21.02.2026, 09:45 10771
Как выступили казахстанцы в 14-й день Олимпийских игр - 2026 в Италии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Зимних Олимпийских играх - 2026 в Италии 20 февраля казахстанские спортсмены выступили в соревнованиях по шорт-треку, конькобежному спорту и фристайл-акробатике, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
В женском шорт-треке на дистанции 1500 метров Казахстан в четвертьфинале представляли Яна Хан и Ольга Тихонова. Для выхода в полуфинал необходимо было занять 1-3 места в своем забеге, а также сохранялся шанс пройти дальше по времени - в 1/2 финала выходили три лучшие спортсменки, показавшие четвертый результат.
Яна Хан финишировала пятой в своем четвертьфинале и завершила выступление. Ольга Тихонова была четвертой, но ее результата не хватило, чтобы преодолеть раунд.
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту выступила на дистанции 1500 метров.
Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко представили сборную в этом виде программы. Лучший результат среди казахстанок показала Голубева - 1:54.86 и седьмое место. Морозова стала 12-й (1:54.86), Ильященко - 24-й (1:58.43).
Также завершился квалификационный раунд в мужской фристайл-акробатике. Казахстанскую сборную представляли Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Райымкулов, Роман Иванов и Асылхан Асан. Для выхода в финал необходимо было попасть в число 12 сильнейших по итогам двух квалификаций.
Лучший результат среди казахстанцев показал Роман Иванов - 105,75 балла, что позволило ему занять 13-е место в общем зачете. Шерзод Хаширбаев с 98,67 балла расположился на 16-й позиции. Асылхан Асан (93,21) стал 18-м, а Динмухаммед Райымкулов (90,50) - 19-м.
Таким образом, казахстанские спортсмены не смогли выйти в финал.
новости по теме
20.02.2026, 10:12 21021
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина установила личный рекорд и вошла в топ-10 на Олимпийских играх
Фото: Минтуризма и спорта РК, Сали Сабиров
Рассказать друзьям
Милан. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Италии на Олимпийских играх-2026 завершились соревнования по фигурному катанию среди женщин. Казахстан представляла Софья Самоделкина, сообщили в НОК РК.
После короткой программы фигуристка занимала 12-е место. В произвольной программе Самоделкина получила от судей 138.99 балла. В сумме она набрала 207.46, что стало новым личным рекордом спортсменки. Казахстанка в итоге заняла десятое место.
Золотую медаль завоевала Алиса Лью (США) - 226.79. Второе место заняла Каори Сакомото (Япония) - 224.90. На третью ступень пьедестала поднялась Ами Накаи (Япония) - 219.16.
Напомним, что у мужчин в одиночном катании казахстанец Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом.
20 февраля Казахстан будет представлен в трех видах спорта на Олимпиаде-2026.
В 14.30 начнется квалификация в мужской фристайл-акробатике, в ней выступят Роман Иванов, Асылхан Асан, Динмухаммед Раимкулов и Шерзод Хаширбаев. Вторая квалификация запланирована на 15.15, а финалы начнутся в 17.30.
В 20.30 ролйдут соревнования конькобежек на дистанции 1500 метров. Выступят Арина Ильященко, Елизавета Голубева и Надежда Морозова.
В 00.15 начнутся четвертьфинальные забеги у шорт-трекисток на дистанции 1500 метров. От Казахстана примут участие Ольга Тихонова и Яна Хан.
19.02.2026, 09:44 35711
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина выступит с произвольной программой на Олимпиаде
Фото: Минтуризма и спорта РК, Сали Сабиров
Рассказать друзьям
Милан. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина выступит с произвольной программой на Олимпийских играх - 2026.
Произвольная программа по фигурному катанию начнется в 23.00.
Как сообщалось ранее, в короткой программе Софья Самоделкина заняла 12-е место, получив от судей 68.47 балла. На первом месте Ами Накаи (Япония) - 78.71, на втором - Каори Сакамото (Япония) - 77.23, на третьем - Алиса Лю (США) - 76.59. Всего право выступить в произвольной программе получили 24 спортсменки.
Соревнования по фристайл-акробатике на Олимпийских играх, запланированные на 19 февраля, перенесены на 20 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает НОК РК.
Напомним, вчера лидер мужской команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша выступил в финале. Спортсмен поборолся за 6-10 места на дистанции 500 метров. Никиша в решающем для себя забеге показал второй результат. В итоге он занял седьмое место.
В этом же виде программы казахстанец Абзал Ажгалиев дошел до четвертьфинала.
