23.05.2025, 14:26 4096
Как изменилось экологическое состояние воздуха в Казахстане за последние 20 лет
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В 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Чем выше индекс, тем более высокий уровень экологического загрязнения наблюдается в стране. Архивные данные сервиса позволяют отследить этот индикатор как минимум с 2013 года. С того времени положение Казахстана изменилось незначительно. В 2013-м РК так же относилась к числу 30 самых экологически грязных стран, но с индексом 79,6, сообщает ranking.kz.
Ближайшие соседи Казахстана, вошедшие в рейтинг, - Россия и Узбекистан. Индекс загрязненности в городах этих стран в 2025 году был ниже, чем у РК: 59 и 54 соответственно. Лидерами рейтинга, то есть самыми чистыми государствами, стали европейские Финляндия, Исландия, Эстония и Швеция. В числе аутсайдеров оказались бедные страны Африки.
Как обстоят дела с экологическим состоянием воздуха в казахстанских городах? Из 70 населенных пунктов, в которых специалисты РГП "Казгидромет" в прошлом году делали замеры уровня загрязненности, лишь 23 можно отнести к экологически чистым. Среди них только четыре областных центра, остальные - малые города и села. В оставшихся 47 населенных пунктах, где проводились замеры, был зафиксирован повышенный, высокий или очень высокий уровень загрязнения атмосферы. Хуже всего ситуация обстояла в обеих столицах, а также в Караганде и Усть-Каменогорске: эти города регулярно занимают аутсайдерские позиции в списке самых экологически грязных населенных пунктов страны.
Как изменилась ситуация в этих городах за последние 20 лет? В Караганде в 2005-м ИЗА составлял 13,9 и был на границе между высоким и очень высоким уровнем, а в 2023 году достиг отметки в 16, то есть уровень загрязненности стал очень высоким. В Астане все однозначно стало намного хуже. В 2005-м столица еще относилась к числу "зеленых" городов с ИЗА 3,7, а в 2023 году она уже была в оранжевой зоне с показателем 7. Алматы же за эти годы перешел из категории городов с очень высоким уровнем загрязненности в разряд населенных пунктов с повышенной загрязненностью.
Открытием в плане динамики показателей можно считать разве что ситуацию в Усть-Каменогорске, где с 2005 по 2023 год индекс уменьшился с 8,7 до 4,8. Стали ли устькаменогорцы дышать свободнее? Объективно ситуация в этом промышленном городе в конце ноября прошлого года ухудшилась настолько, что впервые в истории РК школьников перевели на дистанционный режим учебы из-за смога, а сенаторы предложили признать город зоной экологического бедствия. В своем запросе правительству депутаты сената сообщили, что в областном центре ВКО растет заболеваемость раком легких и кожи. Это ли не показатель ухудшения экологической обстановки? Сенаторы Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов предложили создать правительственную комиссию по контролю за экологическим состоянием города. Однако премьер-министр в ответ лишь написал, что "с учетом проводимой работы в регионе создание комиссии представляется нецелесообразным".
В целом ситуация с выбросами загрязняющих веществ в Казахстане за последние годы действительно менялась. Наблюдались и достижения, и стагнация. Сначала о хорошем. По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, общий объем выбросов твердых, жидких и газообразных загрязняющих веществ с 2005 по 2023 год сократился с 3 млн до 2,3 млн тонн в год, то есть на 24%. Вместе с тем эмиссии парниковых газов в РК, напротив, значительно увеличились: с 233,8 млн до 340 млн тонн по итогам 2023 года. Рост - более чем на 45%. Это информация из отчетов международной базы данных OurWorldinData.
Объем выбросов парниковых газов - крайне важный экологический индикатор, ведь в 2016 году Казахстан присоединился к всемирной инициативе по декарбонизации и подписал Парижское соглашение. Этот международный договор обязывает страны-участники постепенно уменьшать объемы выбросов парниковых газов. С 2019 года РК действительно начала сокращать эмиссии СО2 и других видов парниковых газов, однако о пока страна не вернулась к показателям 2005 года.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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01.05.2025, 10:50 149191
Что ждет казахстанцев в мае
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники
Май порадует казахстанцев дополнительными выходными днями в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы. Всего казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.
1 мая, четверг, является выходным днем в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана.
7 мая - День защитника Отечества - праздничный день выпадет на среду.
9 мая - День Победы - праздничный день выпадает на пятницу.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В Астане в честь праздника состоится военный парад, посвященный 80-летию Победы.
В Алматы пройдет акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"). 9 мая в 10.00 участники акции выйдут от Центрального парка на улице Гоголя, дойдут до улицы Зенкова, а затем войдут в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Там они возложат цветы к Вечному огню.
В Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 млн человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тыс. человек. Во время Второй мировой войны без вести пропало более 271 тыс. казахстанцев.
График работы ЦОНов и спецЦОНов на майские праздники
Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая. Субботние дни, 3 и 10 мая, будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
ЦОНы будут обслуживать посетителей до 13.00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12.00, выдача документов - до 13.00.
С 1 мая меняется порядок работы мобильных бригад скорой медицинской помощи
В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, вызовы 4-й категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.
Что изменится с 1 мая:
● мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8.00 до 20.00;
● вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
● после 20.00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.
При этом в Минздраве отметили, что механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.
Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей, проинформировали в министерстве.
Новые авиасообщения
Авиакомпания "SCAT" планирует открыть следующие новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:
- с 27 мая:
- Шымкент - Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
- Шымкент - Мюнхен (Германия), 3 рейса;
- с 28 мая:
- Шымкент - Сиань (Китай), 2 рейса;
- с 29 мая:
- Шымкент - Каир (Египет), 2 рейса;
- Шымкент - Шанхай (Китай), 2 рейса;
- Шымкент - Сеул (Корея), 2 рейса;
- с 30 мая:
- Шымкент - Урумчи (Китай), 2 рейса.
