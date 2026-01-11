10.01.2026, 18:35 31751
Бизнесу обещают списать пени и штрафы по налогам при погашении основной суммы долга до 1 апреля
Фото: правительство
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Превысившие порог для постановки на учет по НДС налогоплательщики не будут привлекаться к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова с экспертами экономического блока.
При обсуждении налоговой реформы подчеркнута важность переходного периода. Согласно решению правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года", - проинформировали в правительстве.
Также на встрече были обсуждены меры борьбы с инфляцией, наращивания отечественного производства, вопросы совершенствования налогового администрирования, генерации электроэнергии для развития ИИ, привлечения инвестиций.
Подводя итоги встречи, премьер-министр отметил важность регулярного диалога между правительством и экспертным сообществом и поручил ответственным государственным органам проработать озвученные предложения.
Напомним, предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер месячного расчетного показателя (4325 х 10 000 = 43 250 000 тенге).
10.01.2026, 17:30
Производителям в Казахстане необходимо зарегистрироваться в реестре товаропроизводителей до 30 января
В реестр автоматически перенесены 1868 субъектов, ранее подтвердивших статус казахстанского товаропроизводителя
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запущена государственная цифровая платформа "Реестр казахстанских товаропроизводителей", предназначенная для подтверждения статуса отечественного производителя и повышения адресности государственной поддержки. В настоящее время система введена в опытную эксплуатацию и доступна для пользователей на сайте e-ondiris.gov.kz. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Для обеспечения плавного перехода на новую цифровую систему в реестр автоматически перенесены 1868 субъектов, ранее подтвердивших статус казахстанского товаропроизводителя на основании действующих индустриальных сертификатов. Все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию в информационной системе в рамках правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей", - уточнили в министерстве.
По состоянию на сегодняшний день:
● в системе авторизовались более 2769 компаний;
● поступили 1346 заявок;
В реестр уже включены предприятия машиностроительной отрасли, строительной индустрии и легкой промышленности, в том числе производители железнодорожной техники, автокомпонентов, насосного оборудования, цемента, изделий из бетона, керамической плитки и обуви.
До 30 января производителям, ранее автоматически перенесенным в реестр, необходимо заполнить сведения в системе и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи. В случае невыполнения данного требования предприятия будут исключены из реестра казахстанских товаропроизводителей", - проинформировали в ведомстве.
Как пояснили в Министерстве промышленности, внедрение цифровой платформы направлено на повышение прозрачности процедур, снижение административных барьеров и обеспечение целевого предоставления мер государственной поддержки исключительно предприятиям с реальной производственной деятельностью.
09.01.2026, 13:07
Автопром Казахстана установил исторический рекорд: 171 тыс. автомобилей в 2025 году
Фото: Правительство РК
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года автомобильная промышленность Казахстана продемонстрировала лучшие показатели за всю историю отрасли. Произведено более 171 тысячи единиц автотранспортных средств, сообщили в Министерстве промышленности и строительства Казахстана.
В 2025 году в стране произведено 171 144 единицы автотранспортных средств всех типов, что на 17,8% больше, чем в 2024 году. Общий объем выпуска превысил 2,3 трлн тенге.
Отмечается, что автопром обеспечивает 41,7% объема машиностроения и около 8% обрабатывающей промышленности, сохраняя статус одного из ключевых драйверов индустриального роста.
Значительный вклад в динамику отрасли внесли инвестиции в основной капитал, которые в 2025 году составили 113,6 млрд тенге. Средства направлены на модернизацию действующих предприятий, запуск новых производств и расширение линейки автокомпонентов. В Алматы и Костанае введены в эксплуатацию новые заводы - Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и Kia Qazaqstan", - рассказали в Минпроме.
В структуре выпуска основную долю традиционно заняли легковые автомобили - 158 944 единицы (+19%). Производство коммерческой техники составило 12 200 единиц (+8%).
Среди производителей наибольшие объемы обеспечили предприятия Костанайской и Алматинской областей. Костанайский автозавод Allur произвел 92 100 автомобилей, Hyundai Trans Kazakhstan - 52 040 легковых автомобилей. Новый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan за первые месяцы работы выпустил 15 180 автомобилей, Kia Qazaqstan - 2885 автомобилей.
