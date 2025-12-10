Казахстан и Бразилия провели седьмой раунд политических консультаций

Фото: МИД РК

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся седьмой раунд казахско-бразильских политических межмидовских консультаций под сопредседательством первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева и заместителя министра иностранных дел Бразилии Сюзан Клибанк, сообщили в МИД РК.





Переговоры подтвердили готовность сторон к динамичному развитию взаимовыгодного сотрудничества между РК и ФРБ по всему спектру двустороннего взаимодействия.





Ашикбаев отметил высокую динамику политического, торгово-экономического сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан и Бразилия рассматривают агропромышленный комплекс, переработку продукции, транспортно-логистическую инфраструктуру, энергетику, сельское хозяйство, гражданскую авиацию и цифровизацию как перспективные направления для реализации совместных проектов. Особый интерес вызывает локализация производства и привлечение инвестиций в высокотехнологические отрасли, что открывает дополнительные возможности для укрепления двустороннего партнерства.





Клибанк поблагодарила казахскую сторону за участие на высоком уровне в саммитах БРИКС и СОР-30. Также подчеркнула, что Казахстан - единственное государство Центральной Азии, имеющее посольство в Бразилии, что, по их мнению, свидетельствует о глубокой заинтересованности Казахстана в долгосрочном партнерстве. При этом посольство Бразилии в Астане остается единственным дипломатическим представительством Бразилии во всем регионе Центральной Азии, что подчеркивает особое внимание Бразилии к Казахстану как ключевому партнеру и точке опоры для дальнейшего сближения с регионом.





Первый заместитель министра отдельно подчеркнул, что образование остается нераскрытым направлением, открывающим возможности для академических обменов и изучения португальского языка.





Также обозначил ключевые тенденции в регионе - укрепление взаимосвязанности, развитие транспортно-логистических маршрутов и акцент на устойчивом развитии.





Бразильская сторона высоко оценила многосторонние инициативы Казахстана, включая стремление к укреплению глобальной энергетической и ядерной безопасности, развитию международного сотрудничества в сфере "зеленой" экономики, продвижению водно-климатической повестки и активной роли Казахстана в рамках ООН и других международных организаций, а также интеграционных объединений. Подчеркнуто, что Бразилия и Казахстан разделяют общую приверженность многосторонности, дипломатии и равноправному международному сотрудничеству.





Стороны также обсудили перспективы расширения гуманитарных и образовательных связей, включая взаимодействие университетов и создание совместных исследовательских проектов. Отдельно был затронут вопрос увеличения туристического обмена.





По итогам консультаций стороны выразили удовлетворенность результатами переговоров и подтвердили готовность продолжать регулярные контакты на различных уровнях.