Авиакомпания "Эйр Астана" также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:
- с 14 мая Астана - Дананг (Вьетнам), 2 рейса;
- с 27 мая Атырау - Тбилиси (Грузия), 3 рейса;
- с 28 мая Алматы - Ош (Кыргызстан), 4 рейса;
- с 31 мая Атырау - Баку (Азербайджан), 3 рейса.
Авиакомпания Qazaq Air с 1 мая открывает новый международный авиамаршрут Астана - Туркестан - Самарканд с частотой 2 рейса в неделю.
Авиакомпания Fly Arystan планирует открыть с 18 мая авиамаршрут Алматы - Инин (Кульджа), 2 рейса.
Кроме того, с 14 мая 2025 года авиакомпания "Indigo" планирует открытие нового направления по маршруту Астана - Дели. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321.
Образование
В мае в школах Казахстана заканчивается четвертая четверть и учебный год. Более 3,9 млн школьников по всей стране подведут его итоги. Для свыше 217 тыс. 11-классников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей. Во всех школах в последний учебный день, 23 мая, пройдет единый классный час, сообщили в Минпросвещения.
Сроки проведения выпускных экзаменов изменились в Казахстане
Минпросвещения РК изменило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.
Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:
- для учащихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 10 июня 2025 года;
- для учащихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 16 июня 2025 года.
Для учащихся 9-х (10-х) классов:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.
Для учащихся 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 4 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 9 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 16 июня 2025 года.
Дорога в обход Тараза станет платной
Согласно приказу Минтранспорта, с 5 мая 2025 года проезд по обходной дороге города Тараза станет платным для автобусов и грузовиков.
Установить, что участок Обход Тараз километр 477+050 - 534+050 (А-2) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Обход Тараз используется на платной основе. Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: через город Тараз", - говорится в приказе.
Протяженность платной дороги составляет 57 км.
Минэнерго РК планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Запрет намерены ввести сроком на шесть месяцев с 14 мая 2025 года.
Казахстан вводит золотую визу
По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнерства.
Иностранные граждане, инвестировавшие не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", - проинформировали в ведомстве.
Погода в мае 2025 года
В мае заканчивается весенний период и осуществляется переход к лету. Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.
По предварительным данным Казгидромета, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей территории республики, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, в областях Жетысу и Абай.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается +13, +20°С на большей территории республики, +21, +23°С - в юго-западной части страны, +7, +12°С на крайнем востоке и в горных районах юго-востока республики.
Количество осадков в мае прогнозируется меньше нормы на большей территории РК, около нормы - в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, на большей части Костанайской области, на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, на юге Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юго-востоке Алматинской области, в Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.
28.04.2025, 11:20 104456
В Казахстане кредитование населения увеличилось на 3,5%
Фото: Depositphotos
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В Республике Казахстан кредитование населения увеличилось на 3,5% с начала 2025 года, сообщает Евразийский банк развития.
В частности, займы на потребительские и прочие цели выросли на 4,6% и 8,4% соответственно. Кредиты бизнесу снизились на 0,3% преимущественно вследствие сокращения объема задолженности перед банками субъектов малого предпринимательства. При этом кредитный портфель среднего и крупного предпринимательства увеличился на 8,4% и 10,8% соответственно", - сообщается в макрообзоре аналитиков.
По информации банка, кредитный портфель банковского сектора Казахстана вырос на 1,9% по сравнению с началом года и составил 36,6 трлн тенге по состоянию на 1 апреля 2025 года.
Между тем, экономическая активность в Армении увеличилась на 4,1% г/г в январе - марте 2025 года.
Рост был обеспечен секторами услуг, торговли и строительства. Промышленное производство сократилось на 18,5% г/г из-за исчерпания эффекта от увеличения внешней торговли и переработки драгоценных металлов в начале прошлого года. По той же причине экспорт и импорт продемонстрировали снижение - на 61,8% и 47,9% соответственно. Падение в промышленности было компенсировано ростом в других секторах. Положительное влияние на экономику сохраняется со стороны строительства, сельского хозяйства и сферы услуг. Мы ожидаем, что экономическая активность ускорит рост во втором полугодии по мере восстановления положительной динамики промышленности", - заявили в банке.
Также по информации аналитиков, рынок труда в Беларуси демонстрирует устойчивый рост заработных плат на фоне низкой безработицы.
Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 11,8% г/г в марте 2025 года. после 11,1% г/г в феврале. Двузначные темпы роста заработной платы в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев. В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по нашим оценкам, увеличилась на 12,3% г/г, во внебюджетном - высокие темпы роста отмечаются по большинству видов экономической деятельности. Повышение заработной платы происходит на фоне увеличения жесткости на рынке труда. Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,8% в I квартале 2025 года", - говорится в макрообзоре.
Как сообщили аналитики, внешнеторговый оборот Кыргызской Республики снизился на 13,2% г/г в январе-феврале 2025 года. По их мнению, снижение показателя связано с сокращением экспорта на 4,7% г/г и импорта - на 14,6% г/г.
Динамика экспорта определялась падением объема вывозимых основных металлов на 70,9% г/г на фоне высоких показателей годом ранее. Снижение импорта связано с прекращением реэкспорта машин и оборудования ввиду изменений правил внешней торговли в рамках ЕАЭС", - заявили в банке.
Также сообщается, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что совпало с нашими ожиданиями.
