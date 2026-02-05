Казахстан и Пакистан приняли совместную декларацию об установлении стратегического партнерства

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между государствами, - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между государствами, сообщает Акорда.





В присутствии главы государства и премьер-министра Пакистана также были подписаны:





1. Меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей промышленности и геологических наук;





2. Меморандум о взаимопонимании по совместному развертыванию миротворческого(их) подразделения(й) в миссиях ООН;





3. Договор об экстрадиции;





4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта Республики Казахстан и Федеральным министерством морских дел Исламской Республики Пакистан;





5. Соглашение о транзитной торговле между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Исламской Республики Пакистан;





6. Соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах;





7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Федеральным министерством железных дорог Исламской Республики Пакистан;





8. Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;





9. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии;





10. Меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровизации;





11. Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения;





12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" Управления делами президента Республики Казахстан и Associated Press of Pakistan (APP);





13. Меморандум о взаимопонимании в области изменения климата и охраны окружающей среды;





14. Меморандум о взаимопонимании между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Министерством образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан;





15. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Государственным банком Исламской Республики Пакистан;





16. План мероприятий по сотрудничеству в области культурно-гуманитарного взаимодействия на 2026-2027 годы;





17. Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровых активов между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Агентством по регулированию виртуальных активов Исламской Республики Пакистан;





18. Меморандум о сотрудничестве в области обмена информацией и профессионального развития между Министерством транспорта Республики Казахстан и портом Карачи;





19. Меморандум о взаимопонимании в области логистики между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и National Logistics Corporation.





Отмечается, что в ходе церемонии было объявлено о подписании в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Пакистан еще 18 документов.



