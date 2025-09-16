Школьник умер после драки в Жамбылской области

Он подозревается в покровительстве незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса

Усть-Каменогорск. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК из Турции экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в транснациональной организованной преступной группе, незаконную организацию игорного бизнеса и злоупотребление должностными полномочиями, - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК из Турции экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в транснациональной организованной преступной группе, незаконную организацию игорного бизнеса и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.





По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. После совершения преступлений фигурант скрылся и находился в международном розыске 7 лет", - уточнили в Генпрокуратуре.





Сообщается, что в январе 2024 года разыскиваемый был задержан в городе Измире (Турция) и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирован.





В настоящее время он водворен в следственный изолятор", - уточнили в ведомстве.





За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.





Отмечается, что другие участники преступной группы уже осуждены к различным срокам лишения свободы.