Решение принято на фоне снижающегося, но все еще заметного инфляционного давления. Текущий рост цен с учетом сезонной корректировки замедлился до 8,3% в годовом выражении в I квартале 2025 года. по сравнению с 12,9% в предыдущем. Внутренний спрос, поддерживаемый ростом доходов и бюджетными расходами, продолжает расти быстрее, чем предложение товаров и услуг. Это сохраняет давление на цены. Инфляционные ожидания у населения и бизнеса остаются высокими, что тормозит процесс снижения инфляции. Дополнительным проинфляционным фактором могут стать торговые конфликты: они способны снизить мировой спрос и цены на нефть, что, в свою очередь, может отразиться на ослаблении курса рубля. Мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не раньше июня-июля 2025 года", - проинформировали аналитики.
Между тем, рост ВВП Таджикистана составил 8,2% г/г по итогам января-марта 2025 года.
Увеличение выпуска зафиксировано в большинстве основных секторов: промышленность увеличила производство на 23,4% г/г, сельское хозяйство - на 7,2% г/г, торговля выросла на 10,6% г/г, грузооборот транспорта - на 18,7% г/г, а пассажирооборот - на 16,6% г/г. Ключевым драйвером промышленного роста стала добыча полезных ископаемых, а торговли - рост зарплат . С учетом благоприятной для Таджикистана внешнеторговой конъюнктуры - прежде всего, высоких цен на золото - мы ожидаем, что рост ВВП в текущем году составит 8,4%", - добавили в банке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
11.04.2025, 12:30 84266
Доходы транспортно-логистических компаний Казахстана всего за два месяца превысили триллион тенге
Фото: Depositphotos
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Доходы транспортно-логистических компаний всего за два месяца достигли 1 трлн тенге, против 875,6 млрд тенге за январь-февраль 2024 года, сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, из этой суммы 831,2 млрд тенге пришлось на перевозки груза и багажа, 207,6 млрд тенге - на пассажирские перевозки. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с водителем составили 35,9 млрд тенге, против 31,7 млрд тенге годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем грузоперевозок был отмечен в Атырауской области: 21,6 млн тонн груза. Заметные показатели также наблюдались в Карагандинской, Акмолинской, Абайской и Актюбинской областях. Наименьший объем грузоперевозок пришелся на Жетысускую область: 2,5 млн тонн. Что касается пассажирских перевозок, больше всего пассажиров было перевезено в Алматы, Астане и Карагандинской области. Наименьшие же показатели наблюдались в Улытауской, Жетысуской и Туркестанской областях", - сообщили они.
Отмечается, что самые большие объемы доходов от перевозок пришлись на Алматы, Астану и Атыраускую область. Доходы компаний там составили 120,6 млрд, 104 млрд и 91,7 млрд тенге соответственно. Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
Остановимся на пассажирских перевозках. Стоит заметить, что в этом сегменте расходы домашних хозяйств на транспортные услуги сократились (...) В четвертом квартале прошлого года средние затраты на транспортные услуги по стране составили 24,7 тысячи тенге на одно домохозяйство - на 14,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го", - заявили аналитики.
Отмечается, что самые большие расходы были зафиксированы в Алматы: 42,5 тысячи тенге на домохозяйство - на 43,4% больше, чем годом ранее, и на 71,8% больше, чем в среднем по стране. Второе и третье места по расходам заняли Мангистауская и Алматинская области.
Наименьший показатель расходов в секторе пришелся на Северо-Казахстанскую область: всего 12,2 тысячи тенге - на 53,7% меньше по сравнению с прошлым годом и на 50,6% меньше среднего показателя по Казахстану. Среди регионов с наименьшими расходами также оказались Акмолинская, Жетысуская, Костанайская и Павлодарская области.
Что касается цен, по итогам марта текущего года транспортные услуги для потребителей подорожали на 11,5% в годовом выражении. В том числе услуги железнодорожного транспорта выросли в цене на 23,6%, услуги воздушного транспорта - на 10%, услуги автомобильного транспорта - на 9%, прочие транспортные услуги - на 9,8%. В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Улытауской области: на 20,4%. Значительный рост цен также был отмечен в Астане и Алматы", - сообщили аналитики.
По их данным, наименьшее годовое удорожание пришлось на Атыраускую область: всего на 1,9%. Из 20 регионов РК только в Алматинской области цены остались на уровне предыдущего года.
За январь-февраль текущего года в РК всеми видами транспорта было перевезено 178 млн тонн багажа и груза, а также 289,2 млн пассажиров. Пассажирские перевозки увеличились на 17,2%, грузовые - на 18,8%. Грузооборот вырос на 15,4%, до 89,8 млрд ткм, а пассажирооборот - на 17,2%, до 13,7 млрд пкм. Наибольший объем багажа и груза был перевезен железнодорожным транспортом: 73,2 млн тонн. Значительные объемы пришлись также на трубопроводный транспорт, и автомобильный и городской электрический транспорт", - проинформировали они.
Отмечается, что основные показатели пассажирских перевозок обеспечил автомобильный и городской электрический транспорт: 283,8 млн человек, или 98,1% от общей численности перевезенных пассажиров. Железнодорожным транспортом было перевезено 3,2 млн человек, воздушным - 2,2 млн человек.
Подчеркивается, что развитие транспорта невозможно без инвестиций в отрасль.
По итогам января-февраля текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере транспорта и складирования в Казахстане составил 223,7 млрд тенге - на 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. С учетом инфляции реальное уменьшение объема инвестиций в секторе составило 9%. Наиболее инвестоемким направлением стал сектор складирования грузов и вспомогательной транспортной деятельности, в который было вложено 120,8 млрд тг, или 54% от общего объема инвестиций", - сообщили аналитики.
Подчеркивается, что существенная сумма также была направлена в сферу сухопутного и трубопроводного транспорта: 93,3 млрд тенге. Капвложения в сферу воздушного транспорта составили 9,2 млрд тенге, в сферу почтовой и курьерской деятельности - 389,6 млн тенге, в сектор водного транспорта - 5,4 млн тенге.
