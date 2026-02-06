Токаев поздравил Алиева и Пашиняна с присуждением им премии имени шейха Заида "За человеческое братство"

Фото: Акорда

Абу-Даби. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил видеообращение участникам церемонии вручения премии имени шейха Заида "За человеческое братство" в Абу-Даби. В видеообращении он поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с присуждением им премии, сообщила пресс-служба Акорды.









Президент Казахстана отметил, что эта награда служит признанием их мудрого руководства.





Прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, знаменует собой поворотный этап в истории. Данный шаг демонстрирует, что даже многолетние конфликты могут быть разрешены посредством диалога, ответственности и сдержанности. В эпоху нарастающей конфронтации и углубляющихся разделительных линий этот опыт показывает, что примирение - это не проявление слабости, а свидетельство силы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В обращении подчеркивается, что Казахстан высоко ценит доверие, оказанное нашему государству, включая решение о проведении одного из ключевых этапов мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы.





Данный факт отражает нашу общую убежденность в том, что альтернативы конструктивному диалогу как инструменту устойчивого развития не существует. Казахстан последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира, доверия и сотрудничества на Евразийском пространстве и за его пределами", - заявил президент.





Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль премии в деле укрепления идей мира и выразил признательность президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за его неизменную приверженность продвижению данных ценностей.





В этой награде нашло воплощение непреходящее наследие шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна, основанное на идеалах толерантности, взаимного уважения и мирного сосуществования. Эти принципы находят реальное отражение в конкретных политических результатах. Установление мира и сотрудничества между Азербайджаном и Арменией наполнило это наследие новым содержанием и продемонстрировало его актуальность далеко за пределами региона, а также укрепило веру в дипломатию как действенный инструмент международных отношений", - подчеркнул глава государства.





По мнению президента Казахстана, твердая приверженность лидеров Азербайджана и Армении достижению мира подарила надежду миллионам людей и стала четким сигналом мировому сообществу, что добрососедские отношения и стабильность являются безусловными приоритетами глобальной повестки.





Премия имени шейха Заида "За человеческое братство" - это независимая международная награда, учрежденная в 2019 году с целью поощрения за значительный вклад в укрепление мира, взаимопонимания, солидарности и сосуществования между народами и культурами.





В разные годы ее лауреатами становились папа римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, основательница ассоциации IMAD и активистка по борьбе с экстремизмом Латифа Ибн Зиатен, король Иордании Абдалла II, королева Рания и другие.