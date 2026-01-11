10.01.2026, 18:05 8631
В Казахстане с начала года 66 тысяч самозанятых легализовали деятельность
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - За первые 10 дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан 66 тысяч физических лиц легализовали свою деятельность и начали работать в статусе самозанятых, сообщили в Комитете госдоходов Минфина РК.
Ранее эти граждане осуществляли деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя, теперь они стали новыми субъектами самозанятости и работают легально и без лишних административных процедур. Такой результат стал возможен благодаря введению специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года. Это простой и удобный режим налогообложения для физических лиц, которые работают самостоятельно и получают доход от личного труда", - отметили в КГД.
Режим предназначен для тех, кто:
- не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель;
- не использует наемных работников;
- занимается разрешенными видами деятельности;
- получает доход не более 300 МРП в месяц (в 2026 году - около 1,3 млн тенге).
Основные преимущества режима "самозанятые":
- не обязаны регистрироваться как ИП;
- не платят подоходный налог (ставка ИПН - 0%);
- уплачивают социальные платежи всего 4% от дохода, в том числе 1% - ОПВ, 1% - ОПВР, 1% - социальные отчисления, 1% - ОСМС;
- освобождены от сдачи налоговой отчетности;
- работают через мобильное приложение e-Salyq Business, где формируются чеки (без применения ККМ) и автоматически рассчитываются социальные платежи;
- при работе через интернет-платформы чеки и социальные платежи формируются, удерживаются и перечисляются оператором платформы.
По данным КГД, датой начала режима считается момент формирования первого чека в приложении. Подавать уведомление о применении режима не требуется.
Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс.
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года, согласно вступившему в силу новому Налоговому кодексу, доходы в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ освобождены от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Как было
Ранее все пенсионные выплаты, в том числе ЕПВ из ЕНПФ относились к доходу, который облагался ИПН по ставке 10% у источника выплаты. Пенсионные взносы перечислялись на индивидуальные пенсионные счета до налогообложения, ИПН удерживался при выплатах. При этом учитывались суммы корректировки и налоговых вычетов.
При использовании единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение также предусматривалось удержание ИПН. При этом существовало два способа его удержания на выбор получателя: сразу при получении ЕПВ или с отсрочкой до выплат по графику.
Как с 1 января 2026 года
ИПН не удерживается со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.
Изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов.
При этом лица, относящиеся к социально уязвимым группам, имеют право на применение налоговых вычетов в пределах 882-кратного размера месячного расчетного показателя, действующего на 1 января соответствующего финансового года к налогооблагаемому доходу в виде единовременных пенсионных выплат. Это лица с инвалидностью первой, второй или третьей групп, один из родителей или опекунов детей с инвалидностью, один из усыновителей (удочерителей), приемных родителей детей-сирот, ветераны боевых событий и другие категории. Полный перечень лиц - в 404 статье Налогового кодекса РК. Если получатели, относящиеся к данной категории, при использовании ЕПВ оплатили ИПН сразу, они могут обратиться с соответствующим заявлением и подтверждающими документами в ЕНПФ для применения перерасчета и возмещения ИПН согласно новому Налоговому кодексу в течение трех лет с даты получения ЕПВ.
Что еще изменится
Также изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.
При этом сохранилась норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.
Ранее ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на 2026 год.
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре 2025 года было исполнено 7154 заявления на единовременные пенсионные выплаты с целью оплаты радиохирургических методов лечения. Речь идет о формах лучевой терапии - таких методах, как гамма-нож и кибернож (с их помощью, к примеру, оперируют больных с опухолями). Общая сумма исполненных заявлений составила около 5,6 млрд тенге, сообщает аналитический канал Первого кредитного бюро Data Hub.
Показатели за один месяц оказались несравнимо более высокими, чем результаты за все время действия программы изъятий: к 1 декабря общий накопленный итог по этой категории выплат составлял всего 507 исполненных заявлений на 548 млн тенге. Причем активизация, хотя и не такая резкая, постепенно началась еще в ноябре: тогда было исполнено 236 заявлений на 204 млн, тогда как ранее в 2025 году среднемесячные значения обоих показателей не доходили и до отметки 10", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой всплеск по конкретной категории изъятий на медицинские цели уже не первый за последние месяцы. Напомним, что череда аномалий последовала за запретом единовременных выплат на стоматологические услуги, которые раньше традиционно составляли основной массив использования пенсионных на лечение. Этот запрет был введен в сентябре в связи с многочисленными случаями фальсификаций.
После прекращения "стоматологических" выплат казахстанцы стали активно изымать пенсионные средства с целью оплаты услуг офтальмологов. Вскоре обнаружилось, что и по этой категории идет подозрительная активность, и в самом начале декабря прием заявок на лечение глазных заболеваний тоже остановили.
