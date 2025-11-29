28.11.2025, 08:38 9241
Смог в Алматы: в акимате прокомментировали экологическую ситуацию
Рассказать друзьям
Алматы. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы все чаще поднимают вопрос экологической обстановки в городе и призывают власти решить проблему. В соцсетях алматинцы регулярно делятся снимками и видео, на которых город покрыт темной пеленой смога. В акимате южной столицы прокомментировали ситуацию.
Наблюдаемые в настоящее время смоговые явления связаны как с неблагоприятными метеорологическими явлениями, так и с антропогенной деятельностью. К таким неблагоприятным условиям относится инверсия, представляющая собой задерживающий слой теплого воздуха, который препятствует рассеиванию примесей по вертикали. В условиях безветрия, более высокой температуры воздуха в ноябре, чем в среднем за многолетний период наблюдений, отсутствия осадков и активного отопительного сезона происходит накопление загрязняющих веществ в воздушном бассейне", - проинформировали в управлении экологии и окружающей среды Алматы.
По данным ведомства, источниками выбросов являются частный сектор, промышленные объекты и порядка миллиона автомобилей, эксплуатируемых на территории города.
Сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автомобильный транспорт (до 60% выбросов в атмосферу, остальное приходится на промышленные предприятия, частный сектор и бани, использующие твердое топливо), что требует необходимости принятия конкретных мер по снижению его влияния на экологию города", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в этом направлении акиматом Алматы разработан проект правил охраны атмосферного воздуха.
Правилами устанавливаются некоторые ограничения на эксплуатацию автомобилей в зоне с низкими выбросами, экологическое регулирования деятельности предприятий третьей категории и будут внедрены другие нормы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - заверили в ведомстве.
Кроме того, в управлении призвали доверять официальным данным о качестве воздуха в Алматы, которые предоставляет только Казгидромет.
Оценка состояния атмосферного воздуха в Алматы проводится исключительно по данным постов наблюдений РГП "Казгидромет". Приборы службы сертифицированы, внесены в государственный реестр и прошли обязательную поверку. В городе установлены 16 стационарных постов наблюдения, по информации с которых формируются показатели качества воздуха в соответствии с действующими гигиеническими нормативами. При этом данные, распространяемые различными частными и некалиброванными источниками, не являются официальными. Используемые ими датчики не имеют действующих сертификатов, не прошли поверку и не включены в государственный реестр средств измерений, поэтому сведения, полученные с таких устройств, не могут применяться в качестве достоверных", - сообщили в ведомстве.
По данным Казгидромета, за 24-25 ноября высоких (свыше 10 ПДК) и экстремально высоких уровней (свыше 50 ПДК) загрязнения не зафиксировано. На отдельных постах наблюдались разовые превышения по ряду веществ в пределах 1,0-2,1 ПДК, добавили в управлении.
Ранее на брифинге в РСК заместитель акима города Бейбут Шаханов рассказал, какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы.
новости по теме
27.11.2025, 10:52 16841
Какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы приступили к масштабной корректировке генерального плана. Обновленную градостроительную концепцию, ориентированную на экологическую безопасность, устойчивое развитие и сохранение уникального природного ландшафта, представил на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима города Бейбут Шаханов.
Корректировка генплана - это стратегический шаг, который отражает динамику развития города и его новые вызовы. Мы создаем безопасный, экологичный и удобный мегаполис, где каждый район будет самодостаточным", - сказал Бейбут Шаханов.
По его словам, особое внимание уделяется вопросам сохранения природных территорий и ограничению застройки предгорной части - вопросам, которые в последние годы вызывают серьезный общественный резонанс.
Запрет на застройку в предгорьях
Одним из центральных пунктов корректировки генплана стал полный запрет на строительство многоквартирных жилых домов и точечную застройку в верхней части города. Исключение составляют только объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренные документом.
Алматы располагается в уникальных природно-климатических условиях. Любое вмешательство в предгорные территории влияет на экологическую и геологическую стабильность. Поэтому сохранение горной зоны - приоритет", - подчеркнул Шаханов.
