06.12.2025
Президенты Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор
Фото: Акорда
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Лидеры отметили традиционно высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 21-22 августа текущего года. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского кыргызского народа", - проинформировали в пресс-службе.
Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в расширение многопланового сотрудничества двух стран в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
06.12.2025
Казахстан принял участие в запуске Международного года добровольцев в ООН
Фото: МИД РК
Нью-Йорк. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В штаб-квартире ООН состоялась церемония официального открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития - 2026 (Международный год добровольцев), организованная Казахстаном, Германией и Программой добровольцев ООН, сообщили в пресс-службе МИД РК.
С приветственным словом выступила председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок, назвавшая волонтеров "опорой устойчивого развития".
В видеообращении президент Касым-Жомарт Токаев официально приветствовал запуск Международного года добровольцев, подчеркнув, что в условиях сложной глобальной обстановки волонтерство превратилось в "мощную созидательную силу".
Он отметил ключевую роль, которую играют добровольцы в спасении жизней, оказании помощи наиболее уязвимым и укреплении солидарности в обществе. Глава государства особо отметил приверженность Казахстана развитию добровольческого движения на примере акции "Таза Қазақстан", которая мобилизует тысячи граждан на восстановление природных ландшафтов.
Кроме того, он объявил о стратегическом развитии города Алматы как международного хаба сотрудничества ООН и позитивно отметил открытие субрегионального офиса Программы добровольцев ООН.
Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш также обратился со специальным посланием к мировому сообществу и 14 тыс. действующих добровольцев ООН.
В эпоху политических разногласий и социальной изоляции волонтерство открывает действенный путь к установлению связи и укреплению нашу общей человечности. В период кризисов и неопределенности именно вы можете стать теми переменами, которые хотите видеть", - заявил он.
Представлявший на мероприятии Казахстан заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что для Казахстана этот Международный год добровольцев является торжеством доброты, единства и общей ответственности.
Он подробно остановился на росте числа "цифровых волонтеров", использующих искусственный интеллект для оптимизации реагирования на чрезвычайные ситуации, и сообщил, что сегодня в Казахстане насчитывается почти 300 тыс. активных волонтеров. Министр также анонсировал комплексный план мероприятий на предстоящий Год добровольцев, включающий экологические инициативы по восстановлению Аральского и Каспийского морей.
Церемония также ознаменовала презентацию доклада о состоянии волонтерства в мире - 2026. Этот стратегический документ закладывает основу для предстоящей кампании, подчеркивая роль добровольцев как ключевого инструмента укрепления мира и гуманитарной помощи.
Кроме того, на мероприятии глобальной коалицией под руководством Международного форума волонтерства в целях развития был запущен "Призыв к действиям в отношении будущего волонтерства" в рамках международного года. Эта инициатива, ставшая результатом годового процесса консультаций более чем в 100 странах и опроса 10 000 участников, переводит резолюцию в практические пути взаимодействия для правительств, частного сектора и гражданского общества.
Казахстан готов поделиться своим опытом и работать совместно со всеми государствами-членами, чтобы сделать этот Международный год добровольцев периодом конкретных действий, взаимной поддержки и креативных решений", - заключил Мадиев.
06.12.2025
Токаев поздравил президента Финляндии
Фото: Акорда
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю Дня независимости Финляндии, сообщили в пресс-службе Акорды.
В телеграмме отмечено, что Суоми неизменно демонстрирует эффективное сочетание экономического прогресса, социальной справедливости и экологической устойчивости.
Глава государства подчеркнул, что недавний визит президента Финляндии в Астану придал новый импульс двусторонним отношениям и позволил достичь конкретных результатов в укреплении сотрудничества между нашими странами.
Президент Казахстана пожелал Александру Стуббу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному финскому народу - благополучия и процветания.
05.12.2025
Ермек Кошербаев провел встречу с президентом национального совета парламента Австрии
Фото: МИД РК
Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в рамках визита в Вену провел встречу с президентом национального совета парламента Австрии Вальтером Розенкранцем, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-австрийских отношений, вопросы углубления партнерства с Европейским союзом и взаимодействия в рамках ОБСЕ.
Министр, отметив стабильное развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнул важность дальнейшего расширения связей в различных сферах.
Австрийская сторона высоко оценила активизацию политического диалога между Казахстаном и ЕС и конструктивную позицию Астаны по актуальным вопросам международной повестки.
Стороны договорились активизировать двустороннее межпарламентское сотрудничество и поддерживать регулярные встречи.
05.12.2025
Эксперты США назвали Казахстан ведущей экономикой Центральной Азии
Фото: МИД РК
Нью-Йорк. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита посла Казахстана в США Магжана Ильясова в Нью-Йорк состоялась серия мероприятий, направленных на дальнейшее углубление казахско-американского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РК.
Ключевым событием стал круглый стол Bridging Continents: Kazakhstan’s Strategic Role in West-East Trade, объединивший более 40 представителей экспертного, делового и финансового сообществ США.
Участники обсудили развитие торгово-инвестиционного взаимодействия, возможности транзитных коридоров, поставки критически важных минералов и укрепление связности по линии Восток - Запад. Посол сообщил о результатах визита главы государства в Вашингтон и Саммита "C5+1", подчеркнув, что двусторонний диалог вышел на новый уровень - это подтверждается заключением коммерческих соглашений на сумму свыше 17 млрд долларов.
Американские эксперты охарактеризовали Казахстан как ведущую и динамично развивающуюся экономику Центральной Азии, отметив значимый вклад страны в развитие Среднего коридора и создание устойчивых логистических цепочек. Позитивную оценку получило и решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям, что открывает перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, водных технологиях, логистике и цифровых сервисах, усиливая при этом дипломатические позиции страны.
В ходе визита посол провел переговоры с представителями американского бизнеса, обсудив возможности участия США в проектах по добыче и переработке критически важных минералов и преимущества инвестиционного климата Казахстана. Отдельная встреча с президентом The Explorers Club Ричардом Уизом была посвящена международным исследовательским инициативам и продвижению туристического потенциала страны.
Завершением визита стало вручение Ильясову премии Diwali Stamp - The Power of One, присуждаемой дипломатам за вклад в укрепление мира и международной стабильности.
05.12.2025
Казахстан и Оман усиливают межправительственное сотрудничество
Фото: МИД РК
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Оман провели первое заседание межправительственной комиссии, в ходе которого стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД РК.
Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Куантырова и его оманского коллеги Халифа Аль-Хариси.
Перед началом стороны провели переговоры в узком составе, обсудив текущее состояние отношений и дальнейшие перспективы. В ходе заседания участники рассмотрели широкий спектр направлений взаимодействия - от инвестиций, транспорта и логистики до сельского хозяйства, туризма, фармацевтики, энергетики и цифровых технологий. Отмечена высокая перспективность сотрудничества и общий интерес к расширению совместных проектов.
По итогам встречи подписан совместный протокол, следующая сессия комиссии пройдет в Астане. В рамках визита Алибек Куантыров провел отдельные переговоры с руководством ключевых министерств Омана и Oman Investment Authority, где обсуждались новые возможности для экономического партнерства.
05.12.2025
Казахстан является одним из основных приоритетов Мадрида на азиатском направлении
Фото: МИД РК
Мадрид. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Хосе Мануэлем Альбаресом в рамках мероприятия с участием руководителей дипломатических представительств азиатских государств, аккредитованных в стране пребывания, сообщили в МИД РК.
В приветственном слове глава испанской дипломатии отметил приверженность страны укреплению связей с Азиатским континентом в преддверии презентации новой "Стратегии Испании по Азии", которая определит ключевые направления сотрудничества на ближайшую перспективу.
Выступая от имени группы послов стран Азии и Тихоокеанского региона (ASPAC) и в качестве ее председателя, Данат Мусаев приветствовал стремление Королевства к углублению партнерства со странами региона. Он особо подчеркнул актуальность укрепления межрегиональной взаимосвязанности.
Посол отдельно отметил высокий интерес в расширении экономических и культурно-гуманитарных связей. Значительное внимание было уделено важности проведения регулярных визитов на различных уровнях и поддержания предметного диалога на двусторонних и многосторонних площадках.
В этом контексте была подчеркнута поступательная динамика казахско-испанских отношений, носящих стратегический характер, а также обсуждены перспективы дальнейшего расширения всестороннего взаимодействия между двумя странами.
По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении подобных заседаний на регулярной основе.
05.12.2025
Токаев направил телеграмму поздравления королю Таиланда
Фото: Акорда
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником Королевства Таиланд, сообщили в пресс-службе Акорды
Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал", - проинформировали в Акорде.
Президент также выразил уверенность в том, что многогранное межгосударственное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.
05.12.2025
В Кишиневе обсудили развитие культурных связей между Казахстаном и Молдовой
Фото: МИД РК
Кишинев. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с министром культуры РМ Кристианом Жарданом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
Посол поздравил министра с назначением на должность и пожелал успехов в ответственной деятельности, а также отметил приверженность всестороннему углублению дружественных отношений между Астаной и Кишиневом.
Казахстанский дипломат отметил положительный факт открытия посольства Молдовы в Астане 2025 году, который стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений.
Алмат Айдарбеков рассказал о культурных мероприятиях, проводимых посольством. В 2023 году посольством в Кишинев была приглашена этнофольклорная группа Turan. Он также подчеркнул интерес молдавской публики к казахстанским творческим коллективам, которые регулярно приезжают с гастролями в Молдову - группы BN Team Orchestra, Tynda Music, Ne Prosto Orchestra и другие.
18 ноября 2025 года посольство организовало в Кишиневе показ казахстанской исторической драмы "Рассвет Великой степи" - в главной роли Берик Айтжанов.
Посол представил основные направления государственной политики Казахстана в области культуры, а также проинформировал о реализуемых проектах, направленных на продвижение национального культурного наследия и укрепление межкультурного взаимодействия.
В свою очередь министр Кристиан Жардан отметил важность укрепления партнерства в культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, он подтвердил готовность к расширению совместных инициатив, направленных на поддержку творческих обменов и организацию мероприятий.
Кристиан Жардан также отметил приоритеты работы ведомства, направленные на модернизацию инфраструктуры культуры, поддержку творческих коллективов, сохранение национального наследия, развитие международного обмена и обеспечение широкого доступа к культуре. Он указал на важность расширения партнерств, которые способствуют продвижению культурного потенциала страны.
Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и поддержании конструктивного диалога.
