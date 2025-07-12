В Казахстане в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по реализации пилотных проектов, связанных с маркировкой и отслеживанием денег с помощью цифрового тенге. В ходе совещания рассмотрен ход внедрения национальной цифровой валюты в процессы государственного расходования, сообщили в пресс-службе правительства.
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.
Как доложил руководитель цифровой трансформации Национального банка Бинур Жаленов, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям.
В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней. Маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов Павлодар - Атырау и Мукур - Кульсары. Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда, включая строительство участка железной дороги Достык - Мойынты и газопровода Талдыкорган - Ушарал.
В перспективе - реализация таких проектов, как газопровод Бейнеу - Бозой - Шымкент, газосепарационный комплекс и участок ж/д Бахты - Аягоз.
Кроме того, в рамках программы микрокредитования "Ауыл аманаты" успешно протестирован механизм временного блокирования средств.
Внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях: сделки с недвижимостью и автотранспортом, школьное питание, закупки дорогостоящих товаров, а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.
Внимание уделено совершенствованию нормативно-правовой базы. На сегодня подготовлены поправки в закон "О платежах и платежных системах", включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.
Премьер-министр подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге - возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование.
По поручению главы государства поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой "Цифрового тенге". Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма "окрашенных денег" должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат цифрового тенге не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета", - подчеркнул Олжас Бектенов.
По итогам совещания премьер-министр поручил государственным органам совместно с Национальным банком и заинтересованными организациями разработать дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.