Он отметил, что после присоединения земель Алматинской области в горной зоне появились 29 новых микрорайонов с населением свыше 171 тысячи человек. Однако развитие этих территорий происходило без опережающей инфраструктуры, что привело к накоплению проблем в транспортной, социальной и инженерной сферах. Прежние меры ограничения по этажности, запрет на срез склонов и строительство на уклонах свыше 15 градусов лишь частично сдерживали нагрузку.
Решением маслихата города от 29 октября 2025 года был введен полный запрет на:
- строительство МЖД в горной и предгорной зоне;
- уплотняющую (точечную) застройку;
- строительство бизнес-центров и офисов.
При этом ранее выданные разрешительные документы сохраняют силу и будут реализованы в установленном порядке", - уточнил замакима.
Новая транспортная структура: метро, ЛРТ и полицентры
Обновленный генплан предусматривает формирование единой многоуровневой транспортной системы.
Особое внимание - развитию скоростного и среднескоростного транспорта.
Основные решения:
- Метро- основной высокоскоростной каркас города.
- ЛРТ - среднескоростная сеть, обеспечивающая связность районов.
- Интеграция метро, ЛРТ, железнодорожных узлов и аэропорта.
- Связка транспортной системы с БАКАД и агломерацией.
- Создание сети ТПУ - "Восточный", "Западный" и "Северный" станут стратегическими пересадочными центрами и драйверами развития новых деловых кластеров.
Зеленый каркас города: Алматы увеличит рекреации на 1100 га
Сегодня площадь рекреационных зон составляет 1215 гектаров при нормативе 2315 гектаров, городу не хватает более тысячи гектаров зеленых территорий. Основной дефицит наблюдается в юго-западных и западных районах.
До 2030 года генплан предусматривает создание новых парков и скверов, полностью ликвидируя дефицит, а к 2040 году формирование профицита зеленых зон более чем на 500 гектаров.
Одновременно город планирует поэтапный вынос промышленных предприятий в индустриальные зоны.
Полицентричная модель: Алматы и Алатау - "два ядра" будущей агломерации
Корректировка генплана закрепляет переход Алматы к полицентричной модели развития. Это позволит снизить маятниковую миграцию и создать точки притяжения по всему городу.
Выделяются несколько крупных полицентров:
- "Восточные ворота"
- Территория Талгарского и Кульджинского трактов
- Логистика, деловые функции
- Развитие MICE-туризма
- Транспортный узел рядом с аэропортом
- "Запад"
- Экологичные производства
- Индустриальная зона Алматы
- Трансформация старых промзон в эко-индустриальные парки
Генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов рассказал, какие меры в генеральном плане предусмотрены для улучшения атмосферного воздуха в городе.
Он отметил, что в городе проведены комплексные исследования циркуляции ветровых потоков, формирующихся в горной зоне и влияющих на микроклимат города.
Согласно полученным данным, для региона характерны преобладающие направления ветра: север - северо-восток, юго-запад и юг. Именно эти направления наиболее выражены в зимний период, когда наблюдается минимальная ветровая активность. На основании выявленных закономерностей в генеральном плане предусмотрен ряд градостроительных решений, направленных на повышение уровня естественной вентиляции городской среды", - сказал Асхат Садуов.
Среди них:
- Ориентация улично-дорожной сети и городских кварталов в соответствии с направлениями основных ветров для усиления естественного продува территории.
- Ограничение хаотичной высотной застройки в верхней и центральной частях города, где формируются ключевые нисходящие и восходящие потоки воздуха, необходимые для вентиляции нижних районов.
- Сокращение избыточного уплотнения кварталов, поскольку чрезмерная плотность застройки значительно снижает скорость рассеивания вредных примесей.
- Формирование объемно-пространственной структуры зданий, обеспечивающей свободное прохождение воздушных масс и не препятствующей продуванию городских пространств.
