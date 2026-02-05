Президент Казахстана обсудил с премьером Пакистана углубление партнерства и транспортные проекты

Отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие

Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран. Стороны обсудили перспективы углубления стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитие транспортной взаимосвязанности и взаимодействие на международных площадках, сообщили в Акорде.





По словам Касым-Жомарта Токаева, подписываемая сегодня совместная декларация об установлении стратегического партнерства знаменует собой важный исторический рубеж, открывая новую главу в двустороннем сотрудничестве. Президент выразил уверенность в том, что у Астаны и Исламабада имеются все возможности для придания значимого импульса двусторонним связям.





Глава государства отметил, что прибыл в Пакистан с представительной делегацией и конкретным пакетом предложений, направленных на существенное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в других приоритетных сферах.





Особое внимание на встрече было уделено вопросу транспортной взаимосвязанности, которая является одним из ключевых приоритетов нашей страны. Казахстан расположен на пересечении основных транспортных маршрутов между Востоком и Западом, а также Севером и Югом. В этой связи, по словам президента, Казахстан продолжит реализацию конкретных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе в тесной координации со странами Центральной Азии.





В ходе встречи также была отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие.





Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений.





В свою очередь Шахбаз Шариф отметил, что Казахстан и Пакистан обладают значительным потенциалом развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации.





Он подчеркнул необходимость достижения осязаемого и значимого прогресса по всем направлениям двустороннего взаимодействия.





В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении многопланового партнерства во благо народов двух стран.