Ноябрь отметился всплеском по еще одной категории - пластическим операциям. Это направление тоже уже притормозили, примерно с середины декабря.
По данным Data Hub, в итоге в перечне возможных оснований для выплат на лечение сейчас остались только весьма специфические категории, связанные с серьезными медицинскими проблемами. Помимо радиохирургии речь идет также о лечении орфанных заболеваний, радионуклидной и радиойодтерапии, протонной терапии. Нужно сказать, что определенный рост изъятий в декабре уже идет и по ним, хотя о тысячах и даже сотнях заявлений речи пока не идет.
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент государственных доходов по Мангистауской области разъяснил ключевые вопросы по налогам на 2026 год. Гражданам напомнили об особенностях налогообложения при продаже недвижимости, правилах применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации, а также уточнили порог обязательной регистрации по НДС.
ВОПРОС 1. Хочу продать квартиру в 2026 году которую приобрел в 2025 году в связи с расширением, реализация будет спустя ровно год, будет ли возникать какое либо обязательство по налогам?
ОТВЕТ. В случае реализации недвижимости, которая приобретена и зарегистрирована в 2025 году и реализуется спустя год и более с даты государственной регистрации, доход от прироста стоимости не возникает, изменения коснулись объектов недвижимости регистрация по которым производится после 1 января 2026 года, следовательно при регистрации права собственности, произведенной после 1 января 2026 года учитывается период владения два года.
ВОПРОС 2. В постановлении правительства по видам деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, наш ОКЭД отсутствует, означает ли это, что мы сможем работать по упрощенной декларации?
ОТВЕТ. Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе применять индивидуальные предприниматели и юридические лица - резиденты Республики Казахстан, осуществляющие виды деятельности, не включенные в определенный правительством Республики Казахстан от 14 ноября 2025 года № 970 "Перечень видов деятельности, по которым запрещается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации".
Таким образом, при отсутствии вашего вида деятельности в вышеуказанном постановлении правительства, а также при соблюдении условий применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации вы вправе применять данный режим налогообложения.
ВОПРОС 3. Какой порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС в 2026 году?
ОТВЕТ. Предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер месячного расчетного показателя (4325 х 10 000 = 43 250 000 тенге).
Кроме того, в ДГД разъяснили ключевые моменты перехода с общеустановленного режима налогообложения на СНР в части НДС.
Когда снимают с учета по НДС
Согласно статье 103 нового Налогового кодекса, снятие с регистрационного учета по НДС производится только в случаях:
1. перехода с общеустановленного режима на СНР;
2. прекращения деятельности или ликвидации.
При переходе на СНР налогоплательщик одновременно с уведомлением о применяемом режиме представляет ликвидационную налоговую отчетность по НДС.
Снятие с учета производится с даты начала применения СНР.
Для налогоплательщиков на общеустановленном режиме такой датой считается дата подачи уведомления о применяемом режиме.
Пример
Если уведомление подано 5 января 2026 года, то:
- датой снятия с учета по НДС будет 5 января 2026 года;
- ликвидационная отчетность по НДС подается за 1 квартал 2026 года.
Остатки товаров и НДС
- Остатки товаров, по которым ранее НДС был отнесен в зачет, признаются облагаемым оборотом.
- Оборот определяется по балансовой стоимости товаров (без учета переоценки и обесценения).
- По остаткам составляется налоговый регистр (ст. 205 НК) на дату, предшествующую дате снятия с учета по НДС.
- Применяется ставка НДС, действующая на дату совершения оборота (день, предшествующий дате снятия с учета по НДС)
Важно: при определении ставки и даты налогообложения ключевое значение имеет дата начала применения СНР.
Переходные положения (для применявших СНР до 2026 года)
В связи с прекращением действия прежних СНР (кроме КФХ), предусмотрены переходные нормы:
- до 1 марта 2026 года можно подать уведомление и перейти на новый СНР на основе упрощенной декларации с 1 января 2026 года;
- снятие с учета по НДС - с 1 января 2026 года;
- ликвидационная отчетность подается за 4 квартал 2025 года;
- остатки товаров определяются на 31 декабря 2025 года и облагаются по ставке 12%.
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принят приказ об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, сообщили в КГД.
Нововведением приказа является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности", - уточнили в комитете.
Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Новая редакция дополняется следующим условием: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.
Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский(-ие) счет(-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в КГД.
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана 8 декабря 2025 года подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год.
Установить с 1 января 2026 года:
- минимальный размер заработной платы - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель - 4 325 тенге;
- размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов", - отмечается в документе.
Кроме того, с 1 января 2026 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, составит - 2 процента от объекта исчисления взносов государства.
Также утвержден размер резерва правительства Республики Казахстан на 2026 год в сумме 333 морд 311 млн 087 тысяч тенге. Размер резерва на инициативы президента Республики Казахстан на 2026 год в сумме 285 000 000 тысяч тенге.
