22.12.2025
Аким одного из городов в Актюбинской области совершил суицид
Начато досудебное расследование
Актобе. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Темира Актюбинской области Еркин Далмагамбетов совершил суицид, передает корреспондент агентства.
Аким города Темира Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Его тело нашли дома 20 декабря около девяти вечера. Чиновнику было 46 лет", - пишет телеграм-канал "ГосАрхив".
В департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали информацию.
Полицией по факту суицида начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Жамбылской области студента нашли повешенным в сарае.
22.12.2025
В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения, произошедшего сегодня ночью на территории Китая, сообщили в Казахстанском национальном центре данных.
22 декабря 2025 года 02.16 на территории Китая произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.23 градуса северной широты, 78.87 градуса восточной долготы. Магнитуда - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2 балла.
18.12.2025
Мост обрушился в Туркестанской области
Фото: gov.kz
Туркестан. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мост через реку Келес в Туркестанской области обрушился 17 декабря 2025 года, сообщили в акимате Келесского района.
В связи с обрушением моста через реку Келес на территории Кошкаратинского сельского округа движение транспорта на данном участке полностью приостановлено. В целях обеспечения безопасности населения и участников дорожного движения рассмотрена объездная дорога протяженностью 10-15 километров через сельские округа Алпамыс батыр и Биртилек. В настоящее время движение осуществляется через этот альтернативный маршрут", - проинформировали в районном акимате.
Установлены дорожные знаки, усилен контроль со стороны соответствующих служб.
Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться указанной объездной дорогой", - обратились в акимате к водителям.
По данным ведомства, ранее на мосту через реку Келес образовалась трещина. В связи с этим в целях обеспечения безопасности движение по мосту было приостановлено.
По предварительным данным, опасность возникла из-за многолетней эксплуатации моста и смыва днища опорных колонн. Мост находился на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.
18.12.2025
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Конаеве
Фото: акимат Конаева
Конаев. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Конаеве после повреждения сильным ветром кровли ряда зданий, сообщили в городском акимате.
В городе Конаеве в ночь с 11 на 12 декабря в результате сильного ветра (максимальный порыв ветра более 25 метров в секунду) были повреждены кровли ряда жилых домов и зданий, а также выведены из строя опоры уличного освещения. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан аким города Конаева принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. С 17 декабря официально объявлена ЧС местного масштаба", - уточнили в акимате.
За счет средств чрезвычайного резерва планируется провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах.
Отмечается, что в настоящее время ситуация в Конаеве стабильная: электроснабжение, водо- и теплоснабжение функционируют в штатном режиме.
17.12.2025
Сигнал бедствия объявил экипаж самолета Алматы - Астана из-за задымления в салоне воздушного судна Дополнено
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 17 декабря 2025 года 07.38 при выполнении регулярного пассажирского рейса КС-851 по маршруту Алматы - Астана произошло авиационное событие с воздушным судном Airbus А321N EI-KDG, находящимся в эксплуатации АО "Air Astana", сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Согласно представленной информации от главного центра планирования воздушного движения РГП "Казаэронавигация", экипаж ВС объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна. По предварительной информации, среди пассажиров и экипажа пострадавших нет. Посадка была совершена в 07.40. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алматы", - проинформировали в министерстве.
В настоящее время сотрудниками департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливаются более подробные обстоятельства указанного авиационного события.
Дополнено. 17.12.2025, 10.05.
Инцидент прокомментировали в авиакомпании Air Astana.
17 декабря самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс KC 851 по маршруту Алматы - Астана, вернулся в аэропорт вылета по решению экипажа в связи с появлением нехарактерного запаха системы кондиционирования на борту. В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение о возврате в Алматы. Посадка была выполнена в штатном режиме в 07.40 по местному времени. Вылет в Астану будет выполнен на другом воздушном судне в 10.15. По данному инциденту проводится установленная процедура технической проверки", - проинформировали в авиакомпании.
Сообщается, что пассажирам рейса были предоставлены горячие и прохладительные напитки, а также снеки.
Как сообщалось ранее, в самолете Астана - Актау загорелся рюкзак пассажира.
31 августа самолет, следовавший из Алматы в Актау, совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.
16.12.2025
В Костанае спасатели эвакуировали 20 человек из задымленной многоэтажки
Костанай. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае спасатели эвакуировали 20 человек из задымленной многоэтажки, расположенной по проспекту Кобыланды батыра, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В пятиэтажном многоквартирном жилом доме на втором этаже произошло загорание мебели и домашних вещей. Силами огнеборцев с верхних этажей по лестничному маршу эвакуированы 20 человек. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в результате происшествия пострадавших нет. Причина устанавливается.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре.