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в основной капитал в сфере транспорта и складирования пришелся на Астану, Алматы и Костанайскую область. Наименьшие вложения были зафиксированы в Улытауской, Абайской и Жамбылской областях", - добавили они.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.04.2025, 07:59 125586
Что ждет казахстанцев в апреле
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в апреле 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Запрет эксплуатации незарегистрированных мопедов
С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав будет запрещена.
Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности.
Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства.
1 апреля стартует прием документов в первый класс
В 1-й класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.
Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:
1) заявление родителей или других законных представителей;
2) справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052-2/у;
3) фотография размером 3х4 см (2 штуки).
Для иностранных граждан:
Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства", - уточнили в ведомстве.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
В школах Казахстана 1 апреля заканчиваются весенние каникулы
Начинается четвертая четверть, которая продлится до 25 мая. Последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая.
1 апреля истекает срок уплаты налога на транспортные средства за 2024 год для физических лиц
По данным КГД, при исчислении налога за 2024 год применяется месячный расчетный показатель (МРП) в размере 3692 тенге, действовавший в 2024 году. Налог рассчитывается исходя из объема двигателя автомобиля и МРП. Чем больше объем двигателя, тем выше налог. Для автомобилей с объемом двигателя свыше 1500 кубических сантиметров к базовой ставке добавляется по 7 тенге за каждый дополнительный кубический сантиметр.
С 1 апреля за просрочку налога начисляются пени. У должника есть 30 рабочих дней на оплату после уведомления. При задолженности свыше 1 МРП выносится налоговый приказ. Если долг не погашен, судебные исполнители могут арестовать счета и имущество.
Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.
Ответственность операторов техосмотра ужесточат
В октябре прошлого года был принят закон, усиливающий ответственность станций техосмотра за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Закон вступает в силу с 5 апреля текущего года. Станциям, нарушающим правила прохождения технического осмотра транспортных средств, грозит штраф до 100 МРП и лишение разрешения на деятельность операторов технического осмотра до 3 лет.
В Казахстане с 7 апреля введут новые классы страхования водителей
Страховка изрядно подорожает для новичков, а также для автомобилистов, допускающих грубые нарушения ПДД. А безаварийных водителей, наоборот, смогут поощрять.
Сумма страховки будет зависеть не только от стажа водителя, но и от того, насколько безаварийно и аккуратно он ездит. Увеличивается количество классов, которые присваиваются водителям при заключении договора обязательного страхования. Если раньше их было 15, то теперь 18.
В поправках к правилам говорится, что самым высоким, с самой дешевой страховкой, по-прежнему останется класс 13. А самым низким станет М2. Водителям с данным классом полисы обойдутся в семь раз дороже в сравнении с 13-м. При этом автомобилистам, впервые оформляющим страховой полис, будет присваиваться класс А с коэффициентом 1.8. В данное время новичкам ставят класс 3 с коэффициентом 1. Так что страховка для новобранцев после вступления в силу поправок подорожает практически вдвое. В то же время всех иностранцев, временно въехавших в Казахстан на автомобилях, будут априори считать опытными и присваивать им сразу 13-й класс.
Минимальный класс М2 с 7 апреля станут присваивать водителям при наступлении страхового случая в результате грубых нарушений ПДД:
- за езду в пьяном виде;
- передачу управления нетрезвому водителю;
- "пьяное ДТП" с пострадавшими или погибшими.
А понижать класс страхования не на один, а сразу на два, повышая стоимость полиса, будут за ДТП, совершенные водителями, у которых в совокупности имеются три и более следующих нарушения:
- превышение скорости на величину от 40 км/ч и более;
- повторное в течение года превышение скорости на величину от 20 км/ч и более;
- выезд на встречную полосу в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряженное с разворотом или поворотом;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, за исключением случаев неправильного пересечения ж/д переездов, а также за повторное в течение года аналогичное нарушение;
- невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на повторное в течение года аналогичное нарушение;
- нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения и за повторное нарушение в течение года;
- управление автомобилем, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;
- управление авто, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства.
Такое же снижение класса не на один, а сразу на два предусмотрено и для водителей, совершивших ДТП с крупным ущербом, а также для граждан, застрахованных в одном регионе, но устроивших аварию в другом. В поправках к правилам уточняется, что данная норма не будет распространяться на ситуации, когда коэффициент территории, где произошло ДТП, ниже, чем коэффициент территории, где получил полис автомобиль.
Повышать класс будут ежегодно при безаварийной езде. А с 7 апреля 2025 года страховщики еще и получат возможность поощрять водителей, находящихся в 13-м классе непрерывно более 5 лет. Для них они смогут разрабатывать собственные коэффициенты, снижающие стоимость полиса. Но не выше указанного в таблице и не ниже нуля.
Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане
Президент РК Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана. Сессия состоится 23-24 апреля 2025 года в городе Астане.
Напомним, в 2025 году отмечается 30-летие со дня основания АНК - уникального общественного института, который сыграл ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии и содействует интеграции различных народов в единый народ Казахстана.
Аэропорт Павлодара с 1 апреля будет закрыт на реконструкцию ВПП
По информации пресс-службы акимата Павлодарской области, с 1 апреля до 1 ноября аэропорт города Павлодара встает на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением. В связи с чем приостановлены авиамаршруты по всем направлениям.
Также аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов в связи с подготовкой к военному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества Республики Казахстан.
В период с 22 апреля по 7 мая 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации. В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Кроме того, в связи с подготовкой и проведением военного парада с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом, сообщили в Минобороны РК. На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.
Рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи
Казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" с 20 апреля 2025 года открывает рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи с частотой 3 раза в неделю на воздушном судне типа Airbus.
Погода в апреле
По данным РГП "Казгидромет", в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории республики. Средняя за месяц температура воздуха ожидается +6+11°С в северной половине территории республики, в отдельных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу, +12+17°С в южной половине страны, 0,+5°С в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.
Количество осадков в апреле предполагается около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Северо-Казахстанской области, на большей части Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей, на западе Атырауской области, на крайнем севере Актюбинской, на северо-западе Павлодарской области, в горных и предгорных районах юга и юга-востока республики. Меньше нормы - на большей части Кызылординской области, в юго-восточной половине области Улытау и Карагандинской, в северо-западной половине области Абай, на крайнем северо-западе Туркестанской, Жамбылской областей, на крайнем юго-востоке Павлодарской области.
31.03.2025, 12:12 110441
Расходы на науку в Казахстане составляют всего 0,16% от ВВП
Фото: pexels.com
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Финансирование науки в Казахстане остается на катастрофически низком уровне и составляет всего 0,16% от ВВП, пишет Finprom. Хотя затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы растут второй год, пока этот процесс в основном продвигает государство.
После поручений президента по развитию науки в 2023 году финансирование сектора увеличилось на 42%, в 2024-м - на 27,3%. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году внутренние затраты на НИОКР составили 219,7 млрд тенге. В то же время, хотя наукоемкость экономики, благодаря росту финансовых вливаний, незначительно увеличилась - с 0,14% до 0,16% от ВВП, - показатель все еще остается на катастрофически низком уровне. Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, в сравнении со многими развитыми странами РК является аутсайдером. Например, в Японии доля НИОКР в ВВП составляет 3,4%, в Израиле - 6%, в Нидерландах - 2,3%. Планка, до которой хочет дотянуться Казахстан к 2027 году - хотя бы 1%", - пишет агентство.
В региональном разрезе расходы на науку в Казахстане распределены крайне неравномерно. Эксперты Национальной академии наук РК отражают данные по затратам на НИОКР в регионах в диаграмме Парето. Она демонстрируют универсальный принцип "80/20" и помогает сделать вывод, какие регионы приносят больше всего результата в науке.
Сектор слева от пересечения красных линий - это и есть те 20% регионов, которые обеспечивают 80% успеха. В их число входят Алматы, Астана, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области, а суммарная доля составляет 76,3%. Совокупная доля остальных регионов в правом секторе - всего 23,6%", - поясняют авторы материала.
Больше половины всех затрат в НИОКР несут организации, принадлежащие государству.
Из общей суммы расходов на науку в прошлом году они внесли 132,6 млрд тенге. И именно государственные предприятия обеспечили рост общего объема. В таблице указан абсолютный прирост затрат на НИОКР за 2024 год: 47,1 млрд тенге, из которых 41,4 млрд составила положительная разница за последний год именно у государственных компаний. Значимо меньший вклад в рост расходов на НИОКР дали частные предприятия: плюс 5,8 млрд тенге", - утверждают авторы.
Две трети средств на науку поступают из бюджета. Базовое, грантовое и программно-целевое бюджетное финансирование НИОКР в прошлом году суммарно составило 162,7 млрд тенге, или 74,1% от общей суммы. Аналогичная большая доля государственных затрат наблюдалась и в последние несколько лет.
В целом, общая картина по источникам финансирования демонстрирует процесс вытеснения государством все другие источники. Так, если три года назад доля бюджетных средств составляла в среднем 65%, то в 2023 году она уже составила 83,4%. Исследовав связь источников финансирования и результативность НИОКР, аналитики Института статистики ЮНЕСКО пришли к выводу, что увеличение государственного финансирования ведет к неэффективному использованию ресурсов и говорит о том, что стратегические цели в области НИОКР являются либо неактуальны, либо малопривлекательны для предпринимателей", - сделали выводы авторы Национального доклада о науке, опубликованного Национальной академией наук при президенте РК.
Подробные данные БНС по затратам в различных отраслях науки показывают приверженность властей к научно-технической политике НИОКР.
Сфера инженерных разработок и технологий занимает самую большую долю в 35,4%, в денежном выражении в прошлом году объем НИОКР в этом секторе составил 77,7 млрд тенге. Прирост значительный - на 30,7%. Аналогичную динамику можно наблюдать и в сфере естественных наук: 76,4 млрд тенге за 2024 год, плюс 29,8% к предыдущему году", - подчеркивают исследователи.
На научные исследования и разработки приходится почти 93% всех денег. Непосредственно расходы на опытно-конструкторские разработки составляют значительно меньшую долю: всего 7,3%.
Специалисты Национальной академии наук РК считают одной из проблем существующей науки в Казахстане то, что знания и инновации отделены от экономики.
Из года в год снижается доля в ВВП основного потребителя результатов НИОКР - производственного сектора. Сокращается производство товаров, которые условно можно отнести к наукоемким, таким, как компьютеры, электронное и оптическое оборудование. Производство наукоемких изделий, таких как космическая техника, авиастроение, судостроение, производство электронных систем управления, роботов, гибких автоматизированных линий, некоторые виды химических производств, генная инженерия, микробиология вообще не существует, хотя в генной инженерии и микробиологии казахстанские ученые добились значительных успехов", - говорится в докладе.
26.03.2025, 12:07 125946
Казахстан уступает по качеству системы здравоохранения почти всем странам СНГ И ЦА
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Казахстан уступает по качеству системы здравоохранения почти всем странам Содружества Независимых Государств и Центральной Азии, передает корреспондент агентства.
