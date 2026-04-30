29.04.2026
Ложная урбанизация в Казахстане: почему рост городов не успевает за экономикой
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане усиливается дисбаланс между ростом населения крупных городов и развитием их экономики, что приводит к явлению "ложной урбанизации", рассказала главный научный сотрудник Института экономических исследований Сара Алпысбаева.
К сожалению, приток населения превышает производительность экономики этих крупных городов. То есть появляется даже такой термин, как "ложная урбанизация". Вроде бы урбанизация идет, городское население растет, но занятость и производительность этого населения не растет", - рассказала Сара Алпысбаева МИА "Казинформ".
Эксперт считает, что решить проблему краткосрочными мерами невозможно, и необходим системный подход. В числе возможных, но спорных решений она назвала ограничение миграции в крупные города. Такую меру использовали власти Китая при развитии города Шэньчжэня, где концентрировались значительные государственные инвестиции и создавались привлекательные условия, включая высокий уровень заработной платы.
Там тоже пытались ограничить въезд. Например, специалист приезжает и хочет работать в определенном месте, а ему говорят: "Хорошо, покажи, какое у тебя образование, и скажи, чем ты хочешь заниматься". И в течение года ему дают возможность показать конкретно свой вклад - уровень своей заработной платы, что он делает и как он двигается дальше. Если это не удовлетворяет, то этот человек уже не имеет права жить и работать в этом городе", - пояснила эксперт.
При этом специалист подчеркнула, что подобные меры могут нарушать права граждан.
Как гражданин своей страны человек имеет право жить и работать там, где он хочет. Поэтому такими техническими методами, наверное, сложно решить", - подчеркнула Алпысбаева.
По ее мнению, проблема ложной урбанизации остается сложной и требует более глубокого и системного анализа, в том числе понимания того, как люди, переезжающие в мегаполисы, видят свое будущее.
Стоит отметить, что рост населения мегаполисов сопровождается нагрузкой на инфраструктуру, включая жилищный фонд, транспортные системы и коммунальные сети, при этом темпы развития городской среды не всегда соответствуют увеличению численности жителей.
Эксперты также указывают, что внутренняя миграция в Астану, Алматы и Шымкент остается устойчиво высокой, формируя дисбаланс между региональным развитием и концентрацией населения в нескольких центрах. Это усиливает нагрузку на социальную и инженерную инфраструктуру и обостряет вопросы пространственного планирования.
В мегаполисах регулярно образуются многокилометровые пробки, а пропускная способность ключевых улиц в часы пик существенно снижается, что приводит к задержкам передвижения и ухудшению экологической ситуации в городах.
Плотная жилая застройка и активное строительство новых жилых комплексов в Алматы также усиливают нагрузку на коммунальные сети и дорожную инфраструктуру. Жители ряда районов уже сталкиваются с дефицитом транспортной доступности и ростом времени в пути, особенно в районах интенсивного развития городской застройки.
30.04.2026
81 год назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы
Фото: Евгений Халдей/Getty Images
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 30 апреля 1945 года - за 10 дней до полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии - бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов в ходе штурма Рейхстага водрузили на фасаде здания первое Красное знамя, сообщает МИД России.
28 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага советскими войсками в ходе Берлинской наступательной операции. Сражение за Рейхстаг стало кульминацией всей Битвы за Берлин.
Свою главную крепость в Берлине немцы превратили в мощнейший узел сопротивления. Здание Рейхстага обороняли элитные части СС, насчитывавшие около тысячи подготовленных солдат и поддерживаемые артиллерией и бронетехникой. Бывшее здание парламента, переоборудованное гитлеровцами в крепость и бомбоубежище, а также окружающие его объекты - Тиргартен, Брандербургские ворота и площадь перед ними - стали мощнейшими узлами сопротивления нацистов.
Советское командование было уверено: штурм цитадели, являвшейся символом нацистской власти, особенно сильно скажется на боевом духе гитлеровцев и в итоге полностью их деморализует.
Бои за Рейхстаг начались с форсирования реки Шпрее передовыми отрядами и штурмовыми группами 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта, командование которым осуществлял Маршал Победы Георгий Жуков.
Перед началом штурма советским командованием было принято решение: передовой отряд бойцов должен водрузить флаг над зданием, что будет символизировать окончательный крах нацизма. Красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей - прорваться в Рейхстаг и установить на нем Знамя Победы.
30 апреля в 13 часов 50 минут подразделение Красной армии через проломы в стенах ворвалось в Рейхстаг. В 14 часов 25 минут лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов смогли закрепить самодельный красный флаг на столбе на лестнице главного входа - это было первое из знамен, водруженных на здании Рейхстага советскими воинами-освободителями.
