лице АО "Транстелеком" причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что после совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В марте текущего года он задержан в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", - уточнили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось об экстрадиции из России подозреваемого в обмане 75 граждан на 80 млн тенге.
09.04.2026, 16:27
Подозреваемых в покушении на убийство задержали на востоке Казахстана
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двух подозреваемых в покушении на убийство задержали в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Отделом полиции Зайсанского района начато досудебное расследование по факту покушения на убийство. Двое подозреваемых установлены и задержаны по горячим следам. Оружие изъято. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания", - заявили в пресс-службе.
Также сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия.
Ранее в Сети появилась информация о стрельбе в городе Зайсане. В частности, сообщалось, что неизвестные лица открыли огонь, ранили в спину молодого человека и скрылись с места происшествия. Пострадавший доставлен в районную больницу и находится в реанимации.
09.04.2026, 12:35
В Актобе накрыли офисы с нелегальной регистрацией иностранцев
Незаконное оформление документов проводилось для иностранцев из Средней Азии
Рассказать друзьям
Актобе. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области пресечена схема незаконного посредничества в сфере миграционных услуг, сообщает Polisia.kz.
В Актобе группа лиц организовала работу в нескольких арендованных кабинетах, где за денежное вознаграждение оказывали посреднические услуги по регистрации иностранных граждан, используя фиктивные документы.
Установлено, что незаконное оформление документов проводилось для иностранцев, прибывших из стран Средней Азии.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье, связанной с изготовлением, подделкой и сбытом поддельных документов. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и документирование преступной деятельности подозреваемых.
Напомним, в прошлом году крупный канал незаконной миграции перекрыт в Туркестанской области.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит новые требования к мигрантам и кандасам. Внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Это обязательное тестирование на знание государственного языка, анкетирование в цифровом формате, проверки со стороны компетентных органов и итоговое собеседование.
Для этнических казахов, рассчитывающих на государственную поддержку, будет действовать отдельный порядок, дополнили в пресс-службе.
Отметим, что в настоящее время из-за технического сбоя в Казахстане временно приостановлена выдача ИИН и РВП нерезидентам.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.04.2026, 11:20Токаев наградил известных ученых Казахстана 11.04.2026, 12:1515946Личные данные студентов КазНУ вновь утекли в сеть: прокуратура начала проверку 11.04.2026, 11:3210401В Павлодаре студента осудили на 10 лет за изнасилование девочки 11.04.2026, 11:015421В Италии ввели отпуск по уходу за питомцем 11.04.2026, 11:504146Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю 04.04.2026, 18:58378991Суд постановил выдворить из Казахстана нарушавших общественный порядок в Алматы подростков 06.04.2026, 16:53378846В Алматы негласные патрули отслеживают "шашечников" внутри транспортного потока 06.04.2026, 14:42377116В Каскелене пройдут съемки четвертой части "Доспехов Бога" с Джеки Чаном 04.04.2026, 18:15371991Китайский блогер награждена орденом "Достық" II степени 06.04.2026, 12:55328966Назначен новый гендиректор телеканала КТК 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации895096ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:40680316Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта679006Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 13.03.2026, 13:15677771Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43595336Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?