Также установлен лимит правительственного долга на 31 декабря 2026 года в размере 39 302 356 520 тысяч тенге. Лимит внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора в 2026 году установлен в размере 15 070 600 000 тысяч тенге.
В перечень субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов вошли:
- национальные управляющие холдинги;
- национальные холдинги;
- национальные компании;
- акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, национальному управляющему холдингу или национальному холдингу.
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал журналистам мнения экспертов о возможном переезде казахстанского бизнеса в соседние страны из-за нового Налогового кодекса. Он назвал эту информацию мифом.
Это не соответствует действительности. Объясню почему. Если условно ИП поменяет локацию, откроет ИП или ТОО в Узбекистане или в Кыргызстане и будет продавать товары в Казахстан, то у него будет большая нагрузка. Потому что при ввозе товаров в Казахстан он должен заплатить 16% НДС. Либо если это услуга, то также возникает НДС за нерезидента 16%. То есть налоговая нагрузка ничем не меньше", - пояснил Биржанов.
Кроме того, по его словам, будут возникать вопросы относительно нерезидентства.
Также он прокомментировал ситуацию с маркетплейсами.
По его словам, по электронной торговле правила приняли для всех одинаковые. В соседних странах также вносятся изменения.
В России тоже по электронной торговле внесены изменения. Поэтому требования, к примеру по Wildberries, если продаешь в Россию, то должны быть документы. Должна быть подтверждающая документация о происхождении товара, о его стоимости. Этот вопрос поднимался в связи с внесенными изменениями в соседней стране, то есть для тех лиц, кто продает товары в Россию, это сложнее. Потому что документы должны быть. А если товары продаются через площадку Wildberries в Казахстане физлицам, то это принцип B2C, здесь никаких вопросов нету", - сказал он.
Поэтому требуется подтверждение всех товаров и их происхождения, отметил вице-министр.
Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс.
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Банк Казахстана с 25 декабря 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна, сообщили в пресс-службе банка.
Это пятая банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана", - проинформировали в НБК.
При этом уточняется, что в массовое обращение новые банкноты поступят во втором квартале 2026 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.
Новые банкноты номиналом 500 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 500 тенге образца 2017 года. То есть, все банкноты старого образца будут в течение 2 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, в этот период населению не нужно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК", - рассказали в пресс-службе.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2027 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть по 24 декабря 2030 года. Отдельно отмечается, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно.
Ранее в обращение вышли новые купюры номиналом 1000, 2000 и 10 000 тенге.
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая в Центральной Азии вырос за 10 лет до $35,9 млрд. Почти 90% вложений приходится на Казахстан (32%), Узбекистан (30%) и Туркменистан (27%). Пока инвестиции накоплены в основном в сырьевом секторе (46%). Но растет доля обрабатывающей промышленности и энергетики, на которые уже приходится более трети китайских инвестиций в Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР), который посвящен Китаю - главному инвестиционному партнеру Евразийского региона в 2025 года.
Казахстан остается крупнейшим получателем китайских ПИИ ($11,4 млрд), но Узбекистан показывает быструю динамику и нарастил ПИИ до $10,7 млрд на середину 2025 года", - отмечают в ЕАБР.
В целом, по данным банка, китайские инвестиции в Евразийский регион продолжают устойчиво расти вопреки глобальному спаду потоков ПИИ. За последние 10 лет их объем увеличился на 80% и достиг рекордных $66 млрд к концу первого полугодия 2025 года. Если раньше Китай инвестировал преимущественно в сырьевые проекты, то новыми драйверами роста становятся проекты в обрабатывающей промышленности и энергетике.
Сообщается, что за последние полтора года китайские вложения в Евразийский регион выросли на $7,4 млрд (+13% к 2023 году), тогда как глобальные потоки ПИИ в 2024 году снизились на 11%.
Сотрудничество подтверждено на высшем уровне. Приоритетность инвестиционного взаимодействия закреплена в Тянцзинской декларации ШОС и Астанинской декларации второго саммита "Центральная Азия - Китай". Оно соответствует целям инициативы "Пояс и путь".
Частный китайский бизнес наращивает инвестиции в регион. Их доля в структуре инвестиций выросла с 22% до 27% за 10 лет, тогда как доля госкомпаний снизилась с 62% до 53%.
Также отмечается структурный сдвиг: от сырья к производству и энергетике. Доля обрабатывающей промышленности выросла с 13% до 22%, энергетики - с 4% до 12%, тогда как доля сырьевого сектора сократилась с 68% до 54%.
Greenfield - доминирующая форма инвестиций. Доля первичных проектов выросла с 43% до 60%, что отражает технологическую зрелость китайских компаний.
