Топ-3 важных разъяснений по налогам на 2026 год

Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент государственных доходов по Мангистауской области разъяснил ключевые вопросы по налогам на 2026 год. Гражданам напомнили об особенностях налогообложения при продаже недвижимости, правилах применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации, а также уточнили порог обязательной регистрации по НДС.





ВОПРОС 1. Хочу продать квартиру в 2026 году которую приобрел в 2025 году в связи с расширением, реализация будет спустя ровно год, будет ли возникать какое либо обязательство по налогам?





ОТВЕТ. В случае реализации недвижимости, которая приобретена и зарегистрирована в 2025 году и реализуется спустя год и более с даты государственной регистрации, доход от прироста стоимости не возникает, изменения коснулись объектов недвижимости регистрация по которым производится после 1 января 2026 года, следовательно при регистрации права собственности, произведенной после 1 января 2026 года учитывается период владения два года.





ВОПРОС 2. В постановлении правительства по видам деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, наш ОКЭД отсутствует, означает ли это, что мы сможем работать по упрощенной декларации?





ОТВЕТ. Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе применять индивидуальные предприниматели и юридические лица - резиденты Республики Казахстан, осуществляющие виды деятельности, не включенные в определенный правительством Республики Казахстан от 14 ноября 2025 года № 970 "Перечень видов деятельности, по которым запрещается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации".





Таким образом, при отсутствии вашего вида деятельности в вышеуказанном постановлении правительства, а также при соблюдении условий применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации вы вправе применять данный режим налогообложения.





ВОПРОС 3. Какой порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС в 2026 году?





ОТВЕТ. Предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер месячного расчетного показателя (4325 х 10 000 = 43 250 000 тенге).





Кроме того, в ДГД разъяснили ключевые моменты перехода с общеустановленного режима налогообложения на СНР в части НДС.





Когда снимают с учета по НДС





Согласно статье 103 нового Налогового кодекса, снятие с регистрационного учета по НДС производится только в случаях:





1. перехода с общеустановленного режима на СНР;





2. прекращения деятельности или ликвидации.





При переходе на СНР налогоплательщик одновременно с уведомлением о применяемом режиме представляет ликвидационную налоговую отчетность по НДС.





Снятие с учета производится с даты начала применения СНР.





Для налогоплательщиков на общеустановленном режиме такой датой считается дата подачи уведомления о применяемом режиме.





Пример





Если уведомление подано 5 января 2026 года, то:





- датой снятия с учета по НДС будет 5 января 2026 года;





- ликвидационная отчетность по НДС подается за 1 квартал 2026 года.





Остатки товаров и НДС





- Остатки товаров, по которым ранее НДС был отнесен в зачет, признаются облагаемым оборотом.





- Оборот определяется по балансовой стоимости товаров (без учета переоценки и обесценения).





- По остаткам составляется налоговый регистр (ст. 205 НК) на дату, предшествующую дате снятия с учета по НДС.





- Применяется ставка НДС, действующая на дату совершения оборота (день, предшествующий дате снятия с учета по НДС)





Важно: при определении ставки и даты налогообложения ключевое значение имеет дата начала применения СНР.





Переходные положения (для применявших СНР до 2026 года)





В связи с прекращением действия прежних СНР (кроме КФХ), предусмотрены переходные нормы:





- до 1 марта 2026 года можно подать уведомление и перейти на новый СНР на основе упрощенной декларации с 1 января 2026 года;





- снятие с учета по НДС - с 1 января 2026 года;





- ликвидационная отчетность подается за 4 квартал 2025 года;





- остатки товаров определяются на 31 декабря 2025 года и облагаются по ставке 12%.