- Разработка архитектурных решений, позволяющих направлять воздушные потоки вдоль улиц и через кварталы в соответствии с природной розой ветров.
Реализация этих мероприятий позволит существенно повысить продуваемость города, улучшить качество воздуха и создать более комфортные условия для жителей", - отметил спикер.
Общественные слушания по проекту обновленного генерального плана города пройдут с 24 по 26 декабря текущего года.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
25.11.2025, 10:54 34746
В Казахстане ежегодно образуется около 4,5 млн тонн коммунальных отходов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на заседании правительства.
В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО, однако доля переработки остается на уровне 25-26%. Пищевые отходы в зависимости от региона составляют до 30-40% массы ТБО. Строительные отходы, несмотря на установленный законодательный запрет на их захоронение, продолжают попадать на полигоны и увеличивают количество стихийных свалок", - сказал Жомарт Алиев.
По его словам, рост экономики, урбанизация, изменение потребительских привычек и увеличение объемов строительства привели к увеличению образования отходов всех категорий. Основная доля приходится на промышленные отходы: ежегодно образуются сотни миллионов тонн вскрышных пород, хвостов и техногенных минеральных образований.
Таким образом сфера управления отходами сталкивается с комплексом взаимосвязанных экологических, экономических и институциональных вызовов. В этой связи разработана Концепция по управлению всеми видами отходов c привлечением всех заинтересованных сторон, которая направлена на системное решение накопившихся проблем", - сказал Жомарт Алиев.
Напомним, концепция включает меры по управлению всеми видами отходов на 2026-2030 годы. В результате планируется достичь 100-процентную инвентаризацию всех видов отходов, за исключением радиоактивных, увеличить на 10% объем промышленных отходов, вовлеченных во вторичный оборот, а также снизить объем коммунальных отходов, направляемых на полигоны, не менее чем на 10%.
25.11.2025, 10:35 35576
В Казахстане проведут разовую легализацию отходов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы в Казахстане планируют провести разовую легализацию отходов. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев.
Он отметил, что в рамках документа предусмотрена: полная инвентаризация всех видов отходов и обновление государственного кадастра; обязательная регистрация всех образователей отходов в информационной системе; цифровизация отрасли с внедрением искусственного интеллекта.
Еще одной важной мерой является разовая легализация отходов, которая позволит собственникам отходов без последствий задекларировать фактически накопленные объемы, не зафиксированные в отчетах. В результате мы получим реальную картину всех отходов для последующего определения полезного компонентного состава и вовлечения во вторичный оборот", - подчеркнул Жомарт Алиев.
Также для формирования единой нормативно-правовой структуры в концепции предусмотрены:
- унификация законодательства по видам отходов, предусматривающая исключение противоречий и дублирования;
- четкое закрепление полномочий и ответственности, в том числе усиление ответственности собственников отходов за не переработку и рекультивацию;
- совершенствование порядка управления промышленными, коммунальными, строительными, сельскохозяйственными и медицинскими отходами.
Ожидается, что такая структура упростит исполнение требований и сделает регулирование прозрачным для всех участников.
Кроме того, для создания экономических стимулов в рамках концепции предлагается:
- финансирование строительства современных полигонов ТБО за счет утилизационных платежей по аналогии с проектами по переработке отходов;
- пересмотр тарифов: индексация каждые 3 года и переход к экономически обоснованной модели;
- разработка налоговых льгот и субсидии;
- совершенствование системы РОП.
Отдельным направлением концепции является формирование ответственного поведения в области управления отходами у населения и бизнеса через повышение экологической культуры и информированности.
В проекте концепции предусмотрены ключевые целевые индикаторы, отражающие переход к системному управлению отходами:
- 100% инвентаризация всех видов отходов, за исключением радиоактивных;
- увеличение объема промышленных отходов, вовлеченных во вторичный оборот на 10%;
- снижение объема коммунальных отходов, направляемых на полигоны не менее чем на 10%.
