Соглашения на $3,7 млрд будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию

Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ​Казахстан становится центральным хабом для развития искусственного интеллекта в Евразийском регионе. В стране запускается AI SuperCloud - единая облачная платформа, которая предоставит бизнесу и государственному сектору мощности, необходимые для обучения нейросетей и обработки сверхбольших объемов данных, заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в ходе итоговой пресс-конференции’25 ЕАБР, сообщает корреспондент агентства





​До недавнего времени внедрение сложных ИИ-решений требовало от компаний гигантских вложений в дорогостоящее серверное оборудование. Появление AI SuperCloud кардинально меняет правила игры: теперь высокопроизводительные вычисления станут доступны по сервисной модели. Это позволит отечественным стартапам и крупным предприятиям ускорить разработку интеллектуальных продуктов - от систем "умного города" до промышленных ИИ-помощников.





​Реализация этого амбициозного проекта стала возможной благодаря поддержке Евразийского банка развития. Банк выделил целевой грант на запуск платформы, рассматривая цифровую инфраструктуру как фундамент современной экономики.





​"Мы придаем приоритетное значение проектам цифровой трансформации. Создание AI SuperCloud - это не просто инвестиция в IT, это формирование условий для технологического рывка наших стран. Мы рады, что именно Казахстан становится площадкой для реализации этого проекта, который обеспечит региону необходимый уровень технологической независимости в глобальной гонке ИИ-решений", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.





​Помимо технических преимуществ, проект несет важную миссию по обеспечению цифрового суверенитета. Собственное "супер-облако" позволит хранить и обрабатывать данные внутри региона, создавая безопасную и независимую экосистему для инноваций, которая в будущем объединит разработчиков и ученых всего евразийского пространства.





Для справки:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".