В Казахстане опубликован проект новой Конституции
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссией по конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, сообщает Конституционный суд РК.
Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в новой преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства.
Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана. Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность отнесены к категории неизменных ценностей. Такие принципы, как справедливость, закон и порядок, бережное отношение к природе, впервые закреплены на уровне Конституции", - подчеркнули в суде.
Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.
В качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации. Это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан. Еще одной важнейшей смысловой линией является цифровизация. В этой связи в новом тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. В частности, права и свободы человека закреплены не только в новой преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.
Также закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.
Помимо этого, вводится положение о том, что брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Данное решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне и усиление защиты прав женщин.
В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить:
- образование нового однопалатного парламента - курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет.
Кроме того, пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.
- Создание новой платформы общенационального диалога Қазақстанның Халық Кеңесі. Это будет высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК, обладающий правом законодательной инициативы.
- Учреждение института вице-президента. Он будет от имени президента РК осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.
- Закрепление впервые специальной статьи, посвященной адвокатуре и адвокатской деятельности.
- Защита интеллектуальной собственности.
- Усиление гарантии прав граждан, включая запрет на придание обратной силы законам, возлагающим новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение.
- Закрепление "правила Миранды".
Также в проекте новой Конституции Казахстана комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата.
Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить преамбулу, 11 разделов и 95 статей. Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov. Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме. Работа Конституционной комиссии продолжается", - добавили в пресс-службе.
С текстом новой Конституции Республики Казахстан можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана.