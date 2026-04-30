Ложная урбанизация в Казахстане: почему рост городов не успевает за экономикой

На здании Рейхстага было установлено несколько флагов, первое из которых 30 апреля 1945 года водрузили лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов

Фото: Евгений Халдей/Getty Images

Рассказать друзьям

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 30 апреля 1945 года - за 10 дней до полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии - бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов в ходе штурма Рейхстага водрузили на фасаде здания первое Красное знамя, сообщает МИД России.





28 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага советскими войсками в ходе Берлинской наступательной операции. Сражение за Рейхстаг стало кульминацией всей Битвы за Берлин.





Свою главную крепость в Берлине немцы превратили в мощнейший узел сопротивления. Здание Рейхстага обороняли элитные части СС, насчитывавшие около тысячи подготовленных солдат и поддерживаемые артиллерией и бронетехникой. Бывшее здание парламента, переоборудованное гитлеровцами в крепость и бомбоубежище, а также окружающие его объекты - Тиргартен, Брандербургские ворота и площадь перед ними - стали мощнейшими узлами сопротивления нацистов.





Советское командование было уверено: штурм цитадели, являвшейся символом нацистской власти, особенно сильно скажется на боевом духе гитлеровцев и в итоге полностью их деморализует.





Бои за Рейхстаг начались с форсирования реки Шпрее передовыми отрядами и штурмовыми группами 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта, командование которым осуществлял Маршал Победы Георгий Жуков.





Перед началом штурма советским командованием было принято решение: передовой отряд бойцов должен водрузить флаг над зданием, что будет символизировать окончательный крах нацизма. Красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей - прорваться в Рейхстаг и установить на нем Знамя Победы.





30 апреля в 13 часов 50 минут подразделение Красной армии через проломы в стенах ворвалось в Рейхстаг. В 14 часов 25 минут лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов смогли закрепить самодельный красный флаг на столбе на лестнице главного входа - это было первое из знамен, водруженных на здании Рейхстага советскими воинами-освободителями.





МИД РФ





В 22 часа 30 минут по московскому времени было установлено второе знамя на крыше Рейхстага, а именно на скульптурной фигуре "Богиня победы". Это знамя водрузили разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Гизет Загитов, Александр Лисименко, Алексей Бобров и сержант Михаил Минин (штурмовая группа 79-го стрелкового корпуса). Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана Степана Неустроева.





В ночь на 1 мая, на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма - было установлено Красное знамя № 5, ставшее Знаменем Победы. Его водрузили разведчики сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, действовавшие под началом замкомбата по политчасти лейтенанта Алексея Береста. Красноармейцев прикрывали автоматчики из роты Ильи Сьянова.





Битва за Рейхстаг продолжалась до утра 1 мая. На следующий день - в 6 часов 30 минут - 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. Капитуляцию берлинского гарнизона принял командующий 8-й гвардейской армией генерал Василий Чуйков.





Падение Берлина не только лишило нацистов политического центра, но и ускорило капитуляцию Германии, а реющее Знамя Победы над Рейхстагом навсегда стало символом Победы советского народа над нацистским чудовищем, человеконенавистнической идеологией нацизма и ее проводником - Третьим рейхом.





9 июня 1945 года была учреждена медаль "За взятие Берлина", которой награждено свыше миллиона отличившихся советских солдат и офицеров.





Напомним, в этом году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу. На фронт были мобилизованы более 1,2 млн человек. Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм на полях сражений, свыше 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.





Республика также сыграла важную роль в тылу: в Казахстан были эвакуированы сотни предприятий, которые обеспечивали фронт оружием, техникой и продовольствием.





Память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла остается важной частью исторического наследия и передается из поколения в поколение.