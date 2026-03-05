04.03.2026, 13:11 19341
Вандалов, осквернивших памятник в Алматинской области, ищет полиция
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Конаев. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в селе Узынагаш вандалы осквернили памятник, сообщает пресс-служба акимата Жамбылского района.
2 марта в селе Узынагаш на одном из памятников на территории кладбища выявлен факт вандализма. Местными исполнительными органами оперативно проведены работы по устранению последствий", - заявили акимате.
Подчеркивается, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц.
Стоит отметить, что в начале 2023 года в Казахстане ужесточили ответственность за вандализм. Вандалам теперь грозит штраф до 200 МРП либо арест на срок до 50 суток.
Как сообщалось ранее, в Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны.
В Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
новости по теме
03.03.2026, 19:31 53191
Родители особенных детей пожаловались на насилие в коррекционном центре в Алматы
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением полиции Алмалинского района Алматы возбуждено уголовное дело после жалоб родителей детей с особыми потребностями на насилие в коррекционном центре, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
По словам родителей, детей избивали палками и кулаками, а некоторые тренеры, не имея профильного образования, публиковали прямые эфиры с детьми без согласия родителей. Видеозаписи изъяла полиция. Родители опасаются, что центр может продолжить работу, а виновные останутся безнаказанными.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших возможному правонарушению, а также недопущение подобных фактов в дальнейшем", - говорится в сообщении.
В рамках расследования изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются участники и свидетели, назначаются необходимые процессуальные действия.
По результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц и принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - дополнили в ДП.
Напомним, в начале прошлого года Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада.
03.03.2026, 18:43 55331
В Алматинской области вынесли приговор третьему соучастнику убийства 2006 года
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области завершила расследование дела об убийстве, совершенном почти двадцать лет назад. Установлен и осужден третий соучастник преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В сентябре 2006 года в Алматы трое лиц под видом таксистов посадили в автомобиль гражданку Кыргызской Республики. Женщина была задушена, ее личные вещи похищены, а тело оставлено на автодороге Алматы - Капшагай. В 2007 году двое соучастников были осуждены, однако производство в отношении третьего фигуранта было приостановлено. Дело фактически находилось в архиве и вопреки требованиям не значилось в списке нераскрытых убийств прошлых лет", - проинформировали в прокуратуре.
Как отметили в пресс-службе, в ходе мониторинга дел прошлых лет выявлено необоснованно приостановленное производство и отсутствие контроля за розыском преступника. Сотрудниками прокуратуры была проведена детальная сверка базы данных и запрошены дополнительные сведения, что позволило установить фактическое местонахождение подозреваемого на территории Карасайского района.
9 июля 2025 года подозреваемый был задержан. После сбора доказательств дело было направлено в суд. 24 февраля 2026 года судом вынесен обвинительный приговор: виновный приговорен к 16 годам лишения свободы", - пояснили в прокуратуре.
Ранее подозреваемого в жестоком убийстве семьи задержали в Акмолинской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
03.03.2026, 15:05 61431
Жителя Хромтау подозревают в изнасиловании девочки-подростка
Начато уголовное расследование
Рассказать друзьям
Актобе. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 25-летнего жителя Хромтау подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, передает корреспондент агентства.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту насильственных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Проверяются доводы всех участников уголовного процесса, осуществляется сбор и анализ доказательств. Органы следствия тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции.
Ранее в Актюбинской области завели уголовное дело из-за беременности несовершеннолетней.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
03.03.2026, 12:50 63691
Свыше 70 участников ОПГ привлекли к уголовной ответственности в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе встречи с президентством Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в стране к уголовной ответственности привлечен 71 участник ОПГ, пресечена деятельность 11 группировок, сообщает Акорда.
Как заявил Ержан Саденов, по итогам двух месяцев 2026 года уровень преступности в Казахстане снизился на 8% - это на 1,3 тысячи преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также отмечается сокращение по основным категориям правонарушений и рост раскрываемости.
Продолжается системная борьба с интернет-мошенничеством. Благодаря профилактике и взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами количество киберпреступлений снижено на 4%", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что активно ведется борьба с наркопреступностью: ликвидированы пять нарколабораторий. В частности, не допущено в незаконный оборот 881,5 кг наркотических средств различных видов, включая свыше 104 кг "синтетики".
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о расширении внедрения цифровых решений для обеспечения правопорядка на улицах и дорожной безопасности, мерах по усилению миграционного контроля и обеспечению неотвратимости наказания.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране.
