Как выступили казахстанцы в 14-й день Олимпийских игр - 2026 в Италии

Фото: НОК РК

Рассказать друзьям

Милан. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Зимних Олимпийских играх - 2026 в Италии 20 февраля казахстанские спортсмены выступили в соревнованиях по шорт-треку, конькобежному спорту и фристайл-акробатике, - На Зимних Олимпийских играх - 2026 в Италии 20 февраля казахстанские спортсмены выступили в соревнованиях по шорт-треку, конькобежному спорту и фристайл-акробатике, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.





В женском шорт-треке на дистанции 1500 метров Казахстан в четвертьфинале представляли Яна Хан и Ольга Тихонова. Для выхода в полуфинал необходимо было занять 1-3 места в своем забеге, а также сохранялся шанс пройти дальше по времени - в 1/2 финала выходили три лучшие спортсменки, показавшие четвертый результат.





Яна Хан финишировала пятой в своем четвертьфинале и завершила выступление. Ольга Тихонова была четвертой, но ее результата не хватило, чтобы преодолеть раунд.





НОК РК

Женская команда Казахстана по конькобежному спорту выступила на дистанции 1500 метров.





Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко представили сборную в этом виде программы. Лучший результат среди казахстанок показала Голубева - 1:54.86 и седьмое место. Морозова стала 12-й (1:54.86), Ильященко - 24-й (1:58.43).





НОК РК

Также завершился квалификационный раунд в мужской фристайл-акробатике. Казахстанскую сборную представляли Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Райымкулов, Роман Иванов и Асылхан Асан. Для выхода в финал необходимо было попасть в число 12 сильнейших по итогам двух квалификаций.





Лучший результат среди казахстанцев показал Роман Иванов - 105,75 балла, что позволило ему занять 13-е место в общем зачете. Шерзод Хаширбаев с 98,67 балла расположился на 16-й позиции. Асылхан Асан (93,21) стал 18-м, а Динмухаммед Райымкулов (90,50) - 19-м.





Таким образом, казахстанские спортсмены не смогли выйти в финал.