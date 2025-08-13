Китай активизирует создание экологической экономической системы - доклад

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь

6-7 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро успешно состоялась 17-я встреча лидеров стран БРИКС. Данная встреча на высшем уровне стала первым саммитом после присоединения к БРИКС нового члена - Индонезии, а также 10 стран-партнеров. На саммит также были приглашены представители многочисленных других развивающихся рынков и стран, а также международных и региональных организаций. Встреча прошла под девизом "Укрепление сотрудничества Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления", а обсуждение было сосредоточено на шести основных темах: глобальное здравоохранение, торговля и финансы, изменение климата, управление искусственным интеллектом, реформа архитектуры международной безопасности и институциональное развитие. По итогам встречи был принят ряд документов, в том числе "Декларация Рио-де-Жанейро", "Заявление лидеров БРИКС о глобальном управлении искусственным интеллектом" и "Рамочная декларация лидеров стран БРИКС по климатическому финансированию", закрепляющие единую позицию стран БРИКС.





Премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на пленарной сессии 17-го саммита БРИКС, заявил, что в условиях ускорения беспрецедентных за столетие перемен, серьезного подрыва международных правил и порядка, ослабления авторитета и эффективности многосторонних механизмов, выдвинутое Председателем Си Цзиньпином видение глобального управления, характеризующееся широкими консультациями, совместным вкладом и общими выгодами, все больше подтверждает свою актуальность и практическую значимость. Страны БРИКС, в качестве ведущей силы Глобального Юга, должны поддерживать независимость и самодостаточность, стремясь стать авангардом в продвижении реформы глобального управления. Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС должно защищать и претворять в жизнь многосторонность, быть нацелено на формирование открытой мировой экономики, повышать уровень международного финансового сотрудничества и открывать новые источники экономического роста. Необходимо решительно и недвусмысленно выступать против унилатерализма и протекционизма, обеспечивая стабильность и бесперебойность производственно-сбытовых цепочек.





С момента своего зарождения в 2006 году на волне коллективного подъема Глобального Юга, механизм сотрудничества БРИКС стал авангардом взаимодействия стран Глобального Юга и опорной силой, продвигающей равноправную и упорядоченную многополярность, а также всеобъемлющую и инклюзивную экономическую глобализацию. Он будет объединять мощные силы сплоченности и сотрудничества "Глобального Юга" в еще более широких масштабах, прокладывая путь к общему будущему всех сторон.





Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом масштабов. С момента официального присоединения в январе 2025 года Индонезии - крупнейшей экономики и самой населенной страны АСЕАН, расширенный формат БРИКС объединяет почти половину мирового населения, на его долю приходится более трети мирового ВВП, а его вклад в рост мировой экономики превышает 50%. Он играет важную роль в поддержании безопасности и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек, став значимой силой, представляющей Глобальный Юг в деле восстановления и развития мировой экономики. Эти изменения в цифрах отражают ускоренное движение стран Глобального Юга во главе с БРИКС с периферии в центр международной арены.





Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в области концепций. Страны БРИКС стремятся претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, защищать международную систему с центральной ролью ООН, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему на базе ВТО, выступая против создания "замкнутых блоков" и "узких группировок". Страны БРИКС единодушно призывают разрешать споры по международным и региональным горячим точкам через диалог и консультации, отвергая односторонние санкции и угрозы применения силы. БРИКС выступает за укрепление политической координации и согласование позиций, стремясь конструктивным образом продвигать реформу существующей международной системы, привнося в систему глобального управления больше инклюзивности, справедливости и легитимности.





Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в сфере развития. В то время как некоторые страны политизируют и превращают в оружие вопросы экономики и торговли, активно практикуют "разрыв связей и цепочек" (деглобализацию), размахивают "палкой высоких тарифов" и создают искусственные барьеры для глобального экономического восстановления, страны БРИКС твердо выбирают путь быть "единомышленниками на пути развития и возрождения". Под руководством встреч лидеров и с поддержкой встреч на уровне министров, таких как Деловой форум и встреча министров торговли, механизм сотрудничества БРИКС стал практичным и устойчивым, представляющим интересы Глобального Юга, а также долгосрочной платформой для эффективного взаимодействия. Стороны, следуя тенденциям экономической глобализации, последовательно углубляют сотрудничество в таких областях, как валютно-финансовая сфера, торговля и инвестиции, энергетика и ресурсы, инфраструктура. Это демонстрирует мощную силу стран Глобального Юга в защите экономической глобализации и продвижении либерализации и упрощения процедур в сфере торговли и инвестиций.





Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в сфере управления. Суть механизма сотрудничества БРИКС заключается в том, что он преодолевает старые шаблоны управления, основанные на гегемонии, силе и привилегиях, и создает новую концепцию "широких консультаций, совместного вклада и общих выгод". Страны БРИКС выступают за разрешение проблем через диалог и консультации и совместное противодействие глобальным вызовам. В экономической сфере страны БРИКС активно заявляют о своей позиции, а в сфере политики и безопасности демонстрируют все возрастающую согласованность и влияние. Через модель сотрудничества "БРИКС+" и расширение партнерских связей механизм БРИКС способствует вовлечению большего числа стран в обсуждение и практику глобального управления, позволяя системе глобального управления более адекватно соответствовать реалиям развития международной политики и экономики.





Китай играет ключевую движущую и направляющую роль в сотрудничестве в рамках расширенного формата БРИКС. Будучи ключевым участником сотрудничества БРИКС и Глобального Юга, Китай неизменно стоит на правильной стороне истории, содействуя глобальному открытому сотрудничеству через высокий уровень открытости внешнему миру. Китай продолжает предлагать миру новые импульсы для роста и возможности через новый этап собственного развития, принося еще больше пользы народам всех стран. Китай первым выдвинул модель сотрудничества "БРИКС+", способствуя диалогу между странами БРИКС и другими развивающимися экономиками, и успешно сформировал многослойную сеть партнерских отношений, расширив рамки сотрудничества БРИКС от стран-членов до более широкого мира Глобального Юга. Китайская сторона предложила концепцию для создания "мирного БРИКС", "инновационного БРИКС", "зеленого БРИКС", "справедливого БРИКС" и "культурного БРИКС", указав направление для превращения БРИКС в главный канал сплоченности и сотрудничества Глобального Юга, а также в передовую силу в реформировании глобального управления. Выдвинутая Китаем концепция построения сообщества единой судьбы человечества и три глобальные инициативы в полной мере соответствуют духу БРИКС, предлагая системное решение для преодоления глобальных вызовов.





Углубление сотрудничества в рамках БРИКС является неизбежным выбором для Китая и Казахстана в их приверженности подлинному мультилатерализму. В этом году исполняется 80 лет Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, а также 80 лет основания ООН. Однако мир по-прежнему далек от спокойствия, геополитические конфликты вспыхивают один за другим. Поддержание послевоенного международного порядка и совместное обеспечение мира и стабильности являются общим призывом международного сообщества и общим стремлением Китая и Казахстана. Казахстан официально стал страной-партнером БРИКС. Вступление казахстанской стороны еще больше укрепит и расширит сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС, открывая новую страницу совместного развития Глобального Юга. Китайская сторона готова вместе с казахстанской стороной активно реализовать важные договоренности, достигнутые Главами двух государств, бесперебойно укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, твердо защищать международную систему с центральной ролью ООН и международный порядок, основанный на международном праве, а также решительно и недвусмысленно отстаивать общие интересы широких кругов развивающихся стран.





Китай всегда был и будет неотъемлемой частью Глобального Юга, и останется в числе развивающихся стран. Независимо от изменений в международной обстановке, изначальное стремление Китая быть вместе с Глобальным Югом остается неизменным, а его обязательство поддерживать развитие и возрождение Глобального Юга не ослабевает. Китайская сторона, используя в качестве рубежа данную встречу лидеров, продолжит придерживаться "духа БРИКС" и вместе с Казахстаном и другими партнерами БРИКС будет постоянно углублять и расширять механизм сотрудничества стран БРИКС, способствуя развитию глобального управления в более справедливом, рациональном, эффективном и упорядоченном направлении. Это позволит укрепить силы для осуществления модернизации "Глобального Юга", основанной на мирном развитии, взаимовыгодном сотрудничестве и совместном процветании, а также для продвижения построения сообщества единой судьбы человечества.