Первое место занял канадец Стивен Дюбуа. Вторым стал Мелле ван'Т Ваут. Бронзовую медаль завоевал Цена ван'Т Ваут.
Также прошли соревнования по фристайл-акробатике. Аяна Жолдас заняла 21-е место и не вышла в финал.
У лыжниц прошел командный спринт. От Казахстана выступили Дарья Ряжко и Надежда Степашкина. В квалификации команда заняла 17-е место и не смогла попасть в финал. В командном спринте у мужчин выступили Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Они заняли 27-е место и тоже не попали в финал.
В горнолыжном спорте в слаломе среди женщин выступила Александра Скороходова. Она не смогла финишировать в первом спуске и не была допущена ко второму.
18.02.2026, 09:17 46526
Как выступили казахстанские спортсмены в 11-й день Олимпиады в Италии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля Казахстан был представлен на Олимпийских играх в двух видах спорта.
Казахстанский спортсмен Чингиз Ракпаров завершил выступление в лыжном двоеборье. По итогам прыжков с трамплина (большой трамплин) он занял 35-е место. В лыжной гонке на 10 км спортсмен стартовал именно с этой позиции и с отставанием в 4 минуты 6 секунд от лидера. В результате Ракпаров финишировал 32-м, уступив победителю 7 минут 57 секунд, сообщили в НОК РК.
Норвежец Йенс Лурос Офтебро стал двукратным олимпийским чемпионом. Йоханнес Лампартер (Австрия) занял второе место, а тройку призеров замкнул финн Илкка Херола.
В короткой программе по женскому фигурному катанию выступила Софья Самоделкина. Фигуристка за свой прокат получила от судей 68,47 балла. Этот результат позволил ей занять промежуточное 12-е место.
Итоги короткой программы (29 участниц):
1. Ами Накаи (Япония) - 78.71
2. Каори Сакамото (Япония) - 77.23
3. Алиса Лю (США) - 76.59
12-е место - Софья Самоделкина - 68,47 балла
Решающее выступление в произвольной программе состоится 19 февраля в 23.00 по времени Астаны, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
Стоит отметить, женское одиночное катание на Олимпиаде представлено Казахстаном всего во второй раз. Ранее, на Играх 2018 года в Пхёнчхане, страну представляли Айза Мамбекова и Элизабет Турсынбаева.
Соревнования по фристайл-акробатике в связи с погодными условиями были перенесены на сегодня.
18 февраля Казахстан будет представлен в четырех видах спорта.
В 13.45 - квалификация лыжного командного спринта у женщин. От Казахстана выступят Дарья Ряжко и Надежда Степашкина.
В 14.00 начнутся соревнования в горнолыжном слаломе среди женщин. От Казахстана примет участие Александра Скороходова.
Также в 14.00 запланировано начало квалификации фристайл-акробатики у женщин, в которой выступит Аяна Жолдас.
В 14.15 - квалификация лыжного командного спринта среди мужчин. Казахстан представят Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.
В 00.15 пройдут четвертьфинальные забеги шорт-трекистов на дистанции 500 метров. В них выступят Абзал Ажгалиев и Денис Никиша.
17.02.2026, 10:47 57056
Казахстан будет представлен в четырех видах спорта в 11-й день Олимпиады
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх - 2026, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В 14.00 начнутся соревнования в лыжном двоеборье (большой трамплин). От Казахстана выступит Чингиз Ракпаров.
В 14.45 - квалификация во фристайл-акробатике у женщин. В соревнованиях примет участие Аяна Жолдас.
В 17.30 - квалификация во фристайл-акробатике у мужчин. Казахстан представят - Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов и Роман Иванов.
В 19.43 - женская сборная по конькобежному спорту примет участие в командных гонках. Участие примут: Кристина Силаева, Надежда Морозова, Арина Ильященко.
В 22.45 начнутся соревнования в фигурном катании у женщин (короткая программа). Казахстан представляет Софья Самоделкина.
Напомним, вчера состоялись квалификационные забеги в шорт-треке на дистанции 500 метров среди мужчин, по итогам которых оба представителя сборной Казахстана вышли в четвертьфинал турнира.
Чемпион этапов Кубка мира и Азиатских игр Абзал Ажгалиев в своем забеге финишировал первым и напрямую пробился в четвертьфинал. В свою очередь двукратный серебряный призер чемпионатов мира, победитель Азиатских игр и знаменосец сборной на церемонии открытия Олимпиады Денис Никиша занял третье место в своем забеге и прошел дальше по времени.
Отметим, что для Ажгалиева и Никиши это уже четвертые Олимпийские игры в карьере. Решающие старты, начиная с четвертьфиналов, пройдут в ночь с 18 на 19 февраля.