В 22 часа 30 минут по московскому времени было установлено второе знамя на крыше Рейхстага, а именно на скульптурной фигуре "Богиня победы". Это знамя водрузили разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Гизет Загитов, Александр Лисименко, Алексей Бобров и сержант Михаил Минин (штурмовая группа 79-го стрелкового корпуса). Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана Степана Неустроева.
В ночь на 1 мая, на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма - было установлено Красное знамя № 5, ставшее Знаменем Победы. Его водрузили разведчики сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, действовавшие под началом замкомбата по политчасти лейтенанта Алексея Береста. Красноармейцев прикрывали автоматчики из роты Ильи Сьянова.
Битва за Рейхстаг продолжалась до утра 1 мая. На следующий день - в 6 часов 30 минут - 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. Капитуляцию берлинского гарнизона принял командующий 8-й гвардейской армией генерал Василий Чуйков.
Падение Берлина не только лишило нацистов политического центра, но и ускорило капитуляцию Германии, а реющее Знамя Победы над Рейхстагом навсегда стало символом Победы советского народа над нацистским чудовищем, человеконенавистнической идеологией нацизма и ее проводником - Третьим рейхом.
9 июня 1945 года была учреждена медаль "За взятие Берлина", которой награждено свыше миллиона отличившихся советских солдат и офицеров.
Напомним, в этом году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу. На фронт были мобилизованы более 1,2 млн человек. Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм на полях сражений, свыше 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
Республика также сыграла важную роль в тылу: в Казахстан были эвакуированы сотни предприятий, которые обеспечивали фронт оружием, техникой и продовольствием.
Память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла остается важной частью исторического наследия и передается из поколения в поколение.
29.04.2026
Юридические призраки: в Казахстане нет категории "приют для животных" в классификаторе земель Эксклюзив КТ
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в официальном классификаторе целевого назначения земель отсутствует категория "приют для животных", передает корреспондент агентства.
Как выяснил журналист информационного агентства Kazakhstan Today, в реестре есть "приюты", но это исключительно социальные объекты для людей. Для животных же предусмотрены только ветеринарные клиники или животноводческие комплексы.
Однако собаки по закону не являются сельскохозяйственными животными, а значит, их разведение или содержание на землях, выделенных под сельхозпроизводство, автоматически считается нарушением.
Кроме того, по итогам анализа действующего законодательства на землях сельхозназначения любая капитальная постройка вольеров будет трактоваться как нарушение. В промзонах длительное содержание животных часто запрещают санитарные нормы, а в частном секторе действуют жесткие лимиты на количество питомцев на один двор.
Таким образом, государство требует от граждан гуманности и ответственности, но не создало элементарного юридического фундамента для законной деятельности тех, кто эту гуманность проявляет", - к такому выводу пришел журналист агентства.
Напомним, что в последние дни в Казнете активно обсуждался случай с приютом ZooHome в Алматинской области. Суд города Конаева вынес решение об изъятии участка площадью 2 гектара у владельца приюта Евгении Мамаевой. Причина - "нецелевое использование". Согласно документам, земля предназначена для ведения сельскохозяйственного производства, а содержание сотен собак под эту категорию не подпадает. Однако после попадания информации в СМИ чиновники пошли на компромисс: земля остается у приюта, но все постройки должны быть перенесены в конец участка.
Стоит отметить, что общественный резонанс обостряется на фоне последних законодательных инициатив. 8 апреля мажилис отправил в сенат поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые включают нормы об "эвтаназии". Согласно предлагаемым нормам, если приют будет закрыт, а животные окажутся на улице и попадут в государственные пункты отлова, их может ждать смерть в срок от 5 до 60 дней. Статистика прошлых лет пугает: по имеющимся данным, из 276 тысяч отловленных за год собак в стране было умерщвлено 234 тысячи. В этих условиях роль частных приютов как последнего шанса на жизнь становится критически важной.
28.04.2026
Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы продолжает рассматривать запрос Kazakhstan Today о возможном демонтаже частного развлекательного комплекса Gorki.kz в Бостандыкском районе, расположенного среди кладбищ, передает корреспондент агентства.
В начале апреля Kazakhstan Today направило запрос в акимат Алматы. В частности, агентство просило сообщить, планируется ли демонтаж конструкций площадки Gorki.kz, а также какие меры будут приняты для уборки территории и приведения предгорной зоны в порядок в случае ее демонтажа. Позже запрос был перенаправлен в подведомственные организации.
Недавно в департаменте по управлению земельными ресурсами города Алматы сообщили о продлении срока его рассмотрения.
В связи со сбором необходимой информации (...) срок рассмотрения Вашего заявление продлен на 30 дней", - проинформировали в департаменте.