Напомним, в Казахстане с 1 декабря 2025 года у граждан появилась возможность приобрести автомобиль в лизинг. В октябре прошлого года в стране открылся завод KIA Qazaqstan.
06.01.2026, 13:38
В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя
Ставка увеличилась до 3,5% от дохода работника
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года ставка обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) увеличилась до 3,5% от дохода работника, сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.
По информации ЕНПФ, размер ОПВР поэтапно растет каждый год: 1,5% в 2024 году, 2,5% в 2025 году, 3,5% в 2026 году, 4,5% в 2027 году и в 2028 году составит 5%.
В фонде напомнили, что с 1 января 2024 года все работодатели стали участвовать в формировании пенсионных накоплений и перечислять в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) в пользу своих работников.
Введение ОПВР направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии. В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии - от государства, накопительной - за счет обязательных пенсионных взносов работника (ОПВ) и условно-накопительной - за счет взносов работодателей (ОПВР) из ЕНПФ", - рассказали в пресс-службе.
Работодатели освобождены от уплаты ОПВР в пользу следующих работников - родившихся до 1 января 1975 года, лиц пенсионного возраста, лиц с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й групп, военнослужащих и приравненных к ним лиц. Контроль за своевременностью и полнотой уплаты работодателем ОПВР возложен на комитет государственных доходов министерства финансов РК.
В ЕНПФ также напомнили, что выплаты за счет ОПВР будут осуществляться пожизненно, но они прекратятся, если получатель уедет на ПМЖ в другую страну или сменит гражданство. При этом, если гражданин уедет из страны, он сможет забрать только накопления, которые хранились на его индивидуальном счете, а вот деньги, которые были уплачены в рамках ОПВР, останутся в ЕНПФ, так как не являются собственностью вкладчика и зачисляются на условные пенсионные счета. Соответственно, накопления, сформированные за счет ОПВР, работники не могут наследовать, и они предназначены для выплаты пенсий по солидарному (распределительному) принципу. Поэтому ОПВР, которые ранее были уплачены за лиц, в дальнейшем утративших гражданство Казахстана или умерших, будут распределяться между оставшимися участниками.
Напомним, с 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободили от ИПН.
06.01.2026, 11:45
Казахстанские спутники будут поставлять на экспорт
Фото: Depositphotos
Министерство искусственного интеллекта начало работу по загрузке мощностей отечественного комплекса по производству спутников. Шесть отечественных спутников произведут на экспорт в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
"В ближайшие годы будет произведено не менее 5-6 спутников дистанционного зондирования земли. В том числе планируется экспорт на сумму $75 млн. Это произойдет впервые в истории Казахстана и станет самым технологичным экспортом страны", - сообщил вице-премьер.
Он отметил, что отрасль информационных технологий демонстрирует стремительный рост доходов и объемов экспорта. Доходы IT-рынка за прошлый год составили порядка 2 трлн тенге. При этом глава государства ставил задачу достичь объема экспорта услуг в $1 млрд к 2026 году. По информации вице-премьера, этот показатель ожидается уже по итогам 2025 года.
"Astana Hub является ключевой экосистемой IT-отрасли. Количество участников выросло до 2000, почти 25% из них являются зарубежными компаниями. Стартапы и IT-компании хаба уже создали более 30 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций в экономику превысила $900 млн", - подчеркнул Жаслан Мадиев.
06.01.2026, 09:42
В Казахстане увеличат на 15% расходы бюджета на социально-трудовую сферу
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2026 году предусмотрены на сумму 6 трлн 833 млрд тенге, что на 15,1%, или 897,7 млрд тенге больше расходов 2025 года. Расходы на социально-трудовую сферу по отношению к ВВП составляют 3,7%, а к республиканскому бюджету - 24,6%, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения РК.
99,3% предусмотренных расходов, или 6 трлн 783 млрд будет направлено на социальные выплаты гражданам. Из них 4 трлн 890 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить 2,6 млн пенсионеров, 1 трлн 893 млрд тенге - на выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 млн человек", - проинформировали в министерстве.
Оставшиеся средства будут направлены на оказание услуг по предоставлению лицам с инвалидностью протезно-ортопедической помощи, слухоречевой реабилитации детям с нарушением слуха, строительство реабилитационных центров, оказание услуг по обеспечению выплаты пенсий и пособий и др.
