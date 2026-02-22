21.02.2026, 17:23 25801
Подросток осужден за ложное сообщение о теракте в Костанае
Суд Костанайской области назначил правонарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год
Костанай. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подросток привлечен к уголовной ответственности за ложное сообщение о теракте в Костанае, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции области установили несовершеннолетнего правонарушителя, который заведомо ложно сообщил о якобы готовящемся террористическом акте в одном из торговых центров в Костанае. Он привлечен к уголовной ответственности", - проинформировали в полиции.
По результатам рассмотрения дела специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области назначил правонарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля. Судебный акт не вступил в законную силу.
20.02.2026, 18:27
После смерти роженицы в Жамбылской области проверят перинатальный центр
Фото: pixabay.com
Тараз. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК в Жамбылской области сообщили о начале внеплановой проверки в отношении Жамбылского областного перинатального центра, передает корреспондент агентства.
Поводом для разбирательства послужил трагический случай смерти роженицы. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала на всех этапах. После завершения контрольных мероприятий материалы проверки будут переданы в соответствующие органы для принятия процессуального решения. Министерство здравоохранения подчеркивает свою приверженность принципам безопасности пациентов и нулевой терпимости к нарушениям медицинской этики", - проинформировали в ведомстве.
Как отметили в Минздраве, о результатах проверки общественность будет проинформирована дополнительно.
Родственники погибшей уверены, что врачи перинатального центра халатно относились к состоянию пациентки после родов, сообщает телеканал КТК.
20.02.2026, 17:10
В Кыргызстане задержаны 37 автомобилей с топливом из Казахстана
Топливо незаконно продавали на обочинах дорог
Бишкек. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане задержали водителей 37 автомобилей, которые на обочинах нелегально торговали топливом, завезенным из Казахстана, сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Кыргызстана.
Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках специального рейда задержали 37 водителей, которые устанавливали на свои автомобили дополнительные топливные баки, перевозили горючее из Казахстана в Кыргызстан и незаконно продавали его на обочинах дорог", - сказано в сообщении.
Все автомобили временно помещены на штрафстоянку, на водителей наложен штраф в размере 5500 сомов. Машины не будут возвращены владельцам до демонтажа незаконно установленных дополнительных баков.
20.02.2026, 13:45
Казахстанца приговорили к пожизненному по делу об убийстве жены и сына
Фото: Depositphotos
Костанай. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костинайской области специализированный межрайонный суд по уголовном делам приговорил жителя села Аманкарагай к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве жены и сына, сообщает пресс-служба суда.
Суд назначил подсудимому Н. наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - заявили в суде.
Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Житель села Аманкарагай подсудимый Н., находясь у себя дома в ночное время, испытывая ревность к своей супруге С. и не желая разводиться, решил выяснить с ней отношения. Вооружившись ножом, по пути в комнату супруги подсудимый Н. случайно разбудил своего несовершеннолетнего сына Д., который попытался остановить его, в результате чего Н. нанес ему несколько ударов ножом. В это время проснулась потерпевшая С., которая пыталась заступиться за сына, но в ответ подсудимый Н. нанес ей тем же ножом несколько ударов по телу. В результате полученных многочисленных ножевых ранений несовершеннолетний сын подсудимого Д. и его супруга С. скончались на месте", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что жителя Жанаозена подозревают в убийстве своей жены.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
20.02.2026, 10:30
Ущерб на 583 млн тенге: в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств
Осуждены 18 должностных лиц
Туркестан. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами отдела образования Байдибекского района. Расследование проведено департаментом АФМ по Туркестанской области, сообщили в пресс-службе АФМ.
Группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района. Сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. В платежные ведомости и расчетные листы включались данные лиц, фактически не состоявших в трудовых отношениях с образовательными учреждениями, либо указывались завышенные размеры заработной платы и надбавок", - проинформировали в ведомстве.
