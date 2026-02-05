Около 400 частных медорганизаций прекратили работу в Казахстане из-за нарушений
Фото: unsplash.com
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан усилил надзор за деятельностью частных медицинских организаций. По итогам комплексных проверок около 400 субъектов здравоохранения прекратили деятельность, выявлены системные нарушения лицензионных и квалификационных требований, а сумма административных штрафов превысила 70 млн тенге, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
В ходе проверок основное внимание уделялось частным процедурным кабинетам, наркологическим реабилитационным центрам и стоматологическим клиникам. Результаты проверок показали системные нарушения, включая работу без лицензий и несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи.
Установлено более 1900 действующих частных процедурных кабинетов, из которых 406 объектов (20,5%) осуществляли медицинскую деятельность без лицензии. По итогам проверок и разъяснительной работы 247 процедурных кабинетов добровольно прекратили деятельность. По частным наркологическим и реабилитационным центрам проведены 39 проверок, отсутствие лицензии выявлено в 14 случаях (36%). В отношении стоматологических клиник проверено 313 объектов, по итогам разъяснительной работы 143 клиники добровольно прекратили деятельность", - проинформировали в Минздраве.
Отмечается, что наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе проверки, являются: безлицензионная деятельность - составлено 179 протоколов на сумму 3,9 млн тенге; нарушение правил фармацевтической деятельности - 85 протоколов на сумму 19,5 млн тенге.
Также выявлены нарушения по несоответствию квалификационным требованиям, по грубым нарушениям стандартов медицинской помощи и по применению незарегистрированных лекарств и медицинских изделий.
В Минздраве предупредили, что в 2026 году планируется усиление контроля за частными медицинскими организациями, включая комплексные проверки в рамках ГОБМП и ОСМС, внедрение 5-летнего срока действия лицензий с переоценкой соответствия стандартам, цифровизацию постлицензионного контроля и запуск системы управления рисками с элементами искусственного интеллекта.
Гражданам Казахстана рекомендуется при получении медицинской помощи проверять наличие лицензии у медицинской организации и квалификацию персонала. При выявлении нарушений необходимо направить обращение через систему E-otinish в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК", - добавили в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что Минздрав возобновляет плановые проверки медорганизаций.
Напомним, более 40 стоматологических клиник участвовали в незаконном выводе пенсионных накоплений.