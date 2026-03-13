Рассказать друзьям

Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщил, что по итогам прошлого года ВВП Казахстана составил $306 млрд, информирует Акорда.





Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона. Благодаря этому в нынешнем году мы вошли в число 50 крупнейших экономик мира. А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП нашей страны достигнет 320 млрд долларов. Казахстан продолжает уверенно лидировать в Центральной Азии по объему привлеченных чистых иностранных инвестиций. Их объем превысил 150 млрд долларов, что составляет 69% всех прямых иностранных инвестиций в регион. Золотовалютные резервы страны - 74 млрд долларов, а совокупные - 139 млрд долларов. Тесть национальная экономика стабильно растет, и принципиально важно, что это качественный рост", - заявил он.





Также, по словам главы государства, в прошлом году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами.





При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге. Это очень хороший показатель. С этого года бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи. В соответствии с моим поручением, сейчас правительство прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня", - сообщил он.





Кроме того, отметил Касым-Жомарт Токаев, регионам могут быть переданы средства, поступающие от лицензионных сборов на отдельные виды деятельности и экологических штрафов.





Помимо этого, заявил президент, правительство приступило к широкомасштабной модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры.





На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы. Поставлена задача без промедления приступить к строительству трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Запланирован пуск новых электростанций на базе парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях. В текущем году предусмотрена модернизация более 440 подстанций и свыше 17 тысяч километров электросетей", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.





Как отметил глава государства, в качестве ключевого фактора обеспечения энергетической самодостаточности Казахстана и диверсификации нашей экономики рассматривается создание атомной энергетики.





Гражданами нашей страны на референдуме в 2024 году было принято стратегическое по своей сути решение о построении в Казахстане первой АЭС. Мирный атом, а также чистая угольная генерация - это сферы, которые сформируют энергетический суверенитет нашей страны", - добавил он.





Напомним, в начале августа 2025 года в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации. Лидером международного консорциума, который займется строительством АЭС, стала российская госкорпорация "Росатом". Кроме того, сообщалось, что МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС.





По словам главы Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева, общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры. Срок проведения изыскательных работ составит порядка 18 месяцев. При этом, как отметил глава агентства, точная дата начала строительства станции станет известна только после завершения проектных изысканий.





Отдельного внимания заслуживает конкурс на лучшее название первой атомной электростанции страны, который проводился с 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile. В рамках конкурса каждый казахстанец мог предложить свой вариант наименования. В итоге первую АЭС Казахстана назвали "Балқаш". Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.





Помимо первой АЭС, в Казахстане планируют строительство еще двух станций. В середине сентября президент Казахстана дал соответствующее поручение. В октябре Алмасадам Саткалиев заявил, что вторую АЭС могут построить в Алматинской области.