15.12.2025
Четыре человека погибли из-за непогоды в ЗКО
Уральск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области четыре человека погибли из-за сильных морозов и метели, сообщили в департаменте полиции региона.
В ходе поисковых мероприятий по пяти лицам: один человек найден живым и доставлен в медицинское учреждение, по остальным установлены трагические исходы", - сообщили в полиции.
По данным СМИ, все пропавшие погибли от переохлаждения.
Как отметили в ДП, в период с 13 по 14 декабря в связи с ухудшением погодных условий на территории южных районов области (Жангалинский, Бокейординский, Жанибекский и Казталовский районы) было временно перекрыто движение на 10 автодорогах. На двух направлениях были введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта.
Также в Жанибекском районе зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, пострадавшим оказана помощь. Водитель трактора и пассажир, заблудившиеся в пути, найдены. В настоящее время все ограничения движения сняты.
14.12.2025
Непогода в Атырауской области повредила кровли зданий и вызвала отключения электроэнергии
Атырау. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области непогода повредила кровли и фасады ряда зданий и вызвала временные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба акимата региона.
По районам области зафиксированы повреждения объектов. В Индерском районе пострадали кровли 6 объектов, к восстановительным работам электроснабжения привлечены 7 бригад и 8 единиц техники. В Макатском районе повреждена кровля школы, для восстановления электроснабжения задействованы 6 аварийных бригад. В Махамбетском районе пострадали два объекта - повреждены кровли районной поликлиники и 60-квартирного жилого дома, работают 5 бригад. В Курмангазинском районе зафиксированы повреждения школы, дома культуры, амбулатории и спортивного зала. В городе Атырау повреждены кровли и фасады 7 объектов. В Исатайском и Кызылкогинском районах обстановка остается стабильной, значительных повреждений не зафиксировано", - заявили в пресс-службе.⠀
В ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды аким Атырауской области Серик Шапкенов поручил в кратчайшие сроки обеспечить изоляцию пострадавших объектова, а также взять на особый контроль своевременный сбор и демонтаж поврежденных кровель.
Кроме того, администраторам пострадавших объектов и профильным управлениям поручено в кратчайшие сроки подготовить предварительные расчеты по восстановлению поврежденных соцобъектов, предусмотреть выделение необходимых средств из резервного фонда для реализации восстановительных работ, а по объектам, по которым не истек гарантийный срок, обеспечить проведение ремонта в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.
Также в регионе произошли временные отключения электроэнергии.
По информации ТОО "Атырау Жарык", по области зарегистрировано 105 отключений, основные причины - обрывы проводов и захлесты линий. Для восстановления задействованы 40 бригад, из них 11 - в городе Атырау. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. 85% работ завершено", - заверили в пресс-службе.
Аким области поручил усилить работу диспетчерских служб и обеспечить своевременное информирование жителей о сроках восстановительных работ. Также дано поручение усилить разъяснительную работу среди населения, обеспечить контроль за соблюдением ограничений движения на закрытых автодорогах, организовать горячее питание для водителей и пассажиров, временно находящихся на трассах.
В целях обеспечения безопасности детей объекты образования необходимо перевести на онлайн-обучение до полной стабилизации погодной обстановки. Кроме того, следует обеспечить постоянный мониторинг зданий и сооружений, где возможны повреждения из-за усиления ветра. Руководителям организаций организовать круглосуточное дежурство на местах", - подчеркнул аким области.
Ранее сообщалось, что рейсы из городов Актау и Атырау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий.
14.12.2025
Рейсы из Актау и Атырау задерживаются из-за непогоды
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рейсы из городов Актау и Атырау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana.
Рейсы из и в Актау и Атырау задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов в Актау и Атырау. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте или в мобильном приложении перед выездом в аэропорт", - говорится в сообщении.
Также в Мангистауской области временно ограничено движение по одной из ключевых трасс, пишет Lada.kz.
По информации областного филиала АО "НК "Казавтожол", сегодня, 14 декабря, в 01.30 была закрыта автодорога Бейнеу - граница Атырауской области, протяженностью 123 километра. Как пояснили специалисты, ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями в соседнем регионе.
Напомним, в конце ноября Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК объявил о возможных изменениях и задержках рейсов в связи с обязательным немедленным обновлением программного обеспечения на самолетах Airbus.
