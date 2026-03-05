Вандалов, осквернивших памятник в Алматинской области, ищет полиция

Фото: Depositphotos

Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе встречи с президентством Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в стране к уголовной ответственности привлечен 71 участник ОПГ, пресечена деятельность 11 группировок, - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе встречи с президентством Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в стране к уголовной ответственности привлечен 71 участник ОПГ, пресечена деятельность 11 группировок, сообщает Акорда.





Как заявил Ержан Саденов, по итогам двух месяцев 2026 года уровень преступности в Казахстане снизился на 8% - это на 1,3 тысячи преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также отмечается сокращение по основным категориям правонарушений и рост раскрываемости.





Продолжается системная борьба с интернет-мошенничеством. Благодаря профилактике и взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами количество киберпреступлений снижено на 4%", - говорится в сообщении.





Кроме того, подчеркивается, что активно ведется борьба с наркопреступностью: ликвидированы пять нарколабораторий. В частности, не допущено в незаконный оборот 881,5 кг наркотических средств различных видов, включая свыше 104 кг "синтетики".





Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о расширении внедрения цифровых решений для обеспечения правопорядка на улицах и дорожной безопасности, мерах по усилению миграционного контроля и обеспечению неотвратимости наказания.





По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране.



