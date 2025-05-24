Как изменилось экологическое состояние воздуха в Казахстане за последние 20 лет

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В 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Чем выше индекс, тем более высокий уровень экологического загрязнения наблюдается в стране. Архивные данные сервиса позволяют отследить этот индикатор как минимум с 2013 года. С того времени положение Казахстана изменилось незначительно. В 2013-м РК так же относилась к числу 30 самых экологически грязных стран, но с индексом 79,6, сообщает ranking.kz.





Ближайшие соседи Казахстана, вошедшие в рейтинг, - Россия и Узбекистан. Индекс загрязненности в городах этих стран в 2025 году был ниже, чем у РК: 59 и 54 соответственно. Лидерами рейтинга, то есть самыми чистыми государствами, стали европейские Финляндия, Исландия, Эстония и Швеция. В числе аутсайдеров оказались бедные страны Африки.





Как обстоят дела с экологическим состоянием воздуха в казахстанских городах? Из 70 населенных пунктов, в которых специалисты РГП "Казгидромет" в прошлом году делали замеры уровня загрязненности, лишь 23 можно отнести к экологически чистым. Среди них только четыре областных центра, остальные - малые города и села. В оставшихся 47 населенных пунктах, где проводились замеры, был зафиксирован повышенный, высокий или очень высокий уровень загрязнения атмосферы. Хуже всего ситуация обстояла в обеих столицах, а также в Караганде и Усть-Каменогорске: эти города регулярно занимают аутсайдерские позиции в списке самых экологически грязных населенных пунктов страны.





Фото: ranking.kz





Как изменилась ситуация в этих городах за последние 20 лет? В Караганде в 2005-м ИЗА составлял 13,9 и был на границе между высоким и очень высоким уровнем, а в 2023 году достиг отметки в 16, то есть уровень загрязненности стал очень высоким. В Астане все однозначно стало намного хуже. В 2005-м столица еще относилась к числу "зеленых" городов с ИЗА 3,7, а в 2023 году она уже была в оранжевой зоне с показателем 7. Алматы же за эти годы перешел из категории городов с очень высоким уровнем загрязненности в разряд населенных пунктов с повышенной загрязненностью.





Открытием в плане динамики показателей можно считать разве что ситуацию в Усть-Каменогорске, где с 2005 по 2023 год индекс уменьшился с 8,7 до 4,8. Стали ли устькаменогорцы дышать свободнее? Объективно ситуация в этом промышленном городе в конце ноября прошлого года ухудшилась настолько, что впервые в истории РК школьников перевели на дистанционный режим учебы из-за смога, а сенаторы предложили признать город зоной экологического бедствия. В своем запросе правительству депутаты сената сообщили, что в областном центре ВКО растет заболеваемость раком легких и кожи. Это ли не показатель ухудшения экологической обстановки? Сенаторы Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов предложили создать правительственную комиссию по контролю за экологическим состоянием города. Однако премьер-министр в ответ лишь написал, что "с учетом проводимой работы в регионе создание комиссии представляется нецелесообразным".





Фото: ranking.kz





В целом ситуация с выбросами загрязняющих веществ в Казахстане за последние годы действительно менялась. Наблюдались и достижения, и стагнация. Сначала о хорошем. По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, общий объем выбросов твердых, жидких и газообразных загрязняющих веществ с 2005 по 2023 год сократился с 3 млн до 2,3 млн тонн в год, то есть на 24%. Вместе с тем эмиссии парниковых газов в РК, напротив, значительно увеличились: с 233,8 млн до 340 млн тонн по итогам 2023 года. Рост - более чем на 45%. Это информация из отчетов международной базы данных OurWorldinData.





Фото: ranking.kz





Объем выбросов парниковых газов - крайне важный экологический индикатор, ведь в 2016 году Казахстан присоединился к всемирной инициативе по декарбонизации и подписал Парижское соглашение. Этот международный договор обязывает страны-участники постепенно уменьшать объемы выбросов парниковых газов. С 2019 года РК действительно начала сокращать эмиссии СО 2 и других видов парниковых газов, однако о пока страна не вернулась к показателям 2005 года.





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