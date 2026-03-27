Токаев о предстоящем визите Путина в Казахстан: Ожидается новый импульс партнерства

Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом. Основное внимание участники встречи уделили вопросам подготовки к государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан, сообщили в Акорде.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что Астана рассматривает предстоящий визит президента России как очень важное событие, призванное придать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.





По его словам, в рамках подготовительных работ был заново пересмотрен весь комплекс многогранного двустороннего взаимодействия.





Мишустин передал главе Казахстана пожелания от Владимира Путина и рассказал, что правительство РФ прилагает все усилия, чтобы предстоящий визит был успешным.





Накануне я с ним подробно обсуждал повестку наших двусторонних отношений, а также подготовку к его визиту к вам в мае (...) С теплотой вспоминаем ваш визит в ноябре прошлого года в Российскую Федерацию. Все задачи, которые были поставлены нашими лидерами, на сегодняшний день правительства отрабатывают", - подчеркнул Михаил Мишустин.





В ходе встречи собеседники также отметили последовательное укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, а также высокую динамику взаимовыгодного диалога и эффективную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.





Глава государства подчеркнул, что участие Михаила Мишустина в заседании Евразийского межправительственного совета и цифровом форуме в Шымкенте является очередным подтверждением особого характера казахско-российских отношений и обоюдного стремления к их дальнейшему развитию.





Вы знаете, как развивается экономическое сотрудничество между нашими государствами на двустороннем уровне. Уже реализовано 122 крупных проекта стоимостью около 25 млрд долларов. Объем торговли уверенно приближается к 30 млрд долларов. Можно сказать, что это уникальные результаты. Россия является нашим основным торгово-экономическим, инвестиционным партнером, и мы этому, конечно же, рады", - отметил Токаев.





В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки.