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения от CEOWORLD Magazine Казахстан занял 78-е место из 110 в мире с индексом 34,28. Чем ближе индекс к 100, тем выше оценивается система здравоохранения в стране. Сравнивая Казахстан со странами СНГ и ЦА, можно отметить, что система здравоохранения в РК - одна из худших в регионе: страна обогнала лишь Туркменистан. Россия заняла 42-е место, Азербайджан - 57-е, Белорусь - 61-е, Узбекистан - 64-е, Украина - 76-е, а Туркменистан оказался на 95-м месте", - сообщает energyprom.
По данным аналитиков, в январе-феврале текущего года в Казахстане зарегистрировали 1,3 тысячи административных правонарушений, связанных с оказанием медицинских услуг, - на 43,2% больше, чем годом ранее.
Из них 1,2 тысячи случаев касались нарушений законодательства об обязательном социальном медицинском страховании. Кроме того, были зафиксированы 74 случая несоблюдения порядка и стандартов, некачественного оказания медицинской помощи, 28 случаев воспрепятствования законной деятельности медицинских и фармацевтических работников, 10 случаев нарушения правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, а также 7 случаев несоблюдения правил реализации лекарственных средств и требований по выписыванию рецептов", - сообщили они.
Также отмечается, что численность лиц, привлеченных к административной ответственности, увеличилась на 28,7%, до 1,1 тысячи человек. Общая сумма наложенных штрафов достигла 11,1 млн тенге, из них было взыскано 6,3 млн тенге.
Развитие медицинской системы любой страны невозможно без достойных инвестиций. Что касается Казахстана, по итогам января-февраля текущего года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социального обеспечения достигли 50,1 млрд тенге - на 48,8% больше в стоимостном выражении, чем в аналогичном периоде 2024-го. Реальный рост инвестиций в секторе составил 46,2%", - добавили аналитики.
Сообщается, что большая часть инвестпортфеля сферы здравоохранения и социального обеспечения пришлась на средства из местных бюджетов: 29,2 млрд тенге, против 7,1 млрд тенге годом ранее.
Немалая сумма была проинвестирована за счет собственных средств предприятий: 14,7 млрд тенге - на 27,3% меньше, однако, по сравнению с прошлым годом. Инвестиции за счет республиканского бюджета увеличились на 93,9%, составив 3,4 млрд тенге, капвложения за счет кредитов банков выросли на 25,9%, до 1,5 млрд тенге, а вот инвестиции за счет небанковских заемных средств сократились на 63,6%, составив 1,2 млрд тенге", - заявили аналитики.
Также сообщается, что в разрезе регионов больше всего средств в сферу здравоохранения и социального обеспечения было направлено в Восточно-Казахстанской области: 25,1 млрд тенге. Далее следуют Алматы, Шымкент, Астана и Атырауская область.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
15.03.2025, 14:19 149271
Пять лет с начала пандемии коронавируса: что изменилось в мире
Фото: depositphotos
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Пять лет назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
Заболевание, известное также под названием COVID-19, было впервые выявлено в Китае, в городе Ухань, в декабре 2019 года. В городе быстро росло число заболевших пневмонией неизвестной формы. Болезнь протекала тяжело и вызывала осложнения.
11 января 2020 года стало известно о первой жертве нового вида пневмонии, после чего число летальных исходов стало расти в геометрической прогрессии.
Китайские специалисты провели ряд исследований и выявили новый вид коронавируса. Первоначально им болели животные, но новая форма получила возможность передаваться людям.
31 декабря 2019 года Китай проинформировал о новом заболевании Всемирную организацию здравоохранения. Первоначально предполагалось, что вирус распространился из-за употребления в пищу мяса летучих мышей. Однако одновременно стали появляться и другие версии, в частности, что вирус выведен в лаборатории и пандемия началась из-за его утечки. Подозрение, в частности, пало на Уханьский институт вирусологии. Однако китайская сторона после проведенного расследования заявила, что институт не является источником COVID-19.
В сентябре 2022 года российское Минобороны обнародовало новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
19 ноября 2022 года военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия. Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
Спустя неделю начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах Америки.
В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", - заявил Кириллов.
В январе 2023 года Кириллов сделал еще одно заявление, в котором предположил, что пандемия развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
Что касается ВОЗ, 15 февраля 2023 года организация приостановила дальнейшее расследование происхождения COVID-19.
Весной 2023 года Россия и Китай в совместном заявлении выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и потребовали дать разъяснения по этому поводу. В сентябре этого же года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США создали по всему миру около 300 военных биолабораторий и Россия будет поднимать этот вопрос в мировом сообществе.
В ноябре 2023 года словацкое издание Hlavný dennik опубликовало материал об американских биолабораториях в Грузии, на Украине и в других странах СНГ. В статье прямо говорилось о том, что биологическое оружие, находящееся в американских лабораториях, которые США создают в разных странах уже около 50 лет, угрожает всему миру. Словацкие журналисты назвали эти лаборатории "бомбой замедленного действия".
В августе 2023 года кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший признал, что американцы создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.
В этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - заявил политик.
Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.
В декабре 2024 года Минобороны России перечислило новых ключевых участников военно-биологических проектов США. В этом же месяце конгрессмены США, по итогам двухлетнего расследования, заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.
Каким бы ни было происхождение нового вируса, он сразу показал свою опасность: быстро распространялся, обладал высокой степенью заражения, характерной формой протекания и вызывал серьезные осложнения, а также довольно часто приводил к летальным исходам.
После объявления пандемии большинство стран начали принимать срочные жесткие меры: вводили локдаун, масочный режим и дистанционное обучение в школах и вузах, ограничивали перемещение людей на улицах, переводили сотрудников большинства компаний на удаленную работу, отменяли крупные мероприятия.