Также о продлении сроков сообщили и в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы.
В рамках рассмотрения данного обращения направлен запрос, ответ на который в настоящее время ожидается. В связи с вышеизложенным прошу продлить срок рассмотрения данного обращения для всестороннего и детального рассмотрения, а также получения необходимой информации", - говорится в служебной записке, подписанной руководителем отдела благоустройства Есболом Куребаем.
Напомним, этой зимой в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. Информационное агентство Kazakhstan Today неоднократно поднимало вопрос о работе этого объекта.
Заместитель акима Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
На данный момент площадка не функционирует, однако ее конструкции до сих пор остаются на месте и не демонтированы. Несмотря на благоприятные погодные условия, работ по разбору и вывозу сооружений не проводится: объект продолжает возвышаться посреди захоронений, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди местных жителей. Собираются ли его демонтировать, остается неизвестным. Между тем акимат Алматы регулярно отчитывается о сносе незаконно возведенных объектов в различных районах города. Среди основных причин сноса отсутствие - разрешительных документов.
28.04.2026
Аудит выявил нарушения на сотни миллионов при строительстве школ в Акмолинской области
Дополнительные вопросы вызвало качество строительных решений
Кокшетау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Системные проблемы в сфере строительства и ремонта школ обсудили на заседании общественного совета Акмолинской области, сообщает издание "Казинформ".
Срывы сроков, некачественные работы и непрозрачное расходование бюджетных средств при строительстве школ выявлены в Кокшетау.
Наиболее показательной стала ситуация с общеобразовательной школой № 14. Капитальный ремонт стоимостью 783 млн тенге, начатый в 2023 году, растянулся на три года и сопровождался нарушениями сроков и качества. По данным управления образования, подрядчик не завершил часть работ, включая фасад, благоустройство и пожарную сигнализацию, а также не предоставил необходимую исполнительную документацию. В результате была оплачена лишь часть суммы. Сейчас объект функционирует, а оставшиеся работы планируется завершить с привлечением другого подрядчика. Между сторонами продолжаются судебные разбирательства.
В подрядной компании в свою очередь заявили о недоработках проектной документации и необходимости ее корректировки уже в ходе строительства.
Внимание общественников также привлекла "комфортная школа" № 20 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка. На начальном этапе мониторинга здесь выявили 45 нарушений, включая проблемы с вентиляцией, сигнализацией и кровлей. По информации властей, на сегодняшний день замечания устранены, однако сам масштаб недочетов вызвал вопросы к качеству контроля.
Отдельно обсуждалась ситуация с объектом "Білім-Инновация", где проект школы на 1200 мест был пересмотрен в формат школы-интерната на 588 мест, что привело к удорожанию. Общественники заявили о несоответствиях между актами выполненных работ и фактическим состоянием объекта, а также об отсутствии подтверждающих документов на закупленные материалы. По данным аудита, выявлены нарушения на сумму 652 млн тенге, однако в управлении строительства утверждают, что замечания были устранены после предоставления документов.
Дополнительные вопросы вызвало качество строительных решений, в частности замена материалов без публично подтвержденных расчетов безопасности.
По итогам обсуждения участники отметили, что выявленные проблемы носят системный характер и требуют усиления контроля на всех этапах реализации образовательных инфраструктурных проектов.
Ранее в Минпросвещения рассказали, что проблему нехватки школ в густонаселенных районах планируют решать через новые требования к застройке и реализацию нацпроекта "Комфортная школа".
Проблема дефицита ученических мест в Казахстане остается системной и на протяжении последних лет затрагивает как крупные города, так и регионы. В стране фиксируется нехватка сотен тысяч школьных мест, а значительная часть учебных заведений работает в две смены, при этом сохраняются и школы с трехсменным обучением. Ранее сообщалось, что в школах страны не хватает более 288 тысяч ученических мест.
По словам депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, переполненность школ приводит к высокой нагрузке на инфраструктуру: в классах нередко обучаются по 30-40 учеников, а рост числа школьников усиливает давление на действующую сеть образовательных учреждений. В отдельных регионах и городах сохраняется практика трехсменного обучения, что напрямую связано с дефицитом мест и неравномерной застройкой.
28.04.2026
Сбои в перевыпуске удостоверения онлайн: в Минцифры назвали причину
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане произошли сбои в процессе перевыпуска удостоверения личности в режиме онлайн. Проблемы связаны с доработкой системы, сообщил на брифинге в правительстве первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.
Мы признаем, что при запуске любого нового продукта у нас идет апробационный период. В том числе этот перевыпуск удостоверения личности мы запустили именно в пилотном формате. Мы до сих пор его тестируем, и мы до сих пор не перешли полностью", - цитирует zakon.kz Ростислава Коняшкина.
