20.03.2026, 09:12
Президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Ораза айт! Это особый и священный праздник для всех мусульман, который олицетворяет духовное очищение и просветление, взаимное уважение и солидарность, скромность и умеренность, милосердие и добропорядочность. Соблюдая тридцатидневный пост, верующие находятся в гармонии с собой и миром, укрепляют стойкость духа, делят радость бытия с окружающими, протягивают руку помощи нуждающимся", - сказал президент.
Он отметил, что эти принципы отражают подлинную суть ислама, служат утверждению высоких нравственных ценностей и гуманистических идеалов, на которых зиждется наше общество.
Весьма символично, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии нашей страны. Народ Казахстана принял новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, справедливости, прогресса. И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть процветает наша Родина - Республика Казахстан! Ораза айт қабыл болсын!" - сказал Токаев.
Ораза айт - день разговения, который наступает сразу после окончания Рамазана. Утром в день разговения во всех мечетях Казахстана проходит праздничная проповедь - хутба. После нее верующие собираются за большим дастарханом, поздравляют друг друга и просят прощения у близких. В этот день также принято помогать нуждающимся.
Напомним, казахстанцев ждут длинные выходные в честь празднования Наурыз мейрамы. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
новости по теме
20.03.2026, 20:09 21061
Главы государств поздравили Токаева с праздником Ораза айт
Фото: akorda.kz
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт, сообщает Акорда.
Свои поздравления главе Казахстана направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, хранитель двух святынь - король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, председатель президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, а также раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед Аль-Малик и другие официальные лица.
Ранее президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.
20.03.2026, 18:07 28766
Президент России посетит Казахстан с госвизитом
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
В ходе беседы Владимир Путин поздравил главу государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан. Президенты обсудили повестку двусторонних отношений. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важное значение запланированного на конец мая государственного визита президента России в Казахстан для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.
Владимир Путин согласился с такой оценкой предстоящих переговоров в Астане и отметил поступательный характер двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных отраслях.
20.03.2026, 15:21 38346
Совместное заседание палат парламента пройдет 27 марта
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе мажилиса.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 27 марта 2026 года в 10.00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
20.03.2026, 14:50 40001
Назначен новый глава управляющей компании СЭЗ "Актобе"
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бакытбек Есенгулов назначен председателем правления акционерного общества "Управляющая компания СЭЗ "Актобе", сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области.
Его профессиональные компетенции и опыт в инвестиционной сфере обеспечат эффективное управление компанией. Перед руководством СЭЗ "Актобе" поставлена стратегическая задача - привлечение значимых для региона инвестиционных проектов", - отметил заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов.
По данным акимата, ранее он занимал должность регионального директора АО "Kazakh Invest". Обладает значительным опытом в сфере финансов, инвестиционной деятельности и корпоративного управления, а также имеет опыт работы на государственной службе.
Ранее был назначен новый зампредседателя Нацбанка.
19.03.2026, 19:39 140616
В Казахстане десять ТЭЦ остаются в критической "красной зоне"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел специальное совещание, посвященное подготовке критически важных теплоэлектроцентралей к следующему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам главы министерства, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме.
Благодаря программе "Тариф в обмен на инвестиции" в 2025 году удалось снизить общий уровень износа ТЭЦ по стране с 61% до 59%. Три ТЭЦ переведены в "зеленую зону", а девять - выведены из "красной зоны". Однако ситуация требует дальнейших жестких мер: на сегодня из 37 казахстанских ТЭЦ 10 объектов по-прежнему находятся в "зеленой зоне", 17 - в "желтой", и 10 станций остаются в критической "красной зоне", - проинформировали в ведомстве.
В перечень проблемных объектов, требующих экстренного внимания, вошли ТЭЦ в городах: Семей, Темиртау ГРЭС-1, Петропавловск, Актау ТЭЦ-2, Павлодар ТЭЦ-2, Степногорск, Уральск, Кызылорда, Аркалык и Тараз.