Напомним, за последние недели в Казахстан широкий общественный резонанс вызвал ряд жестоких и шокирующих преступлений различной направленности - от насильственных посягательств до мошенничества и иных правонарушений. О резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
02.03.2026, 20:49 80616
Директор и главный бухгалтер столичной школы похитили почти 600 млн тенге
Фото: pexels
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении директора школы и главного бухгалтера, обвиняемых в крупном мошенничестве и растрате бюджетных средств, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что с октября 2015 года по август 2024 года подсудимые использовали служебные полномочия для присвоения денег школы. Директор совместно с бухгалтером фиктивно трудоустроили шесть уборщиц, не выполнявших работу, присвоив около 29 млн тенге. Кроме того, директор незаконно предоставляла скидки на платное обучение 501 ученику на 183 млн тенге, принимала наличные от родителей без кассовой техники, присвоив 305 млн тенге, а также незаконно завышала зарплаты иностранных преподавателей, присвоив 75 млн тенге. Бухгалтер легализовала около 176 млн тенге на свой депозитный счет, получив 9 млн тенге вознаграждения.
Отмечается, что подсудимые вину не признали.
Директор получила 8 лет лишения свободы с конфискацией двухэтажного дома, парковочного места и ювелирных изделий. Бухгалтеру назначено 7 лет с отсрочкой на 1 год, ввиду наличия троих малолетних детей, также конфискация автомобиля, парковочного места и ювелирных изделий.
Гражданский иск школы удовлетворен на сумму 588 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.
02.03.2026, 20:37 81981
Подозреваемый в жестоком убийстве семьи задержан в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Кокшетау. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области задержали подозреваемого в убийстве семьи, сообщили в пресс-службе департамента полиции.
В связи с фактом убийства в селе Жибек Жолы в мессенджерах и социальных сетях распространяются различные домыслы и недостоверная информация. Сообщаем, что сотрудниками полиции подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.
По информации, распространяемой в социальных сетях, в селе Жибек Жолы жестоко убиты четверо человек - члены одной семьи.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи был объявлен в розыск. Позже его задержали на острове Ломбок в Индонезии.
02.03.2026, 17:45 85506
В Актюбинской области ОПГ отмыла 3,5 млрд тенге через криптооперации
Задержаны 6 подозреваемых
Рассказать друзьям
Актобе. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ, вовлекшей более 150 дропперов. Через биржу ATAIX средства переводились в криптовалюту и обналичивались через подконтрольный обменник. Оборот превысил 3,5 млрд тенге, шесть подозреваемых арестованы, сообщили в прокуратуре области
В Актюбинской области изобличена преступная группа, которая привлекла к обналичиванию более 150 дропперов.
Последние получали на свои карты деньги, переводили на криптокошельки через биржу ATAIX. Для конвертации и вывода денежных средств криминалитет использовал подконтрольный обменный пункт.
Общий оборот по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.
В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 доллара США. Шестеро подозреваемых - организаторы и дропповоды задержаны и помещены под стражу", - рассказали в ведомстве.
ДЭР области проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.
28.02.2026, 18:43 133876
Уголовное дело завели из-за беременности школьницы в Актюбинской области
Проводится расследование
Рассказать друзьям
Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области возбуждено уголовное дело после случая беременности ученицы одной из школ Темирского района.
В управлении образования изданию "Диапазон" рассказали, что школьницы сейчас на занятиях нет. Она из благополучной семьи, училась хорошо.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту совершения полового акта с несовершеннолетней жительницей области возбуждено уголовное дело, проводятся все предусмотренные законом следственные действия, обеспечена защита прав и законных интересов потерпевшей. Ход расследования находится на особом контроле областного департамента полиции.
Ранее сообщалось, что в ЗКО арестован бывший сотрудник районного акимата по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.03.2026, 09:22Почти тысяча казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока 04.03.2026, 09:4162646В Казахстане 25 новых участков включат в геологоразведку в газовой отрасли 04.03.2026, 12:0058381Назначен руководитель департамента юстиции города Алматы 04.03.2026, 14:1750701Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств 04.03.2026, 11:0349656В Алматы задержали работника коррекционного центра 28.02.2026, 16:35299946Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком 28.02.2026, 15:21286331В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране 27.02.2026, 10:54283286Цифровой контроль на улицах: с 12 марта нарушения будут выявлять камеры 28.02.2026, 13:45268771Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке 26.02.2026, 18:27265141Казахстанка пропала в Польше, дело передано в розыск 03.02.2026, 11:582264161В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002263741Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022263321Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352261761В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:262247816Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. При этом власти планируют запретить отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах, хотя проблему решило бы ограничение на въезд иногороднего автотранспорта. Поддерживаете ли вы такую меру?