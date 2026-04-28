Подпольное онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте
Шымкент. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность подпольного онлайн-казино с оборотом более 557 млн тенге. Игорная сеть работала через мобильное приложение, привлекая игроков из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным АФМ, житель Шымкента организовал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего в формате покерных игр. Через мобильное приложение были созданы игровые клубы, которые круглосуточно привлекали игроков.
Отмечается, что для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись "фишки", дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей. Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола - от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков", - проинформировали в АФМ.
Также сообщается, что организаторы в целях сокрытия финансовых потоков использовали банковские счета дропперов, включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет.
Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Как сообщили в ведомстве, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе обыска по месту проживания организатора незаконного игорного бизнеса обнаружено наркотическое вещество.
Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщалось ранее, в апреле во Вьетнаме был задержан казахстанский блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса.
Напомним, в Казахстане игорный бизнес строго регулируется законом и допускается только в специально отведенных зонах. В соответствии с законодательством, казино и залы игровых автоматов могут функционировать исключительно на территории Конаева и Бурабая.
Организация азартных игр вне этих зон, в том числе через интернет и мобильные приложения, запрещена и влечет уголовную ответственность. Запрет распространяется как на офлайн-казино, так и на любые формы нелегального онлайн-гемблинга, включая покерные платформы и букмекерские сервисы без лицензии.