В Минэнерго отметили, для стабилизации ситуации на этих станциях утверждены масштабные планы ремонтной кампании. В целом по проблемным объектам запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Уже начат ремонт двух энергоблоков, пяти котлов и двух турбин. Завершен ремонт одной турбины.
В частности, на ТЭЦ в "красной зоне" также проводятся работы по обновлению оборудования. На Степногорской ТЭЦ в рамках ремонтной кампании планируется обновление 2 котлоагрегатов и 2 турбоагрегатов, а на Петропавловской ТЭЦ-2 предусмотрен ремонт 5 котлоагрегатов и 1 турбоагрегата. В Павлодаре на ТЭЦ-2 запланированы работы на 2 котлах и 2 турбоагрегатах, в то время как на ТЭЦ-2 МАЭК в Актау отремонтируют 2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата. На ТЭЦ-4 в Таразе будет обновлен 1 котлоагрегат, а на ГРЭС-1 в Темиртау подготовят 1 котлоагрегат и 1 турбоагрегат.
Ерлан Аккенженов обратил внимание на ограниченность финансирования коммунальных объектов и сохраняющиеся риски аварийности даже после обновления оборудования. Это требует перехода от краткосрочного планирования к системной работе и усиления надзора за подрядчиками.
Мы не имеем права входить в следующий отопительный сезон с таким же багажом проблем. Вывод этих десяти станций из "красной зоны" - абсолютный приоритет текущей ремонтной кампании. Требую от акиматов и собственников станций не формальных отписок, а реальных, пошаговых планов технического оздоровления объектов. Все выявленные риски должны решаться оперативно и на местах", - заявил министр энергетики.
По итогам совещания поручено: акиматам регионов до конца месяца утвердить детальные планы вывода ТЭЦ из "красной зоны" с указанием технических мер; АО "KEGOC" - обеспечить строгий системный мониторинг выполнения графиков ремонтов; Комитету государственного энергонадзора - установить еженедельный контроль за работами на десяти проблемных ТЭЦ и деятельностью подрядчиков.
Ранее сообщалось, что строительство ТЭЦ-2 в Алматы завершат в этом году.
Напомним, в Казахстане сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
19.03.2026, 18:51 142461
Сенатор предложил восстановить госконтроль над автошколами и усилить подготовку водителей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе обратил внимание на рост дорожно-транспортных происшествий и снижение качества подготовки водителей, передает корреспондент агентства.
По информации сенатора, в 2023 году в стране было зарегистрировано 15 886 ДТП. В 2024 году этот показатель резко вырос до 31 597 ДТП. А в 2025 году произошло уже 36 146 ДТП. Кроме того, за последние 3 года погибли тысячи человек, более 100 тысяч получили различные травмы.
Особого внимания требует и вопрос подготовки водителей. Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД "Автошкола", в настоящее время в стране зарегистрировано 727 автошкол, из них 160 - государственные, а 567 - частные. При этом в последние годы государственный контроль в данной сфере был существенно сокращен. В частности, с 2016 года открытие автошкол было переведено с разрешительного порядка на уведомительный, а в 2018 году функции органов внутренних дел по осуществлению государственного контроля за деятельностью автошкол были полностью упразднены. В результате в обществе все чаще высказывается обеспокоенность снижением требований к качеству подготовки водителей", - подчеркнул сенатор.
В этой связи Геннадий Шиповских предлагает восстановить государственный контроль и аккредитационные требования к автошколам, а также усилить стандарты учебных программ и практической подготовки.
Кроме того, в запросе поднимается вопрос формирования единой аналитической системы, основанной на детальном анализе причин ДТП, что позволит выстроить более эффективную профилактическую работу. Также предлагается внедрить современные инструменты регулирования движения, в том числе "вафельную дорожную разметку" на загруженных перекрестках, что поможет снизить заторы и повысить безопасность.
Необходимо обратить внимание на современные методы организации дорожного движения. В частности, на крупных перекрестках в городах нередко возникают ситуации, когда из-за заторов автомобили вынужденно останавливаются прямо внутри перекрестка. Это не только нарушает общий ритм движения, но и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В этой связи целесообразно рассмотреть внедрение так называемой "вафельной дорожной разметки", широко применяемой в международной практике. Такая разметка четко указывает водителям на запрет въезда на перекресток в условиях затора. В результате уменьшается блокирование перекрестков, улучшается организация движения и повышается уровень дорожной безопасности", - отметил депутат.