18.11.2025, 16:40 76916
Активисты опасаются, что территории близ рощи Баума застроят элитными ЖК после ее благоустройства
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прилегающие к роще Баума территории после ее благоустройства могут застроить элитными жилыми комплексами, а сама роща из природного памятника превратится в городской парк. Такие предположения в ходе пресс-конференции в Алматы высказали активисты и общественники, выступающие против благоустройства рощи.
По мнению экоактивистов, такие территории, как роща Баума, особенно привлекательны для строительных компаний и "становятся маркетинговым активом для будущих ЖК".
Параллельно с благоустройством на прилегающих участках ожидается снос старого частного сектора (…) Наличие поблизости благоустроенного парка повышает ценность будущей недвижимости, позволяя позиционировать ее как экологичную и комфортную для жизни", - отметила в ходе пресс-конференции экоактивистка Салтанат Ташимова.
По ее мнению, в результате проведения благоустройства роща Баума, которая имеет статус государственного природного памятника с заповедным режимом охраны, превратится в городской парк.
Через риторику "благоустройства" формируется новое восприятие территории - как зоны отдыха, то есть фактически городского парка. Юридически статус не меняется, но восприятие и практика использования трансформируются. Это классический "мягкий" способ размывания охранного режима без официального пересмотра", - убеждена гражданская активистка.
Эксперт подчеркнула, что настоящая цель заповедного режима - это сохранение природной среды и ограничение административного вмешательства.
Однако при переводе территории в категорию "городская зона отдыха" фокус смещается с сохранения природы на создание инфраструктуры: дорожек, точек питания, освещения, малых архитектурных форм. Это меняет саму идеологию охраны: природа отходит на второй план, а приоритет получает "комфортная среда", под которую неизбежно адаптируется ландшафт. Так начинается постепенная "урбанизация" природного объекта", - пояснила Ташимова.
Она также обратила внимание, что у проекта разные названия.
На общественных слушаниях на разрешительных документах было указано "Восстановление территории Роща Баума"; в ответах на заявления и жалобы в СМИ - "Капитальный ремонт и восстановление территории Рощи имени Баума"; на паспорте объекта - "Благоустройство рощи Баума", заключение государственной экологической экспертизы выдано на проект по сохранению и восстановлению государственного памятника природы "Роща Баума". Разночтения в названии одного и того же проекта свидетельствуют о системной непрозрачности и попытке подмены понятий. Каждое из этих названий относится к разным видам работ в правовом поле и предполагает разные требования к экспертизе, разрешениям и уровню вмешательства в природную территорию. Такая хаотичная смена формулировок позволяет обходить ограничения, предусмотренные для государственных памятников природы, и создает впечатление целенаправленного ухода от ответственности. Это ставит под сомнение законность всего проекта и указывает на возможные манипуляции с документацией для придания работам видимости соответствия законодательству", - подчеркнула Ташимова.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
14.11.2025, 16:39 107461
В Казахстане свыше 160 чиновников наказали за нарушения экологического законодательства
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане к административной ответственности привлечены 165 должностных лиц на более чем 12,3 млн тенге за нарушения требований экологического законодательства, сообщил в ходе вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев в мажилисе.
Сотрудниками правоохранительной службы за нарушение правил благоустройства наложено штрафов на общую сумму более 5,2 млрд тенге, взыскано более 2,8 млрд тенге", - уточнил вице-министр.
В целом, отметил он, в Казахстане ежегодно образуется свыше 4,5 млн тонн коммунальных отходов, при этом уровень переработки по итогам III квартала 2025 года составил 27% при плане 30%. Космическим мониторингом выявлено 3834 несанкционированные свалки, из которых ликвидировано 75%.
В стране функционирует около 3000 полигонов, из которых более 80% не соответствуют экологическим требованиям. Основные проблемы: отсутствие гидроизоляции, систем сбора фильтрата и свалочного газа, устаревшая инфраструктура, нехватка финансирования и отсутствие раздельного сбора", - уточнил спикер.
По его словам, содержание полигонов сегодня финансируется исключительно за счет тарифа от населения.