По данным АФМ, для создания видимости законности операций использовался пакет подложных документов: служебные записки, приказы, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени. Документы формировались задним числом либо корректировались после проведения платежей с целью приведения отчетности в формальное соответствие.
Бюджетные средства перечислялись на банковские счета подставных лиц, в том числе родственников и знакомых, после чего суммы распределялись между участниками схемы в заранее согласованных долях. В результате сумма ущерба превысила 583 млн тенге", - отметили в агентстве.
Сообщается, что в ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью.
Судом 14 виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
19.02.2026, 17:48
Объем выявленных фальшивых денег в Казахстане вырос почти вдвое
Наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5000 тенге
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за год выявили 206 поддельных денежных знаков, сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.
Национальным банком Казахстана и банками второго уровня за 2025 год было выявлено 206 поддельных денежных знаков (203 банкноты и 3 монеты) на сумму 1 122 150 тенге, что на 90,7% больше по сравнению с 2024 годом (108 фальшивых денежных знаков), сообщили в Нацбанке.
Отмечается, что наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5000 тенге - 174 штуки, что составило 84,5% от общего количества выявленных подделок. Далее идут банкноты номиналом 10 000 тенге - 22 шт. (10,7%), 2000 тенге - 6 шт. (2,9%), 20 000 тенге - 1 шт. (0,5%), остальные 1,4% приходятся на монеты.
Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального банка", - добавили в пресс-службе.
18.02.2026, 20:31
Судебного пристава в Шымкенте избили прямо в здании суда
Нарушителю назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы
Шымкент. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено дело об избиении судебного пристава, сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что гражданин Е. 26 августа 2025 года примерно в 14.30 прибыл в здание межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента вместе со своими знакомыми с целью участия в судебном заседании. Однако судебный пристав разъяснил им, что они не могут быть допущены в зал суда. Несмотря на это, свидетель М. открыл дверцу, предназначенную для людей с инвалидностью. В этот момент Е. и его знакомые незаконно и без разрешения проникли в административное здание суда. В это время находившийся при исполнении служебных обязанностей представитель власти - судебный пристав данного суда, потерпевший Б. попытался их остановить. Однако они не подчинились его законным требованиям и с целью пройти в зал судебного заседания нанесли ему удары. После этого они силой вывели потерпевшего из здания суда на прилегающую территорию и, действуя группой лиц, причинили ему телесные повреждения. В то же время подсудимый Е. отдельно вышел из здания суда и увидел, что его знакомые избивают потерпевшего. Далее он подошел к ним, увидел потерпевшего сзади и ударил его кулаком по лицу", - проинформировали в суде.
Отмечается, что при назначении наказания суд учел непризнание вины и наличие судимости. Суд признал Е. виновным и окончательно назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы.
18.02.2026, 16:14
Уголовное дело возбудили после жестокого избиения парня в Туркестанской области
Задержаны двое подозреваемых
Туркестан. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области 20-летнего парня жестоко избили после игры в кокпар. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает телеканал Almaty.tv.
Как рассказали родственники пострадавшего, на него напала группа молодых людей и продолжала наносить удары даже после того, как он потерял сознание. А потом вывезли в безлюдное место и оставили там.
Парень провел в реанимации около недели.
В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых, которые помещены под домашний арест.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Доводы родственников будут изучены и проверены. На данный момент потерпевший проходит лечение в медицинском учреждении. По итогам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции региона.
Напомним, в селе Луганск Павлодарской области 28-летнего сельчанина избили до смерти по дороге домой.
18.02.2026, 14:45
В Актюбинской области КНБ задержал сотрудника прокуратуры
Фото: Depositphotos
Актобе. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области центральный аппарат Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности совместно с департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры задержал сотрудника прокуратуры Актюбинской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В настоящее время проводятся следственные действия. Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат", - говорится в сообщении.
Ранее информация о задержании появилась в Сети. Сообщалось, что задержанный является прокурором.
На прошлой неделе в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили задержание заместителя акима Костанайской области.