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2025 году на выплату пособий и пенсий было направлено 5 трлн 858 млрд тенге для 4,6 млн человек, в том числе для порядка 2,5 млн пенсионеров и более 2,1 млн получателей государственных пособий.
Напомним, с 1 января 2026 года размеры всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий увеличены на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Нацбанком РК. С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.
Например, у 70-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 171 588 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата - 50 851 тенге, солидарная пенсия - 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составит - 60 005 тенге, солидарная - 132 811 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.
Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2026 года:
- пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми - со 157 280 до 173 000 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы - с 81 362 до 89 498 тенге, III группы - с 55 474 до 61 021 тенге.
Также на 10% увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
05.01.2026, 18:14
По итогам 2025 года инфляция достигла 12,3%
Фото: Depositphotos
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики РК опубликовало данные по инфляции за декабрь 2025 года, передает корреспондент агентства.
Месячная инфляция за декабрь 2025 года составила 0,9%, Цены нв продовольственные товары выросли на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,7% платные услуги подорожали на 0,6%", - проинформировали в Бюро нацстатистики.
При этом годовая инфляция в 2025 году составила 12,3%
Структура ИПЦ: продовольственные товары - +13,5% непродовольственные товары - +11,1% платные услуги - +12%", - сообщили в БНС.
Как отметили в БНС, среди регионов низкая годовая инфляция наблюдается в городе Алматы и Костанайской области - по 11,7%, а также в области Абай, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях - по 11,8%.
05.01.2026, 15:03
По итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году курс тенге укрепился на 3,7% с 525,10 до 505,73 тенге за доллар США, сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.
По информации Нацбанка в 2025 году объем торгов составил 63 млрд долларов США, увеличившись на 15%.
По итогам декабря курс тенге укрепился на 1,3%, до 505,73 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 280 млн долларов США до 359 млн долларов США. Общий объем торгов составил 7,9 млрд долларов США.
Для выделения трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирования инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал" в декабре 2025 года из Национального фонда было продано 400 млн долларов США, что составило 5% от общего объема торгов или около 18 млн долларов США в день. При этом, всего в 2025 году из Национального фонда было продано 8,2 млрд долларов США.
По прогнозным заявкам правительства для конвертации трансфертов в республиканский бюджет в январе 2026 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в декабре было стерилизовано 475 млрд тенге. Всего в 2025 году в рамках операций зеркалирования продажи из ЗВР составили 7 млрд долларов США. В течение I квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования, в целях нейтрализации прогнозной эмиссии от реализации приоритетного права, а также с учетом оставшейся неизъятой ликвидности за 2025 год на фоне существенного роста цены на золото, планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге", - рассказали в пресс-службе.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 315 млн долларов США.
05.01.2026, 14:23
ОПЕК+ договорились приостановить увеличение добычи нефти в феврале-марте 2026 года
Квота Казахстана на добычу нефти в феврале и марте 2026 года составит 1,569 млн баррелей в сутки
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в ходе онлайн-встречи подтвердили приверженность стабильности рынка на фоне устойчивых перспектив мировой экономики и благоприятных фундаментальных показателей нефтяного рынка, что отражается в низком уровне запасов, говорится на сайте ОПЕК.
Участники встречи подтвердили принятое 2 ноября 2025 года решение приостановить увеличение добычи в феврале и марте 2026 года с учетом сезонных факторов.
Согласно данным ОПЕК+, квота Казахстана на добычу нефти в феврале и марте 2026 года составляет 1,569 млн баррелей в сутки.
Восемь стран также вновь заявили, что объем в 1,65 млн баррелей в сутки может быть возвращен на рынок частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий и на поэтапной основе. Страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке и, в рамках постоянных усилий по поддержанию стабильности, подчеркнули важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости для продолжения паузы либо разворота дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее реализованные добровольные сокращения в объеме 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года.
Участники подтвердили свою коллективную приверженность полному соблюдению Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи. Также они подтвердили намерение полностью компенсировать любые объемы сверхдобычи, допущенные с января 2024 года.
Сообщается, что страны ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для оценки рыночной ситуации, уровня соблюдения договоренностей и выполнения компенсационных обязательств. Следующая встреча запланирована на 1 февраля 2026 года.
Напомним, что цена нефти Brent снизилась на фоне военной операции США в Венесуэле.