Напомним, в прошлом году прокуратура Мангистауской области выявила более тысячи фактов фиктивной выдачи свидетельств о прохождении курсов в автошколах, а также более 100 нарушений правил подготовки водителей.
19.03.2026, 17:48 148586
Большие вложения и отсутствие результатов: Токаев заявил о проблемах на всех этапах финансирования науки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование науки требует жесткой дисциплины и четкой приоритизации расходования средств. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.
Президент рассказал, что за последние шесть лет государство кратно увеличило финансирование науки. По его словам, ежегодно на науку выделяется более 200 млрд тенге и даже больше, то есть до 500 млн долларов.
Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно. Генеральная прокуратура выявила многочисленные и объемные финансовые нарушения в профильном министерстве и Фонде науки. Трудно сказать, с чем это связано. Очевидно, что серьезные упущения имеются на всех этапах процесса, начиная буквально с аккредитации грантополучателей. В моем понимании наука и коррупция - это естественные антагонизмы, они не должны стоять вместе", - высказался Токаев.
Он отметил отсутствие фильтров и преград, "которые бы отсекали попытки присвоения государственных средств".
Отсутствует само концептуальное видение развития научного процесса. Во главу угла поставлен очень сомнительный принцип освоения средств, а не практическая польза или новизна научных работ. При этом экспертизы затягиваются, запуск проектов срывается. Правительству предстоит разобраться в этих вопросах и принять срочные меры для исправления ситуации", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что научные разработки должны приносить реальную пользу стране.
Фонд науки получил новые функции для стимулирования инноваций, но по факту зачастую занимается имитацией деятельности. Его конкретная деятельность нуждается в практическом осмыслении. Зачем обманывать себя? Вроде бы наука существует, но реальных практических результатов не приносит. Мне доложили, что из более чем трех тысяч прикладных научных проектов полезные итоги для коммерциализации получены лишь по 193 проектам, а на рынок вышли всего 29. То есть индустриальный эффект, отдача - минимальные, это приходится констатировать", - заявил президент.
Он также указал на простой земельных участков, выделенных под создание современных производств. При этом Фонд науки, допустивший серьезные просчеты в своей работе, не стал возвращать выделенные ему государственные средства, уже не говоря об обращении в правоохранительные органы.
Вроде как ничего не произошло. Между тем сами правоохранительные органы выявили переводы денежных средств, полученных в виде грантов, сотрудникам Национального центра государственной научно-технической экспертизы и Фонда науки. По итогам проверки идет расследование 11 уголовных дел (...) Данный печальный инцидент, дискредитировавший научную общественность, ясно показывает, к чему приводит размытая ответственность, слабый контроль и низкий уровень оцифровки процессов. Все научные разработки должны иметь прикладное значение, активно внедряться в реальный сектор экономики", - сказал глава государства.
Вместе с тем президент подчеркнул необходимость кратного увеличения инвестиций в науку и инновации, в том числе силами частных предприятий и отдельных предпринимателей.
Он отметил, что функции инновационной политики переданы Министерству науки и высшего образования, запущена программа подготовки "индустриальных PhD", введен механизм стабильного финансирования фундаментальных исследований, законодательно закреплена новая методика оплаты труда ведущих ученых.
Но, несмотря на принимаемые меры, существенного экономического эффекта от научных разработок пока нет. Нам надо разобраться в причинах такой ситуации. Академия наук, соответствующие институты, ученые, бизнес-сообщество должны дать рекомендации относительно выхода из данной ситуации. Другими словами, необходимо приступить к коммерциализации научных исследований. То есть наука - это дело всенародное. Так мы должны поставить вопрос. Перед правительством по-прежнему стоит задача выстраивания эффективной модели управления наукой, нацеленной на достижение результатов и развитие партнерства с бизнесом", - добавил президент.