В целях решения дефицита финансирования подготовлен проект постановления правительства о строительстве новых полигонов за счет средств утилизационного платежа. Планируемый объем финансирования около 53 млрд тенге. Министерством подготовлены поправки в Экологический кодекс для упрощения требований к сельским полигонам, документ находится на рассмотрении в мажилисе", - сообщил вице-министр.
Ранее порядка 2,5 тыс. тонн мусора вывезли с нелегальных свалок в Астане.
13.11.2025, 13:55 118816
Города с самым грязным воздухом назвали в Казахстане
Фото: Еnergyprom
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Казахстане показали очень высокий уровень загрязнения в 6 из 70 населенных пунктов. В их числе: Караганда, Сатпаев, Актобе, Кульсары и Астана, а также поселок Шубарши, сообщает Energyprom.
Еще 11 населенных пунктов вошли в категорию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха: города Алматы, Атырау, Темиртау, Петропавловск, Талгар, Павлодар, Костанай, Абай, Туркестан, а также село Жанбай и поселок Кызылсай. К категории повышенного уровня загрязнения воздуха были отнесены 19 городов и 4 поселка, а к категории низкого уровня загрязнения - 16 городов, 8 поселков и 6 сел", - пишет источник.
Исследователи отмечают: за последние пять лет, с 2021 по 2025 год, стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен сразу в 7 городах - Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Темиртау, Петропавловске и Астане.
При этом в Атырау и Петропавловске основным загрязняющим веществом является только сероводород, в Актобе - диоксид азота и сероводород, а в Темиртау - оксид углерода, диоксид азота, сероводород и фенол. В Алматы, Караганде и Астане наблюдается широкий спектр загрязняющих веществ: взвешенные частицы (пыль, РМ2.5 и РМ10), оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород; в Алматы дополнительно отмечается содержание в атмосферном воздухе диоксида серы и фенола", - говорится в исследовании.
За 2024 год объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Казахстане составил 2,3 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн пришлось на газообразные и жидкие вещества, в том числе сернистый ангидрид (785,5 тыс. тонн), окись углерода (432,4 тыс. тонн) и окись азота (307,5 тыс. тонн).
Наибольший объем выбросов наблюдался в Павлодарской области: 687,8 тыс. тонн. Следом идут Карагандинская (445,3 тыс. тонн), Атырауская (152,8 тыс. тонн), Актюбинская (124 тыс. тонн), Костанайская (111,6 тыс. тонн) и Мангистауская (105,6 тыс. тонн) области. На эти шесть регионов суммарно пришлись две трети всего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Если брать ситуацию в мире, в 2024 году глобальные выбросы парниковых газов достигли 53,2 млрд тонн CO2-эквивалента - на 1,3% больше, чем годом ранее. С 2020-го прирост составил 8,7%, а с 2015 года - 9,8%.
Основные доли глобальных выбросов пришлись на Китай (29,2%), США (11,1%) и Индию (8,2%). В пятерку крупнейших эмитентов парниковых газов также вошли Россия (4,8%) и Индонезия (2,5%).
Пять стран Центральной Азии суммарно дали лишь 1,4% от всего глобального объема выбросов. При этом наибольшие доли среди них пришлись на Казахстан и Узбекистан: 0,6% и 0,4% соответственно. Следом идет Туркменистан: 0,2%. На Кыргызстан и Таджикистан пришлось лишь по 0,04%.
Таким образом, РК продолжает оставаться страной с относительно небольшой долей выбросов парниковых газов, однако уровень загрязнения воздуха в отдельных городах страны стабильно высок, что требует усиления контроля за промышленными источниками и мониторинга качества атмосферного воздуха.
Ранее сообщалось, что более полумиллиона жителей Караганды дышат загрязненным воздухом.
В 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Кроме того, недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
13.11.2025, 10:25 122016
В центре Алматы забетонировали деревья Дополнено
Фото: threads.com/@emildosov
Рассказать друзьям
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях алматинцы вновь забили тревогу по поводу зеленых насаждений. Один из жителей мегаполиса поделился фотографиями, на которых запечатлены деревья на проспекте Сейфуллина, замурованные в бетон.
