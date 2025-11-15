Петиция по новому Налоговому кодексу не прошла модерацию, ее автор написала обращение президенту

Фото: Depositphotos

Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция по новому Налоговому кодексу против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, не прошла модерацию. Об этом сообщила автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким.





По ее словам, в ответе Министерство национальной экономики указало, что Налоговый кодекс был принят парламентом и подписан президентом, а руководитель госоргана "не вправе принимать решение, пересматривающее законы, принятые парламентом".





В ведомстве отметили, что указанная в петиции норма направлена на исключение схем дробления бизнеса, а также на обеспечение справедливого распределения налоговой нагрузки между налогоплательщиками.





Минэкономики привело в пример одну из строительных компаний, которая в 2023 году приобретала услуги по аренде офиса, техники и автотранспорта у ИП, связанных с учредителем компании.





Объем оказанных услуг составлял около 165 млн тенге каждым (при предельном доходе СНР на основе упрощенной декларации в 2023 году - 165,9 млн тенге). При этом у поставщиков отсутствовала собственная специализированная техника для выполнения указанных услуг. Этот пример свидетельствует о применении схем с целью оптимизации налогообложения, когда вместо уплаты 20% КПН в общеустановленном режиме налог уплачивается в размере около 3% через СНР на основе упрощенной декларации", - говорится в ответе министерства по петиции.





Автор петиции не согласна с ответом министерства и приведенным госограном примером.





Почему из-за одной компании должен страдать весь МСБ Казахстана? (...) Следующий наш шаг - это обжалование, во-первых, возврата с модерации, а также - подача иска в Конституционный суд", - заявила Екатерина Ким.





Налоговый эксперт также направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.





Сегодня малый и средний бизнес - это основа социальной стабильности и развития Казахстана. Нельзя одновременно декларировать поддержку МСБ и вводить нормы, фактически лишающие его возможности честно работать. Мы просим Вас лично вмешаться и обеспечить справедливый пересмотр указанных положений Налогового кодекса", - обратилась Екатерина Ким к главе государства.





Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.





Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.





Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".