Также в разных странах началась разработка вакцин против COVID-19, а когда они были созданы, в мире началась массовая иммунизация, что, по мнению экспертов, сформировало коллективный иммунитет, и сыграло огромную положительную роль в борьбе с пандемией.
Пандемия повлияла на все сферы общественной жизни: политику, экономику, культуру и социальную сферу. В частности, мировая экономика вступила в период тяжелого кризиса: были закрыты авиа- и железнодорожные маршруты, произошел обвал фондового рынка, упал спрос на энергоносители, сильно пострадали общепит, гостиничный и туристический бизнес. В 2020-м году мировой ВВП сократился практически на 5%.
Исследователи также заявляли о высоком росте младенческой смертности в странах с низким и средним уровнем дохода. В 2020 году она повысилась почти на 6,8 процента.
Из-за пандемии по всему миру была пересмотрена организация множества политических мероприятий. Они перешли в виртуальный формат или вовсе были отменены.
К концу 2020 года пандемия затронула все континенты, даже в Антарктиде COVID-19 выявили у 36 человек с чилийской научной станции.
Казахстан уже с января 2020 года стал принимать меры по профилактике коронавирусной инфекции, которая активно распространялась во всем мире. В конце января было принято постановление главного государственного санитарного врача РК "Об усилении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Республики Казахстан".
Многие граждане Казахстана не смогли вернуться из закрытых на карантин городов Китая и других стран. Был организован ряд эвакуационных рейсов.
С 29 января 2020 года Казахстан приостановил пассажирские автобусные перевозки с КНР, с 1 февраля - железнодорожное сообщение, а с 3 февраля - авиасообщение с Китаем. Также был ограничен въезд как наших граждан, так и граждан других государств из тех стран, которые являлись неблагополучными по коронавирусной инфекции. Помимо ограничения въезда, применялся карантин для всех прибывших в течение 14 дней. Также Казахстан приостановил безвизовый режим с рядом стран.
13 марта 2020 года в Казахстане выявили первые случаи коронавируса. А 15 марта в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, который впоследствии был продлен до 11 мая.
После введения режима ЧП в республике стали вводить жесткие карантинные меры. 19 марта в Алматы и Нур-Султане вступили в силу ограничительные меры по недопущению распространения COVID-19.
На границах городов появились блокпосты, через которые запрещалось передвигаться. Закрылись предприятия, рынки, ТРЦ, кафе и рестораны. Работников организаций переводили на удаленный режим. Приостановили работу детские сады, школьники и студенты перешли на дистанционную форму обучения. Также было ограничено передвижение граждан и транспорта. Жителям разрешили выходить из дома в крайнем случае, при условии соблюдения карантинных мер и масочного режима. Также в стране отменили все массовые мероприятия.
С 31 марта в стране приостановили пассажирское сообщение между регионами. Было отменено курсирование всех пассажирских поездов. Регулярные межрайонные, междугородние, межобластные и международные автобусные перевозки, а также работа автостанций и автовокзалов были возобновлены лишь 25 декабря.
Также были отменены авиасообщения. Доходы авиакомпаний снизились вдвое. Основное сокращение пришлось на пассажирские перевозки.
Чрезвычайное положение и карантин сказались на деловой активности. Многие люди остались без работы. Пандемия вызвала новый мировой экономический кризис. Прекратили работу многие предприятия, сократилось транспортное сообщение.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен.
Граждане, потерявшие доход в период ЧП, получили социальную выплату в размере 42 500 тенге.
Медиков освободили от уплаты налогов и социальных платежей.
Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составил 5,9 трлн тенге.
Также с развитием пандемии в стране возник дефицит масок и средств индивидуальной защиты. Наблюдались спекуляции и попытки вывоза средств защиты за границу.
На фоне общей сложной экономической ситуации аптечные сети зафиксировали рекордную прибыль. По данным Минфина, только за первые две недели лета аптеки заработали свыше 10 млрд тенге.
В то же время в стране сложился дефицит лекарств. В правительстве нехватку препаратов объяснили повышенным спросом со стороны населения, а также недобросовестной конкуренцией и спекуляциями.
В конце апреля 2020 года госкомиссия приняла ряд решений по смягчению режима карантина. В частности, возобновили работу некоторые секторы экономики в Алматы и Нур-Султане, с обязательным условием - соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические нормы.
С 1 мая начали возобновляться внутренние авиаперевозки.
С 1 июня были сняты блокпосты между населенными пунктами. Однако некоторые ограничения продолжали действовать. Позже было принято решение усиливать ограничительные меры на период выходных дней.
После снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры, и с момента снятия ограничений 11 мая 2020 года количество случаев КВИ увеличилось в 7 раз.
В связи с этим 29 июня Касым-Жомарт Токаев поручил внести предложение по введению жесткого карантина. Его ввели с 5 июля. Впоследствии карантин продлевали дважды, до 16 августа.
Лишь в конце августа был одобрен второй этап карантинных послаблений.
Только за 2020 год в Казахстане было зарегистрировано 154 720 случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста. Выздоровели от COVID-19 142 475 человек.
С 13 марта по 31 декабря зарегистрировано 2284 летальных случая от коронавируса.
По данным организации Worldometer на 13 апреля 2024 года, в Казахстане зарегистрирован 1 млн 411 тыс. 831 случай коронавируса. Скончались 13 тыс. 848 заболевших.
13 июля 2020 года в Казахстане было объявлено Днем траура по погибшим от КВИ.
Всего в мире, по состоянию на январь 2025 года, зарегистрировано свыше 777 млн случаев заболевания, из них более 7 млн закончились летальным исходом. По числу жертв пандемия коронавируса стала одной из самых смертоносных в истории человечества.
