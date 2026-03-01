Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней экс-чиновника в ЗКО арестовали

Вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки

Рассказать друзьям

Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе бывшие депутаты и экс-чиновник проходят фигурантами в деле о многомиллионной афере с жильем для малоимущих, сообщает телеканал - В Актобе бывшие депутаты и экс-чиновник проходят фигурантами в деле о многомиллионной афере с жильем для малоимущих, сообщает телеканал КТК





Вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки. На скамье подсудимых - бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры.





Как установило следствие, подсудимые заранее разработала схему и провернули продажу здания, которое фактически непригодно для жилья. Общежитие когда-то приобрели всего за 8 миллионов, причем покупателем была супруга экс-главы маслихата. А затем этот же объект реализовали государству уже как "дом для социально уязвимых слоев населения".





Сумма сделки составила 672 миллиона тенге.





Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере, легализацию преступных доходов, подлог документов и соучастие.





Использование счета третьего лица, близкого родственника, являлось способом сокрытия преступного происхождения денег. После получения и обналичивания денежных средств в 2023-24 годах на одного из подсудимых были оформлены следующие имущества: недвижимое имущество, автомобиль марки Cadillac Escalade, денежные средства", - рассказал старший прокурор прокуратуры Актюбинской области Темирлан Ибрагимов.