По его словам, проверка фото остается узким местом сервиса, пишет tengrinews.kz.
Сейчас процент успешного онлайн-перевыпуска не превышает 50%. Есть как успешные, так и неуспешные кейсы, и на этом массиве данных мы дообучаем модель", - пояснил вице-министр.
Также в ходе брифинга он прокомментировал возможное сокращение сотрудников ЦОНов на фоне перевода государственных услуг в онлайн-формат.
Мы не говорили, что будем сокращать сотрудников. Но если трафик будет снижаться, то со временем это может повлиять на их количество", - сообщил вице-министр.
Напомним, в Казахстане в пилотном режиме запущена услуга онлайн-перевыпуска удостоверения личности через портал eGov.kz и приложение eGov Mobile. Изначально планировалось, что граждане смогут самостоятельно сделать фотографию дома, загрузить ее в систему и полностью пройти процедуру онлайн. Однако пользователи сообщают о сбоях. В частности, о проблемах с загрузкой изображений.
28.04.2026
Повысят ли тарифы на комуслуги в Казахстане
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли повышать тарифы на коммунальные услуги в Казахстане, рассказал на брифинге в правительстве вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс.
Это очень комплексный вопрос. Потому что от того, как энергосистема прошла отопительный период, зависит то, какое оборудование надо ремонтировать. На данном этапе, когда у нас только что закончился отопительный период, говорить о каких-то долгосрочных ценах на энергоресурсы преждевременно", - заявил вице-министр.
Напомним, в прошлом году правительством анонсировано изменение поэтапности сроков проведения тарифной реформы. Часть реформ будет перенесена на более поздние сроки.
При этом, несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов, суммы в январских квитанциях за коммунальные услуги выросли. В КРЕМ заявили, что увеличение сумм обусловлено ростом фактического потребления тепловой энергии в отопительный период.
28.04.2026
Масштабная утечка персональных данных: в Казахстане расследуют уголовное дело
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявлен канал незаконной торговли персональными данными граждан. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, сообщил на брифинге в правительстве первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.
Идут следственные мероприятия. Соответственно, сейчас мы никакую информацию разглашать не можем. Я думаю, по итогам расследования соответствующая информация будет предоставлена. Сейчас, к сожалению, ничего не могу вам раскрыть", - заявил вице-министр.
Представители СМИ поинтересовались, почему механизмы защиты не смогли предотвратить массовую утечку данных и причастны ли к этому сотрудники ЦОНов или госорганов.
Доступ к информации в информационных системах распределяется в соответствии с ролями, предоставляемыми для каждого пользователя. Если кто-то конкретно из пользователей нарушает законы либо каким-то образом неправомерно использует полученную информацию, то в отношении них уже проводятся необходимые правоохранительные действия и мероприятия", - сообщил Ростислав Коняшкин.
Напомним, в Астане и Алматы при координации органов прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в незаконном сборе и распространении персональных данных граждан РК. По материалам следствия, фигуранты уголовного дела продавали в интернете полученную неправомерным путем информацию. Установлено, что покупателями выступали некоторые представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица.
27.04.2026
Декана освободили от должности после утечки данных в КазНУ
По словам главы Миннауки, причиной неоднократных утечек данных студентов стал человеческий фактор
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После выявленной утечки персональных данных в Казахском национальном университете имени аль-Фараби декан и ряд сотрудников были освобождены от должностей, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в кулуарах мажилиса.
В случае КазНУ все-таки был, скажем так, человеческий фактор, и освобождены от должности декан и еще несколько сотрудников. Мы привлекли сотрудников Службы государственной охраны, у нас несколько семинаров прошло уже, обучаем всех сотрудников, которые ответственны за сохранение информации, кибербезопасность и защиту данных. Через единую платформу высшего образования также будет проведена определенная работа, чтобы все эти данные были обезличены", - цитирует министра МИА "Казинформ".
Ранее сообщалось, что прокуратура Алматы начала проверку по факту распространения персональных и медицинских данных студентов КазНУ имени аль-Фараби.
Напомним, КазНУ не впервые сталкиваются с утечкой информации. Два года назад в соцсети попали врачебные тайны студенток вуза. Как пояснил глава Миннауки, был некий список студентов, не прошедших флюорографию, в котором не убрали поле с личными данными студенток.
Сотрудник медицинского центра направил список студентов, которые не прошли флюорографию. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. По сути дела, он должен был просто дать список студентов, где там по метке вот эти не прошли флюорографию. Сотрудник деканата тоже не увидел и не посчитал важным. И вот как есть полученный файл, взял и сделал рассылку по всему деканату", - рассказал Саясат Нурбек.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК попросило студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных. По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование.
Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?