Постепенная выработка массового иммунитета и антикризисные меры способствовали возвращению жизни в привычное русло, хотя некоторые изменения, к примеру, удаленная работа или проведение мероприятий в онлайн-формате так и остались распространенным явлением.
5 мая 2023 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил об отмене статуса пандемии для COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня.
Казахстан отменил требование о предъявлении при пересечении госграницы РК подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 или справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР 8 июня 2022 года. Также был отменен запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы РК в 7 регионах республики.
Полностью все ограничительные меры, включая проект Ashyq, были официально отменены лишь 28 мая 2023 года.
Впрочем, коронавирус с отменой пандемии никуда не исчез, он продолжает циркулировать и мутировать, производя новые штаммы примерно раз в полгода.
В 2021 году появился новый штамм омикрон. Изменился характер протекания заболевания, также вирус "помолодел", выросло количество инфицированных детей и подростков.
10 августа 2023 года ВОЗ предупредила о распространении нового штамма коронавируса EG.5 эрис
В декабре 2023-го года, по данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире выросла за 28 дней на 52%. В частности, в Юго-Восточной Азии число новых случаев ковида выросло за 4 недели на 388%, а смертность увеличилась более чем в 3 раза.
В начале августа 2024 года более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх - 2024 в Париже.
16 августа 2024 года в Министерстве здравоохранения РК заявили, что в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты омикрона. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с коронавирусом находится под контролем и вакцинироваться от него всему населению нет необходимости.
01.03.2025, 08:00 647326
Что ждет казахстанцев в марте
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в марте 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники в марте
В Казахстане в марте отмечается Международный женский день и Наурыз, которые подарят казахстанцам дополнительные выходные дни.
8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной в понедельник, 10 марта.
Наурыз отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта. Праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будут два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. То есть при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.
Всего в марте казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней.
В первый день весны в Казахстане празднуют День благодарности. Праздник отмечается в стране с 2016 года и приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.
Школьники уйдут на весенние каникулы
Заканчивается III четверть, весенние каникулы продлятся 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
В Казахстане билеты на поезда подорожают на 7%
С 1 марта билеты на поезда в Казахстане подорожают на 7%.
Единый часовой пояс: будут озвучены результаты исследования
По итогам общественных слушаний в парламенте было принято решение до 1 марта исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны.
Напомним, год назад, в ночь на 1 марта 2024 года, Казахстан перевели на единый часовой пояс UTC+5. Прошел почти год, однако многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время. Казахстанцы с надеждой ждут марта и верят, что власти прислушаются к их требованиям вернуть прежнее время.
КФГД отошел от практики установления предельных ставок по депозитам в тенге
С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки.
Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - пояснили в КФГД.
Начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.
Посольство Казахстана в России прекращает прием документов на утрату гражданства по почте
С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса, уведомили в пресс-службе казахстанского дипведомства.
В посольстве РК в РФ проинформировали, что прием документов будет осуществляться при личном обращении. При этом отмечается, что количество слотов для записи будет увеличено.
Мартовское ЕНТ в Казахстане
С 1 марта по 11 апреля будут проводить ЕНТ для:
- выпускников 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году.
Блокировка нелегальных смартфонов
С 24 марта 2025 года вступят в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
По информации Минцифры, новые правила будут распространяться только на новые устройства, ввезенные после 24 марта текущего года, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений.
Нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств. Сегодня в Казахстане насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию. Чтобы изменить ситуацию, вводятся новые правила, направленные на создание прозрачного и безопасного рынка мобильных устройств", - пояснили разработчики правил.
Прямое железнодорожное сообщение запустят между Алматы и Балхашом
Пассажирские перевозки" с 1 марта 2025 года запускает новое прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом.
Поезд будет курсировать с периодичностью через день, обеспечивая пассажирам комфортный и удобный способ передвижения между регионами. В составе поезда предусмотрен один купейный и один плацкартный вагон. Вместимость вагонов соответствует стандартным параметрам: до 36 пассажиров в купейном и до 54 пассажиров в плацкартном. Таким образом, поезд сможет перевозить до 180 пассажиров", - проинформировали в компании.
Стоимость билета начинается от 7722 тенге.
В Казахстане запустят новую жилищную программу "Отбасы банка" "Наурыз жұмыскер" для технических специалистов
Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. В текущем году в рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2440 займов на сумму 72 млрд тенге. Начало приема заявок запланировано на 17 марта 2025 года. "Наурыз жұмыскер" станет частью уже известной жилищной программы "Наурыз".
Отмечается, что по условиям программы заем выдается по ставкам 7% для социально уязвимых категорий граждан и 9% для всех остальных категорий. Первоначальный взнос - от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа - 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.
Казахстан запустит новые рейсы в Китай, Вьетнам и Египет
По информации Минтранса РК, с марта 2025 года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы - Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана - Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы - Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.
Кроме того, с весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай - Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы - Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю.
Религия. Посты.
1 марта начнется Священный месяц Рамадан (Рамазан) у мусульман, он закончится 29 марта. Ночь с 26 на 27 марта - священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 30 марта начнется Ораза айт.
У православных 3 марта начнется Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения - Пасхе. Пост продлится до 19 апреля.
У католиков начало Великого поста выпадает на 5 марта. В 2025 году православные и католики отметят Пасху в один день - 20 апреля.
Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане
С 03.00 до 17.00 будут проводиться плановые профилактические работы за I квартал.
Погода в марте
По предварительным данным синоптиков Казгидромета, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -8, +5°С на большей территории Казахстана, +6, +12°С - на большей части Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областей, в юго-восточной половине Кызылординской области, в центре Алматинской области.
В марте средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 2° на всей территории республики.
Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей территории республики, около нормы - в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Улытау.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?