В Казахстане в последние годы отмечается значительный рост государственного финансирования науки. Расходы на научную сферу увеличивались в несколько раз и продолжают расти. Однако, несмотря на увеличение финансирования, в научной сфере сохраняются вопросы к эффективности использования бюджетных средств. Значительная часть научных проектов не достигает заявленных результатов, а также фиксируются проблемы с практической отдачей исследований и их внедрением в экономику.
По данным Антикора, анализ в сфере финансирования науки показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований, а также занижением требований к составу конкурсной комиссии по присуждению грантов для научных стажировок.
19.03.2026, 13:29 147926
В Казахстане больше нельзя использовать ГПХ вместо трудовых договоров
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы приняли закон, который предусматривает запрет на заключение гражданско-правовых договоров вместо трудовых, сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
По его словам, трудовые отношения включают в себя:
• выполнение работы по профессии или должности;
• личное выполнение работ с подчинением внутренней распорядке компании;
• получение оплаты за процесс работы, а не за конечный результат.
Кроме того, заявил он, к работе согласительных комиссий может привлекать независимых посредников.
В период забастовок стороны обеспечили минимальный объем работ на производственных объектах. Расширяется состав комиссии по расследованию несчастных случаев - к рассмотрению могут быть привлечены адвокат, супруг(а) или юридический консультант. Установленный уровень вины работника при несчастных случаях - не более 25%", - написал он.
Между тем в Казахстане растет количество самозанятых. Как сообщил на пресс-конференции СЦК заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов, число занятых через платформы составляет 369,1 тысячи человек, за которых перечислено 1,1 млрд тенге соцплатежей.
В настоящее время для перехода на СНР для самозанятых ИП необходимо сняться с учета в качестве ИП,и применение такого СНР признается с даты первого чека, сформированного в специальном мобильном приложении E-Salyq Business. Вместе с тем для применения указанного режима предусмотрен ряд условий: не являться ИП, не использовать труд наемных работников, осуществлять виды деятельности согласно утвержденному перечню, доход не более 300 МРП. Граждане освобождаются от НДС, от уплаты ИПН и сдачи отчетности", - пояснил он.
Также, по словам спикера, самозанятые лица уплачивают только социальные платежи в размере 4% от дохода. Для удобства используется приложение E-Salyq Business, обеспечивающее автоматический учет доходов и расчет платежей.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя.
Они отмечают, что проблема наблюдается сразу в нескольких банковских приложениях, что может свидетельствовать о системной технической ошибке.
Кроме того, самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить обязательные платежи им могут быть начислены пени и штрафы. По словам граждан, сроки уплаты приближаются, однако провести платеж пока не удается.
Одному из обратившихся граждан, работающему на режиме самозанятого, удалось связаться с районным управлением госдоходов в Алматы, где ему ответили, что сейчас "такая проблема наблюдается у всех". Но дату, когда вопрос будет разрешен, в ведомстве не назвали.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана с просьбой разъяснить причины возникшей проблемы, сообщить, связана ли она с техническим сбоем и когда будет разрешена.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.03.2026, 09:12Президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт 20.03.2026, 13:2139766В Атырауской области чиновника уволили из-за участия в азартных играх 20.03.2026, 14:5038836Назначен новый глава управляющей компании СЭЗ "Актобе" 20.03.2026, 15:2137181Совместное заседание палат парламента пройдет 27 марта 20.03.2026, 16:0335126Картельный сговор в дорожной отрасли выявили в области Жетісу и Алматы 14.03.2026, 17:43420336Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 16.03.2026, 12:09286426В Казахстане на второй квартал установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров 14.03.2026, 17:07247301Выкупают слишком дешево: алматинцы недовольны компенсацией за снос их жилья 15.03.2026, 14:54231661Генконсул КНР в Алматы назвал референдум по новой Конституции большим политическим событием 17.03.2026, 14:30217871В Казахстане впервые в истории проведут административную амнистию 20.02.2026, 13:052061161В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561678966ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301594266Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 13.03.2026, 13:15519101Назначен новый зампредседателя Нацбанка 20.02.2026, 16:35491916Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?