16.02.2026, 09:32 72771
В каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Италии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Милан. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы выступят в трех видах спорта 16 февраля на Олимпийских играх в Италии, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В 14.00 Ростислав Хохлов примет участие в соревнованиях в горнолыжном спорте среди мужчин (слалом).
В 15.18 состоятся соревнования в шорт-треке, пройдут забеги на дистанции 500 метров у мужчин. От Казахстана выступят Абзал Ажгалиев и Денис Никиша.
В 23.00 пройдут командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, в которых выступят Илья Мизерных и Данил Васильев.
Напомним, ранее лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026.
15.02.2026, 19:30 85686
Казахстан завоевал две золотые медали этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Богота. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский спортсмен Эдуард Ким завоевал две золотые медали этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Колумбии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен завоевал золото в произвольной программе. Он набрал 195.2476 балла", - говорится в сообщении.
Также на первую ступень пьедестала поднялась женская команда Казахстана.
Ранее лидер мужской команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин вошел в топ-10 на Олимпийских играх в Италии.
15.02.2026, 12:10 92586
Олимпиада-2026: казахстанский конькобежец вошел в топ-10
Фото: Сали Сабиров/ пресс-служба НОК Казахстана
Рассказать друзьям
Милан. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер мужской команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин вошел в топ-10 на Олимпийских играх в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Кошкин представил страну на дистанции 500 метров. Спортсмен финишировал с результатом 34.56. Это позволило ему занять итоговое девятое место", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанский фигурист завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026.
15.02.2026, 11:49 89096
Казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх
Фото: Турар Казангапов/ пресс-служба НОК Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В частности, сегодня выступят:
- 14.00 (1 заезд), 17.30 (2 заезд), горнолыжный спорт, гигантский слалом (женщины), Александра Скороходова;
- 14.30, фристайл-могул, параллельный могул (мужчины), Павел Колмаков;
- 15.15, биатлон, гонка на дистанции 12,5 км (мужчины), Владислав Киреев;
- 21.03, конькобежный спорт, 500 метров (женщины), Кристина Силаева, Арина Ильященко.
Вчера в Италии в рамках зимних Олимпийских игр состоялись соревнования параллельно среди женщин. В команде Казахстана по фристайл-могулу в этом виде соревновательной программы выступили Анастасия Городко, Юлия Галышева и Аяулым Амренова. Могулистка Анастасия Городко дошла до 1/4 финала Олимпийских игр - 2026.
Также женская команда Казахстана по лыжным гонкам приняла участие в эстафете 4 по 7,5 километра. На Олимпийских играх в Италии нашу страну в этой дисциплине представили Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Надежда Степашкина и Дарья Ряжко. Казахстанские лыжницы заняли 15-е место. Представитель сборной Казахстана по гоночному спорту Ростислав Хохлов принял участи в Олимпийских играх. По итогам соревнований Ростислав Хохлов с результатом 2:47.36 занял 51-е место.
Кроме того, казахстанские биатлонистки завершили выступление на Олимпиаде.
На дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами сборные Казахстана представлены Милана Женева и Айша Ракишева.
Лучший результат в команде показала Женева - 88-е место с разногласиями промахами на огневых рубежах. Айша Ракишева финишировала 91-й, допустив пять промахов.
Также сообщается, что Казахстанские конькобежки не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр - 2026. Команду Казахстана по этой дисциплине представляют Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко. Спортсменки стартовали в первой паре. Однако по ходу дистанции произошло падение и не удалось финишировать.
Однако, лидер мужской команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин вошел в десятку лучших олимпийских игр-2026 в Италии.
Кошкин Британская страна на расстоянии 500 метров. Спортсмен финишировал с результатом 34.56. Это преимущество ему принадлежит итоговое девятое место.
Помимо этого, завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина (большой трамплин). В финальном раунде приняли участие два представителя сборной Казахстана.
Илья Мизерных вошел в десятку лучших спортсменов Милая Заняв восьмое место - 281,6 очка. Данил Васильев финишировал 27-м, набрав 235,9.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.02.2026, 10:41Токаев направил поздравления Королевству Саудовская Аравия 16.02.2026, 16:45513786Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 16.02.2026, 18:48372741Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм 16.02.2026, 18:27371091В ВКО этнокультурные объединения и молодежь поддержали проект новой Конституции 16.02.2026, 18:00364216В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана 18.02.2026, 21:41360101В Казахстане определены приоритетные направления инвестиций на 2026–2030 годы 03.02.2026, 11:541450871В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561450451Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581450021В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001449601Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021449181Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?