Несколько лет просил озеленить проредевшие полосы улицы Сейфуллина. Каждый год на ней исчезают десятки деревьев, а новые не сажали со времен Тасмагамбетова. Кажется, акимат наконец нашел решение, чтобы я перестал писать обращения: нет зеленых зон - нет проблемы", - написал пользователь в Сети.
Редакция информагентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в акимат Алматы.
Дополнено 13.11.2025, 14.55
В акимате города на запрос редакции сообщили, что по проспекту Сейфуллина на участке между проспектом Абая и проспектом Райымбека ведутся работы по обустройству буферной зоны.
Что касается бетонирования откосов на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой сообщаем, что в связи с расположением увеселительных заведений на данном участке и большим количеством людей (вытаптывают и т.д.) подрядной организацией проведены работы по бетонированию данного участка. Однако организацию приствольных лунок не успели произвести", - пояснили в ведомстве.
В акимате заверили, что в отношении руководства подрядной организации выписаны административные штрафы, а также проведен демонтаж бетонной отмостки.
Дополнительно на данном участке до 20 ноября будут посажены многолетние кустарники.
К сожалению, что это не единичный случай варварского отношения к зеленым насаждениям в городе. В СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
11.11.2025, 13:33 130541
Молодые деревья вырубили на центральной площади в Атырау
В акимате пояснили, что изначально деревья были посажены с нарушением
Рассказать друзьям
Атырау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей и общественников Атырау возмутила вырубка молодых деревьев на центральной площади, которую провели местные власти, сообщает "Седьмой канал".
Вырубку деревьев атыраусцы расценили как нанесение вреда природе, поскольку город отличается не самой лучшей экологией. Однако в акимате свой поступок объяснили тем, что посадка саженцев была проведена с нарушениями и деревья решили пересадить в другое место.
На данный момент на площади Исатая Махамбета высажено двести хвойных елей. Все они посажены при поддержке спонсоров с соблюдением симметрии и эстетических требований - стоят ровно и аккуратно. Раньше здесь росли 30 деревьев, высаженных беспорядочно. Их не спиливали - а выкопали с корнями и пересадили на территорию коммунального предприятия сельских округов", - прокомментировал пресс-секретарь акимата Атырау Гасырбек Толеген.
Однако общественники не согласны с данным решением местных властей.
На это были потрачены бюджетные средства, и за каждую трату должен быть спрос. Я намерен направить обращение и письмо акиму города, потому что это вопрос, находящийся в его компетенции. Мы все знаем, что экологическая ситуация у нас и так тяжелая", - сказал активист Ерлан Кумыскалиев.
Напомним, саженцы деревьев ежегодно десятками гибнут в Алматы. Однако власти утверждают, что за два последних года в Алматы высажено свыше миллиона деревьев и кустарников, а уровень приживаемости саженцев вырос с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.11.2025, 12:00Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18% 28.11.2025, 12:1666281Пожар в Гонконге: есть ли среди пострадавших казахстанцы 28.11.2025, 13:0063921Прогноз инфляции на 2025-2026 годы пересмотрели в Нацбанке 28.11.2025, 14:2261381В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - Токаев 28.11.2025, 14:4656561Порядка 600 млрд тенге выделят на развитие сельского предпринимательства до 2029 года 24.11.2025, 15:50416976Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 24.11.2025, 17:29408791Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 22.11.2025, 20:16403841Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО 24.11.2025, 15:28382116На портале eGov появился новый метод авторизации для пользователей вне зоны действия мобильной сети 24.11.2025, 13:57Запугивание людей, дискредитация госорганов: в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в Сети364016Запугивание людей, дискредитация госорганов: в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в Сети 11.11.2025, 15:05428946Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 24.11.2025, 15:50416976Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 24.11.2025, 17:29408791Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 22.11.2025, 20:16403841Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО 14.11.2025, 14:07398981В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?